Mafalda llega al Museo de los Niños de Bogotá

¡Paren el mundo que me quiero bajar! grita Mafalda frente a un mapamundi. Esta niña de ocho años, que ama a los Beatles y odia la sopa, irreverente y aguda, puso a reflexionar a un continente entero en los años sesenta y hoy sus mensajes siguen siendo tan vigentes y potentes como ayer.

El humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, fue el creador de esta tira cómica, que salió publicada por primera vez en Primera Plana en septiembre de 1964, aunque decidió no dibujarla más en junio de 1973.

Sin embargo, Mafalda, sus papás y sus eternos amigos, continúan presentes en el imaginario colectivo latinoamericano. En 2014 cumplió cincuenta años de existencia, ha sido traducida a más de treinta idiomas y su autor recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Justamente, hace una década, Sabina Villagra, la directora de Barrilete, el museo de los niños de Córdoba, en Argentina, tuvo la idea de crear una exposición que girara en torno a su figura. “La muestra, denominada El mundo según Mafalda, se concibió como una propuesta para acercar a los niños a este ícono de la cultura argentina; es un niña crítica, lúcida, a través de la cual se pueden entender muchas cosas”.

Villagra afirma que tiene 49 años y su infancia transcurrió en la década de los 60. “Así que fue un libro obligado para nosotros, ella era mi personaje más admirado. Montar esta muestra me ha producido mucha nostalgia. A pesar de que ha pasado tanto tiempo, Mafalda nunca deja de sorprenderme. A veces me detengo, la leo, y me largo una carcajada; a veces salen otro tipo de sentimientos. Quino es un genio y logró transmitir conceptos como la paz, el amor y la guerra, que traspasan el tiempo”.

El artista supervisó la muestra y Villagra cuenta que viajó hasta Córdoba para la inauguración. “Quino se emocionó muchísimo y dijo que, humildemente, no entendía porqué querían hacer tantas cosas con su obra. Se emocionó, además, al ver el Citroen 2CV del papá de Mafalda”.

Y es que más allá de las 120 tiras cómicas ampliadas que podrán verse en la exposición, que ya ha recorrido países como México, Chile y Costa Rica, hay ese tipo de detalles que llaman la atención. “La idea es que el público pueda ver a la entrada el carro que utilizaba el papá de Mafalda. También podrán encontrar una réplica real del apartamento de un vecino de la familia, porque ellos pertenecían a la clase media argentina y en esa época todos los apartamentos eran muy parecidos, utilizaban los mismos muebles, las mismas vajillas”, dice.

También se verá la serie de setenta y ocho tiras en movimiento que realizó el cubano Juan Padrón con ideas de Quino en 1992. Además, hay varios módulos que buscan que la exposición sea interactiva y los niños vean, escriban y dibujen sus creaciones. “Está el taller de los inventos, por ejemplo, en el que se muestra objetos como la mochila con propulsión a soda y el célebre colador que se convierte en un casco con huecos para que puedan pasar las ideas”.

La exposición estará abierta desde el 1 de julio hasta el 31 de julio en el Museo de los Niños en Bogotá (Av. Carrera 60 No. 63-27). “Creo que es una exposición para toda la familia. Son pocos los proyectos que unen a las generaciones. He visto abuelos que vienen con sus nietos, padres que les da nostalgia volver a leer las historietas e hijos pequeños que se emocionan con las ideas de esta niña”, finaliza Villagra.