Vea todo lo que dejó la convención ‘Electronic Entertainment Expo’

Desde el 13 de junio se está celebrando en Los Ángeles el evento más importante en la industria del entretenimiento y la tecnología. El Electronic Entertainment Expo, conocido también como el E3, se celebra desde 1995 cuando la empresa Interactive Digital Software invitó a los desarrolladores de todo el mundo para revelar sus avances como por ejemplo la primera consola PlayStation de Sony y el Nintendo 64.

Con el paso de los años otras empresas como Microsoft con Xbox, Android y hasta Warner y Disney se han presentado para mostrar sus avances cinematográficos y artículos de colección para todos los fanáticos. Para la edición número 23 recopilamos los avances más increíbles de 2017 en cuestiones tecnológicas, videojuegos y cinematográficas.

Everything, el videojuego que puede ganar un Óscar

David O’Reilly es un director de cine irlandés que incursionó en el mundo de los videojuegos hace 10 años con propuestas indie y poco exitosas. Sin embargo, en marzo de 2017 lanzó ‘Everything’, un videojuego en el que invita al usuario a ser lo que quiera. Desde una célula hasta un elefante.

El videojuego de O’Reilly participó en numerosos concursos de videojuegos y de cine, entre ellos el Festival de Cortos en Viena donde ganó en la categoría Mejor Corto Animado.

Gracias a la fama reciente de Everything, David O’Reilly informó en la E3 que su videojuego está entre la categoría de Mejor Cortometraje en los premios de la Academia. Los usuarios ya pueden seleccionar a Everything para que sea el primero videojuego en la historia en participar en los premios Óscar.

La consola más potente del mercado

Microsoft le dio una sorpresa a los fanáticos con el anuncio de la nueva ‘Xbox One X’, una consola que supera con creces a su competencia PlayStation 4 de Sony. Resulta que esta máquina procesa gráficos 4K, tiene refrigeración líquida lo que extiende la vida de la máquina y además cuenta con una tarjeta gráfica de 1172MHz mayor que la de su competencia (PlayStation 4 853MHz).

Este modelo también cuenta con una tera de almacenamiento, lector de Ultra HD Blu-Ray y un diseño más ergonómico y liviano que su antecesora, la Xbox One.

Estará en el mercado el 7 de noviembre, costará 1.463.000 pesos, y leerá todos los juegos de la Xbox One y más de 300 juegos de retrocompatibilidad de Xbox 360.

Age Of Empires celebra 20 años

El videojuego clásico de computadores Microsoft vuelve para celebrar su cumpleaños con una edición de lujo que promete encantar a todos los nostálgicos que alguna vez crearon su propio imperio.

Durante la presentación de los videojuegos ‘PC Gaming Show’ se anunció el ‘Age of Empires: Definitive Edition’, un compilado del juego original con nuevos modos de juego, resolución 4K. Lo que no le gustó tanto a los fanáticos es que es que esta versión está disponible sólo para Windows 10 y su modalidad de multijugador será a partir del sistema de Xbox Live.

Assassin’s Creed Origins y los videojuegos más esperados del año

La saga de juegos más exitosa de Ubisoft vuelve con una historia sobre los orígenes de los Asesinos en tierra de faraones. Esta versión muestra los orígenes del credo en el antiguo Egipto bajo el reinado de Cleopatra.

El videojuego muestra una fiel reconstrucción de monumentos de la época y grandes escenarios naturales. El mapa de Assassin’s Creed Origins cuenta con la reconstrucción de la ciudad de Alejandría, Egipto y gran parte de mar Mediterráneo, lo que lo hace uno de los juegos con más espacio para recorrer y descubrir. Se estrena el 27 de octubre de 2017.

Por otro lado, Nintendo anunció el nuevo Super Mario Odyssey y la nueva versión de la super heroína Samus Aran de Metroid. Ambos juegos están diseñados para disfrutar en la Nintendo Switch. Por el lado de Super Mario, hay una reinvención en la jugabilidad, la historia y las normas del juego. Primero, Mario podrá controlar a todos los seres que hay a su alrededor; segundo los usuarios podrán visitar la ciudad de Nueva York y las ruinas del imperio Maya y tercero el juego tendrá niveles en 2D y 3D.

Metroid: ‘Samus Returns’ diseñado por Hideo Kojima, el creador de Castlevania, vuelve con esta versión mejorada para que los usuarios experimenten un movimiento libre dentro del juego, contra golpes y disparos libres. Tanto como Super Mario Odyssey como Metroid estarán disponibles el 27 de octubre de 2017.

PlayStation y Electronic Arts no se quedan atrás

La empresa japonesa no se dejó opacar por su competencia Microsoft y aunque no reveló una nueva consola si presentó seis videojuegos exclusivos. El primero y el que más llamó la atención fue ‘Spider-Man’, seguido de ‘God of War’, ‘Destiny’, ‘Horizon: The Frozen Wilds’, ‘Uncharted: The lost legacy’ y ‘Days Gone’.

Spider-Man combina el modo historia de sus proyectos pasados con una modalidad de peleas personalizadas; God of war, vuelve para enfrentar a los míticos dioses del Olimpo con más sangre y violencia; Destiny 2, que es la competencia de Halo (Microsoft), destinó más de 500 millones de dólares es su desarrollo en tecnología 4K.

Por otro lado, Horizon: The Frozen Wilds recrea un futuro post apocalíptico que pone a la humanidad en un retroceso tecnológico y que tiene que descubrir cómo sobrevivir en un mundo de androides hostiles.

‘Uncharted: The lost legacy’ cuenta la historia de dos cazatesoros que exploran la India en busca de un artefacto perdido y ‘Days Gone’ es una arriesgada propuesta que cuenta como es el mundo dos años después de una pandemia mundial que mató al 90% de la humanidad. Este juego de terror y aventura invita al usuario a sobrevivir en un ambiente lleno de zombies y enfrentado a compartir con personas que parecen aliadas pero que a medida que avanza la trama se convierten en sus peores enemigos.

Por el lado de Electronic Arts llega el estreno de Star Wars Battlefront II, que cuenta la reconstrucción del Ejército imperial narrado en la película El despertar de la fuerza (2016).

Finalmente llega el videojuego más famoso del mundo para jugar fútbol: FIFA 18, esta vez, con Cristiano Ronaldo como protagonista de la portada. La entrega de EA Sport ofrece la continuación del jugador inglés Alex Hunter, más nuevas mejoras técnicas y visuales que hacen del juego una joya de los videojuegos que se estrena en septiembre.