Quiz: ¿Es usted un genio?

Diners lo invita a conocer su coeficiente intelectual (IQ) respondiendo el cuestionario más conciso que existe para medir la inteligencia superior.

Publicado originalmente en la Revista Diners N. 300, de marzo de 1995

Con sólo doce preguntas cuidadosamente seleccionadas por Gary Gruber, autoridad en los Estados Unidos en el campo de la elaboración de cuestionarios para medir la inteligencia de las personas –con más de 30 libros escritos sobre el tema– es posible conocer su coeficiente intelectual.

El test de Gruber es sin duda el cuestionario más conciso que se ha diseñado jamás para medir inteligencias superiores. Diners lo invita a contestarlo. Si no le va muy bien ¡tranquilo! Dése otra oportunidad.

Responda las preguntas sin preocuparse por el tiempo. Para lograr un puntaje confiable, no escoja los resultados al azar. Después, consulte las respuestas. Y si las necesita, Gruber le da unas cuantas pistas para “mejorar” su inteligencia.

1. Suponga que yo tengo 40 calcetines azules y 40 verdes dentro de una caja. Si yo esculco dentro de la caja sin mirar los calcetines, ¿cuál es la menor cantidad de calcetines que debo sacar para estar seguro de tener un par del mismo color? 40 4 3 2 1 ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - 2. En una calle hay 25 casas. Diez casas tienen menos de 6 cuartos. Diez tienen más de 7 cuartos. Cuatro tienen más de 8 cuartos. ¿Cuál es el número total de casas que tienen 6, 7 u 8 cuartos? 5 9 11 14 15 ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - 3. ¿Cuál de las opciones propuestas complementa correctamente la analogía?

EDIFICIO: IGLESIA

Danza es a ballet Poesía es a soneto Museo es a reliquias Canción es a himno Ética es a moral ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - 4. ¿Cuál es el siguiente número en la secuencia?

0 0 1 2 2 4 3 6 4 8 5 6 8 10 12 5 ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - 5. ¿Cuál de las opciones propuestas complementa correctamente la analogía?

GEORGE WASHINGTON: ARBOL DE CEREZAS

Albert Einstein es a la bomba atómica Abraham Lincoln es a emancipación Richard Nixon es a Watergate Thomas Jefferson es a la Constitución de Estados Unidos John Hancock es a su firma ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - 6. Un triángulo tiene lados de longitudes a, b y c. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? c menos b es siempre mayor que a c menos b es siempre menor que a c menos b es siempre igual que a no hay forma de hacer ninguna de las comparaciones hechas arriba entre c-b y a ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - 7. En un cuarto hay cinco rubios de ojos azules. Si en el cuarto hay en total 14 rubios y 8 personas de ojos azules, ¿cuántas personas hay en el cuarto? 3 11 17 22 27 ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - 8. Suponga que usted tiene un reloj digital en el cual el dígito de los minutos siempre coincide con el dígito de las horas. Es decir, el reloj solo puede marcar horas como 10:10, 09:09, etc. ¿Cuál es la menor diferencia de tiempo entre dos de tales posibles combinaciones de dígitos? 101 minutos 61 minutos 60 minutos 49 minutos 11 minutos ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - 9. Un cuadrado ABCO está inscrito en un cuarto de círculo con centro O. Uno de los vértices del cuadrado esta en O. ¿Cuál es la longitud de la diagonal AC del cuadrado si el radio del círculo es 5? 3 4 5 6 No puede ser determinada ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - 10. Un barco tiene el doble de los años que tenía la caldera del barco cuando el barco tenía los años que tiene la caldera en la actualidad. La proporción entre la edad de la caldera y la edad del barco es: 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - 11. ¿Cuál número es más grande? 50 veces 50 cien veces: 100 veces 100 cincuenta veces: ¿o se trata de dos cantidades iguales? 50 veces 50 cien veces es mayor 100 veces 100 cincuenta veces es mayor Las dos cantidades son iguales ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - 12. Suponga que tiene usted un triángulo ABC con lados AB igual AC. Trace una línea desde C al lado línea CD. Ahora trace una línea desde B al lado AC. Llame esa línea desde BE. Si el ángulo EBC es igual a 60 grados, el ángulo BCD igual a 70 grados, el ángulo ABE igual a 20 grados y el ángulo DCE igual a 10 grado, ¿cuántos grados tendrá el ángulo EDC? 10 grados 15 grados 20 grados 25 grados ninguno ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - ¿Es usted un genio?

Comparte tus resultados Facebook Facebook

Proceso de solución:

Pregunta 1: Si usted saca dos calcetines , es posible que tenga uno azul y uno verde, y no un par del mismo color.

Pregunta 2: Busque el número de casas que tienen menos de 6 cuartos y el número de casa que tienen más de 8 cuartos.

Pregunta 3: Coloque Iglesia y Edificio en una frase que relacione las dos palabras. Luego cambie la frase utilizando las parejas de palabras sugeridas en el problema. Haga la frase cada vez más específica si en el primer intento encuentra más de una opción valedera

Pregunta 4: En realidad no se trata de una sino de dos secuencias.

Pregunta 5: ¿Por qué fue conocido realmente George Washington?

Pregunta 6: Sume el mismo valor en ambos lados.

Pregunta 7: Use un diagrama de “Venn” (hay muchos ejemplos en los libros de lógica disponibles en las librerías)

Pregunta 8: ¿Pensó usted en todas las combinaciones posibles?

Pregunta 9: Dibuje las figuras para tener mas información.

Pregunta 10: Utilice un esquema matemático. Haga B igual a la edad actual del barco: C igual a la edad actual de la caldera: b igual a la edad previa del barco, y c igual a la edad previa de la caldera. Luego convierta el texto en ecuaciones, etc.

Pregunta 11: Trate de establecer una conexión entre 50 veces 50 cien veces y 100 veces 100 cincuenta veces, teniendo en cuenta las reglas para trabajar con exponentes.

Pregunta 12: Dibuje el triángulo luego extienda una línea hacia afuera del triángulo. (Este es uno de los problemas de geometría más arduos que yo he visto)

Consejos:

Las siguientes son, a manera de consejo, algunas de las estrategias usadas por los expertos para resolver los problemas:

1. No se deje engañar por la información irrelevante.

2. No se deje abrumar por el problema. Piense qué información puede extraer para avanzar en la solución del mismo

3. Utilice todos los medios a su alcance (sus recursos y habilidades) para empezar a resolver el problema

4. Evite las respuestas rápidas. Preocúpese más por el proceso de solución del problema que por la respuesta o el resultado final. Si se sumerge de lleno en el proceso, tarde o temprano encontrara la respuesta.