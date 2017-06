Conozca las 8 aplicaciones para concentrarse y ser más productivo

El mundo de la tecnología tiene una solución para todo. Desde recortar las distancias con los familiares que viven al otro lado del mundo, hasta organizar su agenda diaria. Sin embargo, estas ayudan hacen que las personas tengan que trabajar más y se comprometan con más responsabilidades, reduciendo su capacidad de concentración lo que en ocasiones puede traducirse en un mal desempeño en el trabajo o lo que es peor aún llevar trabajo a la casa.

Por ello, reunimos las aplicaciones que lo ayudan a concentrarse en una tarea a la vez y así lograr los objetivos laborales y personales. Optimice su tiempo de trabajo y ordene su rutina para reducir el estrés e incrementar su rendimiento laboral.

Be Focused – Temporizador para concentración

Concentrarse en las tareas parece un verdadero desafío para nuestra generación atada a la pantalla. Be Focused le permite realizar sus actividades al dividir tareas individuales en intervalos discretos, separadas por breves pausas. Es una manera sorprendentemente eficaz para conservar la motivación y el enfoque. Be Focused esta disponible gratuitamente en iTunes.

Focus Keeper Free: Work & Study Timer

A través de un timer se adquiere control del tiempo y del manejo de tareas diarias para aumentar la productividad. Ayuda a trabajar con el tiempo no en contra de este. Divida sus actividades por tareas y realícelas con tiempo. Focus Keeper Free: Work & Study Timer esta disponible gratuitamente en iTunes.

Timeless|Meditation

Esta aplicación será tu guía de meditación. Fue elaborada para principiantes y expertos que buscan mejorar su vida a través de estos ejercicios de respiración y concentración. Timeless mediation esta disponible gratuitamente en iTunes.

TaoMix 2 – Relax, Sleep, Focus with Nature Sounds

Relájate, enfócate y mejora tu rendimiento en la vida con esta app. La relajación y el sueño se presentan como herramientas muy importantes en tu día a día para que puedas centrar tus pensamientos y rindas mejor en las actividades que te propones. TaoMix2 esta disponible gratuitamente en iTunes.

Calm: Meditation to relax, focus and sleep better

Calm es la app #1 para la concentración y la meditación.Trae claridad, goce y descanso a la vida diaria. Disminuye la ansiedad y la falta de sueño con las meditaciones y guías de respiración. Recomendada por expertos en la mente. Calm esta disponible gratuitamente en iTunes.

Mindfulness Meditation

Aprende a concentrarte con meditación guiada y mindfulness. Esta app está diseñada para conseguir adentrarse dentro del mundo de la meditación y conseguir mejores niveles de concentración a través del manejo de la respiración y el control de los pensamientos. Mindfulness y Meditation esta disponible gratuitamente en iTunes.

Fit Brains Trainer (Entrenamiento mental)

Fit Brains Trainer ha sido clasificada como la aplicación #1 en el ranking de educación en más de 90 países. Es el único entrenamiento cerebral integral que puede estimular tu coeficiente intelectual y CE (cognitiva y la inteligencia emocional). Fit Brains Trainer te reta a rendir al máximo con juegos para tu cerebro.

Forest: Stay focused, be present

Forest te trae la solución para combatir la adicción al móvil. Planta una semilla en Forest. En los siguientes 30 minutos esa semilla se convertirá en un árbol. Si por el contrario, sales de la app para mirar Facebook o para ponerte a jugar, tu árbol se marchitará. Con este mecanismo tan interesante, desarrollarás tu sentido de la responsabilidad y lograrás tus objetivos. Forest esta disponible por $1.99 USD.