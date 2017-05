¿Quiere saber cuáles son las mejores aplicaciones de 2017?

Aunque Google proporcione aplicaciones a Apple y Android, hay que reconocer que la variedad y la facilidad de crear y reinventar herramientas las da el sistema operativo de Android, que en sí no necesita tantos permisos como Apple. Es por eso que la mayoría de aplicaciones que encontrará son para Android.

En 2017, el comité de Google Play Awards agregó las categorías Mejor aplicación Indie, que mezcla juegos cortos con diseños alternativos; y ‘Startup destacada’ que premia a las nuevas aplicaciones hechas por jóvenes programadores. Además, la mayoría de los ganadores son aplicaciones son de descarga gratuita.

Sin más preámbulos, les mostramos los juegos y herramientas que prometen llevar a los usuarios a una nueva experiencia digital:

Mejor aplicación Indie

El primer lugar se lo llevó Reigns, una aplicación que promete horas de diversión. La trama comienza con un joven rey que tiene que tomar decisiones trascendentales para mantenerse en el poder. Los ciudadanos, los consejeros y hasta los animales se acercarán con tarjetas que muestran un problema, y usted tendrá que decir sí o no deslizando su dedo a la derecha o izquierda en ese orden, algo así como Tinder de la política.

La toma de decisiones afectará o beneficiará su mandato en relación con la iglesia, el pueblo, su ejército y tesoro. El objetivo principal es dirigir a su nación al siguiente milenio como todo un sabio rey.

El segundo lugar fue para Kingdom: New Lands, un juego de estrategia ambientado como un videojuego de 8 bit, al estilo de Mario Bros, mientras que el tercer lugar está en manos de Mars, un videojuego minimalista que lo lleva a descubrir Marte en un Jet Pack.

Startup destacada

Hooked combinó la emoción de leer historias cortas con una presentación en mensajes de texto, lo que hace que siente que está leyendo una conversación ajena. Esta aplicación le permite leer miles de historias contadas por otros usuarios e incluso crear sus propias historias y hacerlas públicas, o privadas, como usted lo prefiera.

El segundo se lo quedó Discord, una aplicación pensada para los gamers que juegan en consolas y que necesitan estar en contacto con otros jugadores para establecer estrategias. Es perfecta para hablar sin quitar las manos del control y ver a las personas que están jugando lo mismo que usted y el tercer lugar es de CastBox: Podcast y Audio, una herramienta para descargar y crear programas radiales a su antojo.

Mejor app para Android Wear

La ganadora fue Lifesum, una aplicación completa que le dice a qué horas comer, cuánto tiempo debe correr según sus objetivos y le recuerda cuántos vasos de agua necesita, entre otros hábitos que pueden cambiar su estilo de vida.

El segundo lugar fue de Runtastic, pensada para correr, medir distancia, ritmo cardiaco y tener un mapa de calor por las zonas en las que pasó. En tercer lugar está Foursquare, una aplicación de GPS que le dice dónde están los lugares de moda para comer, bailar y tomar unos tragos en todo el mundo.

Mejor app TV

Netflix se llevó el premio, por su fácil acceso y la rapidez que ofrece la aplicación, pese al alto tráfico de internet. En segundo lugar está Red Bull TV, un canal que lo mantiene informado de los marcadores de todos los deportes en el mundo y en el tercer lugar Haystack TV News, un canal de noticias a nivel mundial.

Mejor app de realidad virtual (con gafas)

Estas aplicaciones funcionan con las gafas de realidad virtual de Samsung, HTC y Google. La ganadora de esta categoría fue Virtual Virtual Reality, app que le ofrece ser un artesano, granjero o ganadero. La idea es que los usuarios se enamoren de la experiencia del campo y se cree conciencia sobre el futuro del trabajo en el campo.

El segundo y tercer lugar es de The Arcslinger y Mekorama VR en ese orden. Arcslinger, le ofrece ser un vaquero espacial que tiene que salvar a un planeta y Mekorama pone al usuario en el cuerpo de un robot, que tiene que volver a su tierra por medio de un laberinto.

Mejor App de realidad aumentada

La aplicación ganadora fue Dinosaurs Among Us, presentada por Museo de Historia Natural de los Estados Unidos. Esta herramienta activa su cámara y le muestra cómo se verían los dinosaurios en relación con los edificios que haya a su alrededor, también podrá escuchar los sonidos que hacen e incluso grabarlos y compartirlo en sus redes sociales. A esta app le sigue Holo, que le permite crear hologramas en su entorno. Si quiere tomarse una foto con Mick Jagger, esta es su herramienta. El tercer lugar es de Woorld, un juego que convierte su casa en un parque de diversiones. Esta aplicación lo invita a recorrer su casa en busca de actividades que a medida que va desarrollando, le regala personajes con los que se puede tomar una foto.

Mejor herramienta

Quik, la aplicación para editar videos se llevó el primer lugar por encima de Memrise, para aprender idiomas y Fabulous, una aplicación con bases científicas que lo motivan para crear un hábito. Quik arrasó con su competencia por su fácil manejo y la rapidez que tiene para recortar, poner filtros e incluso elegir fotogramas específicos.

Mejor juego

Aunque muchos no estén de acuerdo, Pokémon Go se quedó con el segundo lugar, seguido de ‘Transformers: combatientes’, un juego de peleas con otros usuarios en tiempo real, para dejarle el primer lugar a ‘Choices: Stories You Play’, una aplicación que le ofrece tomar el papel de un estudiante recién graduado o un agente encubierto. Esta aplicación lo invita a desenvolverse en aventuras de fantasía en las que usted tiene control total de su entorno, desde qué ropa se va poner hasta con qué personas quiere establecer una conversación. Definitivamente, una aplicación que ofrece cientos de horas de diversión.

Mejor app de impacto social

‘ProDeaf Tradutor’ (portuguesa), esta herramienta le permite traducir su palabras en lenguaje de señas, se llevó el primer lugar. No importa en el idioma que lo ponga, la aplicación le muestra todas las señas que debe hacer para incluir a la comunidad sordo muda de una forma natural y atractiva para el público.

El segundo lugar se lo quedó Charity Miles Walk&Run Tracker. Parece una aplicación ordinaria para correr, pero de hecho cuando usted la descarga ya está ayudando a miles de personas en el mundo. Esta herramienta sin ánimo de lucro ha recogido más de 2 millones de dólares para causas como el cáncer, alzheimer y esclerosis múltiple entre otros casos.

El tercer lugar fue para Sea Heroquest, que puede ser el mayor experimento de la University College (Londres) y la Universidad de East Anglia (Norwich) para tratar la demencia. Por encima parece un juego de buscar criaturas marinas, pero en realidad se trata de un experimento que previene enfermedades mentales y a su vez recoge información sobre el envejecimiento natural de su cerebro y espacio de orientación. Con solo cinco minutos de juego, la aplicación le dice que tan saludable está su mente.