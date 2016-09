¿Una casa efímera en Medellín? Y tiene de todo

SENSE III no es una casa en el aire, pero si una agrupación de propuestas sobre el ámbito de este elemento. Múltiples disciplinas, por unas pocas semanas, para el público de Medellín.

Aparece y desaparece cada vez en un sitio nuevo de Medellín. En el formato, conocido como pop-up, confluyen gastronomía, yoga, ecología, artes y música. Unas pocas semanas cada vez. En esta oportunidad, la tercera, alrededor de la idea del AIRE y sus circunstancias, tema de reciente exposición mediática por cuenta de la emergencia ambiental de marzo pasado que derivó en planes de contingencia.

El espacio surge para “activar puntos de la ciudad”, para reunir intereses, pero también para inspirar. De hecho, en esta versión tomaron como referente al artista, performer y activista chino Ai Weiwei –Sunflower seeds, uno de sus proyectos más conocidos, presentado en 2010 en la Tate Modern–, a manera de eje articulador de las diferentes propuestas. Al propio Ai Weiwei se lo ha visto recientemente animando en sus redes sociales (@aiww) la dinámica de esta vieja casa del barrio Manila, de baldosas de colores y solar con limonero.

Una de las obras corresponde al activista y consultor en movilidad Carlos Cadena Gaitán, quien en la coyuntura ambiental antes referida, planteó una movilización en los alrededores del Museo de Antioquia en la que unos cuantos tapabocas cubrían las esculturas de Fernando Botero. Sí, hubo algo de revuelo, medios, autoridades y demás, pero más que eso, se buscaba “reflexión”. ¿Qué acciones estamos tomando como ciudadanos?, se pregunta. Y esa es parte de la esencia de SENSE y sus proyectos exhibidos: la delgada línea que va del arte al activismo, sin mayores pretensiones, en muchos casos entre amigos, en procura del disfrute. Otro de ellos, de los amigos, es Luis Bernardo Cano, fotógrafo, quien retrató una serie de personajes –cercanas y no cercanas, adultas y no tanto–, conteniendo la respiración: “Un elemento positivo, vital”, que sin embargo, –observa Cadena–, una vez ingresa contaminado a los pulmones no vuelve a salir.

Si Ai Weiwei inspira, Carolina Daza, la gestora, convoca. O Humanese, su proyecto de vida, un centro de cocreación por el arte y la sostenibilidad, igualmente móvil que lo mismo se embarca en proyectos en Paris como en Ciudad de México o Medellín. Hace unos meses, en octubre de 2015, fue el bautizó del formato SENSE: unas semanas de reflexión, de “activar puntos de la ciudad”, de invocaciones por un mundo más armonioso.

Tips

Todos los días, y hasta septiembre 30, presentan diferentes actividades. http://www.humanese.co/sense

-En la calle 14 No. 43B – 57. Barrio Manila, frente al Hospital Santa Ana.

-Talleres de repostería vegana a cargo de Amarillo chocolate.

-Clases de alfarería.

-Clases de cocina creativa.

-Debate sobre sostenibilidad con C. Cadena Gaitán, 29 de este mes.