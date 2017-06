Tres razones por las que una persona es pedante, según la ciencia

La investigación de Julie E. Boland, psicóloga y Robin Queen, profesor del departamento de lingüística de la Universidad de Michigan estuvo impulsada por una pregunta: ¿ser pedante está relacionado con un problema de personalidad? para dar respuesta a ello, los investigadores estudiaron a 83 estadounidenses, quienes tuvieron que imaginar que buscaban un compañero de apartamento. Luego se les envió a cada uno 12 correos electrónicos que tenían, intencionalmente, errores gramaticales (it’s / its o helllo /hello).

Luego de leer las solicitudes, cada participante completó una evaluación de 10 preguntas para clasificar cada mensaje. Seguido de un test de personalidad, conocido como el ‘Big five’ que analiza el grado de amabilidad, neuroticismo, conciencia y empatía. El resultado arrojó estas tres razones.

La persona introvertida es pedante

La doctora Julie E. Boland argumenta que los participantes introvertidos están más pendientes de que todo esté en su lugar, en este caso, con las normas gramaticales. El resultado mostró que las personas que se enfocaron en los errores gramaticales, también se encontraban irritadas porque según ellas ‘son errores son imperdonables’.

Por otro lado, el profesor Robin Queen aseguró que las personas extrovertidas, según el test de personalidad, creen que las normas gramaticales son importantes pero que los errores de los correos electrónicos no eran más que una falla mecanográfica o de otra índole, que en realidad, no requieren de mucha atención.

Los investigadores concluyeron que la pedantería está mediada por la personalidad de la persona. Mientras más introvertido sea, más pedante puede llegar a ser.

Protección de ideas y credos

En este caso los investigadores analizaron que las personas, al igual que los animales, necesitan estar en contacto constante con otra persona que comparta las mismas ideas, bien sea gustos musicales o de televisión, o simplemente compartan una religión.

Pero ¿qué tiene que ver todo esto con ser pedante? Resulta que los investigadores encontraron que los participantes identificados con la solicitud enviada pasaron de largo los errores gramaticales, cosa que no hicieron con las otras solicitudes.

En entrevista para el diario The Guardian la doctora Boland explica que algunos participantes decidieron hacer público los errores en sus redes sociales para convertirse en el ‘héroe’ de su grupo de amigos. “corregir públicamente a alguien sobre algo que no tiene interés para todo el mundo pero para sus amigos, como el marcador de un partido, una referencia histórica o gatos vs perros, está relacionado con la necesidad de tener aceptación de su círculo social, o en otro caso ser una persona pedante”.

Aires de superioridad

La investigación encontró que algunas personas resaltaban los errores gramaticales con la forma correcta y en las observaciones aseguraban que las personas con errores no eran tan agradables como las otras.

La psicóloga Boland aseguró que “aunque el estudio no garantice esta afirmación como una verdad, los usuarios de las redes sociales que se creen superiores a los demás usan un lenguaje más complejo, con explicaciones más tergiversadas como sinónimo de sabiduría y estatus”.