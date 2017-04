Así se activan las nuevas funciones de WhatsApp

Los asistentes personales y el GPS de los celulares juegan un papel muy importante dentro de las nuevas actualizaciones de WhatsApp. En primer lugar, ya sea usuario de Android o Apple, la actualización 2.17 le permitirá escuchar los mensajes nuevos leídos por su asistente, ‘Siri’ o ‘Ok Google’.

En segundo lugar, los usuarios pueden activar una localización voluntaria, es decir, una opción que le ayudará a informar a sus contactos en qué lugares estuvo, a que horas se movió y cuáles son los lugares que más frecuenta.

WhatsApp beta for Android 2.17.161: new icon for sending your current location. pic.twitter.com/nqxNCfWKcC

Algunos usuarios ya pueden activar la opción de prueba. Para que su celular le lea los mensajes tiene que decir: “Siri lee mis últimos mensajes de WhatsApp” o “Ok Google Now lee los mensajes de WhatsApp”.

SNEAK PEEK #4#Exclusive by @WABetaInfo: how the live location really works! (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/PbMwI9XLd2

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 21 de abril de 2017