All the others in me, 2012. María José Arjona. Performance de sesenta minutos. Bienal de Marrakech

En otros pone a prueba su resistencia física y la relación con el otro. Como en Sobre el poder del conocimiento y la liberación, que hace parte de Vires, una performance de cuatro horas en la cual la artista permanece acostada sobre una mesa, vestida con un traje de contención que tiene treinta correas de cuero, con punzones que ejercen presión sobre su cuerpo; cada correa, además, tiene un candado cerrado. Los asistentes pueden intentar abrir los candados luego de buscar entre treinta llaves. La obra termina cuando Arjona es liberada. “En mi opinión, quien asiste a una performance de esta artista participa en un experimento de cómo ejercemos el poder entre nosotros, que es algo tan difícil de apreciar, porque no somos conscientes de ello. Arjona devela cosas muy profundas de la manera en la que nos relacionamos”, explica Suárez.

La curadora también asegura que, a diferencia de Hincapié, esta artista tiene su trabajo registrado con gran detalle y calidad. “Al principio seleccionamos muchas imágenes que retrataban el punto culminante de la acción de la artista; pero al revisar nos dimos cuenta de que no se entendía el transcurso de la performance, ni el contexto, y era importante tener detalles de lo que pasaba, de los dispositivos que utilizaba. Así que volvimos a ordenar el ensayo gráfico”, explica.

El mordaz humor de Aristizábal

Jorge Julián Aristizábal (Medellín, 1962) es un prolífico artista, difícil de encasillar en alguna técnica y estilo, formado en Estados Unidos e Inglaterra, e influenciado por el trabajo de la artista colombiana Beatriz González. “El arte es para mí un instrumento para exorcizar todo lo que me molesta, todo lo que me cuestiono, todo lo que me cuesta trabajo resolver o digerir. La voz del artista nunca grita, porque no cuenta con esa plataforma, pero sí puede susurrar y eso es precisamente lo que intento hacer”, afirma Aristizábal.

De la serie Penetración, 2014. Jorge Julián Aristizábal. Fibra de vidrio, pintura industrial, 25x43x42 cm./Foto: Carlos Tobón