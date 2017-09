Las pruebas de ADN de la “hija” de Salvador Dalí

Quienes exhumaron los restos de Salvador Dalí, uno de los máximos exponentes del surrealismo, aseguran que su bigote alargado seguía intacto desde 1989, “marcando las 10 y 10 como él deseaba”. Este era uno de sus sellos personales, la característica que lo hacía inconfundible ante el mundo.

Este curioso dato se dio a conocer pues veintiocho años después de la muerte del artista, Pilar Abel Martínez, de 61 años, aseguró ante los medios españoles que era hija del pintor.

Por lo anterior, el instituto forense de Barcelona y Madrid llevó a cabo un análisis el pasado 20 de julio, con muestras de pelo, uñas y huesos, que finalmente arrojó que no tenían ninguna relación genética.

De acuerdo con la mujer, Dalí tuvo una relación amorosa con su madre en 1955, cuando ella era niñera en una casa de Cadaqués, en Gerona. Además aseguró que su madre le confesó este secreto antes de enfermar de Alzheimer, lo que trajo como consecuencia que se abriera la tumba del surrealista, en el Teatro- Museo Dalí de Figueres, España.

La Fundació Gala- Salvador Dalí celebró que las pruebas hayan sido negativas afirmando: “nos alegramos de que con este dictamen se ponga fin a una absurda y artificial polémica, y de que la figura de Salvador Dalí quede definitivamente excluida de unas pretensiones totalmente infundadas”.

“Mi madre me dijo que cuando Dalí la veía por la calle le preguntaba: ¿es mi hija, no?, y me tocaba la cabeza. Ahora me dice que hay que llegar hasta el final porque esta es una historia de ella y mía”.

Por su parte, Pilar Abel Martínez declara que no va a quedarse con los brazos cruzados: “según dicen es negativo pero aún tengo que verificarlo ¿no?, tengo dudas de que se haya respetado la cadena de custodia de las muestras”.

Luego de conocerse el resultado, la Fundación planea reclamar los costes del proceso por daños y perjuicios, como “el precio de la intervención o la cancelación de reservas de entradas”.

Abel Martínez buscaba ser reconocida como hija de Dalí, heredando su apellido y el 25% de su legado. El próximo 18 de septiembre asistirá a un juicio por la demanda de paternidad.