BMW en Colombia está en el nivel “Top Tech”

El hombre, el vehículo y el entorno que los circunda son los pilares que fundamentan la conectividad en los productos del fabricante alemán y todas las tecnologías asociadas al respecto se denominan BMW ConnectedDrive, lo que garantiza una interfaz moderna y amigable para la comunicación entre los tres elementos, privilegiándose la seguridad vial (con las asistencias de manejo) y el placer de conducir, al generar equilibrio entre deportividad y respeto por el medioambiente.

Mientras espera lanzar su primer modelo de conducción autónoma en 2021, el fabricante de Múnich alardea porque actualmente ofrece en Colombia el vehículo con el paquete tecnológico más avanzado del mercado: el Serie 7. Entre las muchas innovaciones de este modelo, cuenta con una intuitiva pantalla táctil y función de control gestual; en este caso, un sensor 3D detecta movimientos específicos de la mano para controlar la operación del sistema de infoentretenimiento.

Por su parte, con la tecnología Carbon Core redujo significativamente su peso (en 130 kilos, con respecto al modelo anterior) al utilizar en forma inteligente mezclas de materiales PRFC (polímeros reforzados con fibra de carbón) en la estructura del habitáculo; de igual forma, es el único modelo que ofrece en forma opcional faros de luz láser (con una capacidad que casi triplica la de las luces tradicionales), así como un asistente para activar las luces de carretera (BMW Selective Beam), el cual evita encandilar a los conductores de los autos que circulan adelante o en sentido contrario.

En materia de conectividad, además de funciones tradicionales como manos libres por Bluetooth, el Serie 7 brinda la posibilidad de acceso y de compartir internet, GPS con mapas de Colombia instalados en fábrica, puertos USB y comandos de voz, entre otros.

RECUADRO

• El sistema Driving Assistant Plus incluye ahora funciones de asistencia de dirección y guiado en el carril, asistencia de permanencia en el carril con protección contra colisiones laterales, prevención de colisiones en la zaga, así como advertencia de tráfico lateral.

• Al utilizar el sistema de regulación activa de velocidad con función Stop and Go, basta pulsar un botón para que el auto considere automáticamente los límites de velocidad detectados por la función Speed Limit Info.