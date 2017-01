¿A qué hora del día somos más productivos?

Los psicólogos David T. Neal, Wendy Wood y Jeffrey M. Quinn estudiaron la predicción, la rutina y el cambio de comportamiento de los estudiantes de la Universidad de Duke. El 55% de los estudiantes son más productivos durante los 90 minutos de la mañana, mientras el 45% no tienen un horario regular de productividad.

¿Ha oído que algunas personas son más productivas por la mañana y otras por la noche? Esto se debe a que cada uno cuenta con un reloj biológico que prioriza actividades durante el día, los investigadores lo llama ‘cronotipos humanos’ y a partir de ahí estudiaron una serie de pruebas cognitivas (memoria, percepción y razonamiento) que hicieron los estudiantes durante 6 meses; el resultado fue que en su mayoría eran más eficientes por la mañana y los otros en distintos horarios del día.

A este estudio se le suma la regla de los 90 minutos del ‘coach’ Robin Sharma, quien asegura en su libro ‘The leader who had no title’ (2010) que la regla básica del éxito es hacer la tarea más importante del día en los primeros 90 minutos de la mañana durante 90 días.

En principio, los investigadores sugieren que la productividad no depende de ninguna hora, sino de una rutina que tiene que optar cada persona en un determinado espacio del día, puede ser por la mañana, por la tarde o por la noche, siempre y cuando se enfoque en esa actividad por 90 minutos.

“El cuerpo tiene ciclos de productividad. Por lo general hay actividades biológicas que se activan cuando se hace ciertas labores como trabajar, comer o estudiar. Sin embargo, el desempeño de cada ciclo depende de la frecuencia con la que se hacen ciertas tareas”asegura David T. Neal líder de la investigación.

El estudio concluye que las productividad depende de los ritmos naturales de cada persona. Por ejemplo el 45% de los estudiantes que no eran productivos los primeros 90 minutos del día, tenían mejor rendimiento por la tarde o por la noche. Lo importante, según Wood, es que las personas identifiquen en qué horario son más productivos y así organicen su tarea más importante para esa hora.