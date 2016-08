El artista Luciano Denver presenta una república caribeña imaginada

Una serie de fotografías pulidamente montadas, completan la muestra que el artista argentino Luciano Denver ha desarrollado como parte de su nuevo trabajo, esta vez el turno es para el Caribe, ha habido República de los Andes y República del Amazonas. Su formación arquitectónica entreve muchos detalles en cada espacio imaginado. Una manera de construir una utopia irónicamente anclada a la realidad. Es así como muchos lugares tienen referentes colombianos en sus títulos y en su forma, palabras que remiten a nuestra idiosincracia como Maicao, paisas o el famoso ¨afán¨ se leen y se ven. Espacios que van desde ídilicas viviendas, tiendas maravillosas hasta una fábrica de hielo mirando al mar proyectan un viaje al caribe creado del artista y nos transportan a querer estar allá.

Siempre hay mucha relación entre la arquitectura y el arte, hay muchos arquitectos que ser vuelven artistas ¿cómo fue esa transición para usted? ¿Continúa con la arquitectura?

LD: Creo que ambos oficios requieren cierta sensibilidad. Mi trabajo compositivo tomó un nuevo rumbo cuando me permití ir mas allá del objeto arquitectónico como fin y me interesé en crear espacios que tuvieran una vida sugerida en historias que se intuyen de fondo por los elementos y detalles que le dan forma. Así continúo la arquitectura. Me interesa indagar en su naturaleza renovable y me apropio de fragmentos arquitectónicos reales para contar historias.

Para esta nueva serie que estoy mostrando en Bogotá hemos desarrollado con un estudio asociado una maqueta de una de mis obras demostrando que todo se puede construir. Mi plan maestro es lograr construir uno de mis proyectos en escala 1:1.



Varias series de su trabajo tienen el fotomontaje como técnica, ¿en qué momento decide que esta es la línea que quiere seguir?

LD: Surge mientras estudiaba arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. En un proyecto donde la escala eran tan grande que en vez de hacer una maqueta de implantación y contar mediante planos y dibujos lo que sucedía decidí hacer fotomontajes para expresar el realismo de los espacios y sus sensaciones. Ahí descubrí que estaba haciendo arte y años más tarde dejé la arquitectura para volverme artista. Hoy siento que estoy usando el arte para volverme arquitecto.

El retoque digital es impecable, ¿lo hace personalmente o es un equipo que usted guía?

LD: Hasta hace un año lo hacía todo solo con alguno que otro colaborador para ciertos detalles. Desde hace un año mi estudio tiene una asistente fija que además toma desiciones que luego son consensuadas.



¿Por qué esa constante de creación de ¨espacios imaginarios¨? ¿Cuál es el trasfondo?

LD: Es plantear otro punto de vista de la misma realidad. En mis obras hay un juego para ver lo mismo con otros órdenes y eso es un ejercicio de libertad, le quita el peso a lo constante de lo que vemos a diario.



¿Cúal es la línea invisible que dibuja entre la realidad y la fantasía con su trabajo?

LD: Las imágenes que realizo tienen una carga de hiperrealidad, son lugares imposibles construidos muchas veces con elementos que no responden a principios fundamentales de la materia, pero a la vez en la manera en que se logran las composiciones resultan lugares perfectamente habitables en la imaginación. Creo que la fantasía está en poder soñar con la posibilidad de estos lugares y lograr en imágenes hacerlos reales.

En otras series como Pablo y los Stones y Bogotá Rewind vemos la alteración de los espacios de acuerdo a la historia también utópica, en esta sobre el caribe vemos un caribe que va hacia donde, ¿es más vintage o más evolución?

LD: Sin dudas tengo una fascinación por la estética vintage pero con usos contemporáneos. Utilizo elementos históricos para evocar algo de nostalgia pero no intento retratar el pasado de estos lugares. En ese sentido podría decir que la evolución en mi obra está en hacer uso de recursos históricos y físicos de estos lugares para construir mi visión de ellos.

¿Qué tiempo tomó hacer este trabajo entre la toma de las fotografías, elegir los lugares, hacer el montaje?

LD: Las fotos se inician con el primer viaje a Cartagena, San Andrés y Providencia en noviembre del 2014. Luego hice viajes por toda la costa, fueron 5 viajes con una duración de entre 5 y 15 dias. Los primeros bocetos se inician en marzo de 2015. El tiempo de realización de las obras es relativo, algunas logro hacerlas en un mes y otras como La Fabrica de hielo que me llevó 14 meses. Primero tomo las fotos de lugares que me inspiran o que me evocan algo sin saber que voy a hacer con ellas. Algunas veces son los nombres de las obras los que me llevan a buscar la foto y en otros casos son las fotos, las que me hacen pensar en una obra.

¿Qué lugares originales vemos en las fotos?

LD: Ninguno de los lugares que vemos en las fotos es en si un espacio real, los paisajes e incluso los cielos son también fotomontajes. Lo que si es real es la experiencia del lugar. En las obras intento transmitir lo que considero esencial haciendo una especie de síntesis del area en el espacio del lugar en el que estoy trabajando.

¨ República del Caribe

Luciano Denver

Galería SGR http://sgr-art.com/art/

Hasta el 16 de Septiembre

Calle 74 # 22-28 Barrio San Felipe

Ciudad Bogotá.