El secreto del gol

“En una noche como la de hoy la pregunta sobra: fue por esto. Por partidos como este. Por este guion imposible, escrito por un guionista torpe que no se priva de usar recursos increíbles; pero que suceden de verdad, en la verdad de esa ficción magnífica. O sea que, de una vez por todas: si alguna vez me olvido y vuelvo a preguntar por qué el fútbol, por favor grítenme: es por partidos como este”. Este es un fragmento de la columna que escribió el periodista argentino Martín Caparrós para The New York Times después de que el Barcelona lograra una hazaña que nadie había logrado antes: remontar un 0-4 frente al París Saint-Germain en los octavos de final de la pasada Liga de Campeones.

De partidos y jugadas increíbles está hecha la ficción magnífica de la que habla Caparrós, por eso jugadas como la elástica de Ronaldinho, o “el gol que desafió la física” de Roberto Carlos, o la pegada precisa de David Beckham se convirtieron en referencias mundiales que muchos intentan recrear. Para lograrlo no basta con saber la teoría de cada jugada, se necesita entrenamiento y, por supuesto, unos guayos que faciliten el camino para emular las proezas y jugadas que deseamos hacer, y Nike, cuya indumentaria utilizan jugadores como Cristiano Ronaldo, Neymar y Falcao García, desarrolló cuatro alternativas que le facilitarán el camino para conseguir un mejor juego.

Magista. Son los preferidos de los número 10, diseñados para protegerlos de los golpes.

Mercurial: los guayos de Falcao

Diseñados con el objetivo de hacer más veloz al jugador que los porte, están hechos con hilos de poliuretano termoplástico, son resistentes y ultraligeros (pesan 180 gramos), y actúan como una barrera protectora contra el agua. Además, poseen textura en 3D que brinda mayor fricción con el balón para garantizar un mejor control en alta velocidad, son ideales para mantener la pelota cerca del pie y tener facilidades para cambiar de ritmo o realizar un remate rápido, pues los taches, con diseño Chevron, facilitan el agarre y mejoran el frenado. Cristiano Ronaldo y Radamel Falcao García son algunos de los jugadores que los utilizan.

Magista: para magos del balón

Diseñados para cracks, los número 10 y quienes, como magos, hacen aparecer jugadas que no estaban en los planes de nadie. Andrés Iniesta “el cerebro”, como le decían en el Barcelona, y Mario Götze (quien marcó el gol que le dio el título mundial más reciente a Alemania) son algunos de los jugadores que llevan puestos estos guayos. Este tipo de jugadores tienden a ser los que más reciben faltas, así que Nike desarrolló el Dynimic Fit Collar, una bota fabricada en Flyknit, un cuero sintético que hace parte del botín y se adapta a la tibia y al peroné para protegerlos de los golpes.

Hypervenom: el as del goleador

Edinson Cavani (PSG, de Francia) y Harry Kane (Tottenham Hotspur, de Inglaterra) tienen dos cosas en común: ser los goleadores de sus ligas en la presente temporada y usar los mismos guayos. Están pensados para el delantero que encara a sus rivales, que engancha y entrega bien el balón. Su tecnología Flywire, fibras hechas de vectran, un material cinco veces más resistente que el acero, le concede un ajuste dinámico que se adapta dependiendo del cambio de ritmo y de velocidad del jugador.

Tiempo. Ideales para no resbalarse. Los favoritos de defensores como Sergio Ramos.

Tiempo: los paladines del campo

Con una silueta clásica y fabricados en cuero natural, es la opción que prefieren defensas de élite como Gerard Piqué y Sergio Ramos. Son altamente resistentes y cuentan con un esqueleto de espuma que le aporta estructura al guayo y protege al jugador. Las altas características de tracción de este modelo, sumadas a los taches mixtos (cónicos y con cuchillas en el talón), garantizan estabilidad y son seguros contra resbaladas y cambios de dirección repentinos. Fueron creados para que ningún traspié termine en un gol indeseado.