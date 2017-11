Así funciona el “Shazam” del arte

Gracias a su sistema de inteligencia artificial, Smartify reconoce una pintura, escultura u objeto. Una vez identifique lo que está frente a la cámara, le mostrará toda la información relacionada, desde el nombre de los personajes retratados, por ejemplo, hasta las críticas, comentarios y referencias históricas de la misma. Incluyendo, por supuesto, en qué museo o galería del mundo se encuentra.

La aplicación, que fue diseñada en Londres, está disponible para usarse en 30 museos de todo el mundo, incluyendo el Museo Metropolitano de Nueva York y la emblemática Galería Nacional de Londres, quienes contribuyeron con el contenido oficial de las obras para mejorar la experiencia del usuario.

Además, aplicación le ayudará a guardar la información pertinente e incluso podrá compartirla por redes sociales, si usted es de esos olvidadizos que ama una obra de arte pero no recuerda su nombre.

Si cree que no puede utilizar esta aplicación porque no está en el museo de Louvre de París o en el MoMA de Manhattan, no se preocupe, pues solo basta con que ponga al frente de la cámara una fotografía o reproducción de su obra favorita, para obtener toda la información que desea.

Aunque es cierto que nada supera la experiencia física de visitar un museo, esta aplicación la emula muy bien y además se está actualizando todo el tiempo, pues tanto usuarios y curadores de arte pueden solicitar que una obra o museo nacional entre en la lista de la aplicación.