Cinco divas colombianas respondieron veinte preguntas a Diners

Publicado originalmente en Revista Diners No. 329, agosto de 1997

Los éxitos logrados por Shakira en el ámbito internacional han “descrestado” a este país necesitado de autoestima. Este éxito ha sido contabilizado en millones de dólares y millones de discos, cifras que fueron opinión pública en portadas, titulares, horas-radio y minutos televisión.

Andrea Echeverri, la cantante de Aterciopelados, ha captado la imaginación de la generación MTV de América Latina, donde produjo un sonado unplugged y fue entrevistada para toda la región por Jaime Bayly, quien la trató como a un diccionario al preguntarle por el significado de cada una de las expresiones contenidas en su último hit, Baracunatana.

Totó la Momposina dará este año sesenta recitales en Europa, donde eminencias como Peter Gabriel ya le han echado el ojo. Margarita Rosa De Francisco despega en serio con un nuevo disco que piden en México esperan en España. Y Marbelle demostrará con su segundo trabajo, por qué la ruta de la “carrilera” ni comienza ni termina en Colombia.

Todas ellas tienen proyección internacional. Cada una posee su propia convicción sobre el poder de la música. Estas mujeres tan sólo tienen en común el reconocimiento que les hacen sus raíces, las que fueron alimentadas en el tocadiscos de la casa paterna. En él giraba el ritmo que acompañó su crecimiento y definió su vocación.

Colombia ya las había tenido: Matilde Díaz, La Negra Grande Claudia de Colombia, Helenita “La Ronca de Oro” Vargas y Lyda Zamora. Pero nunca como ahora. Por alguna razón sido en este último tramo de siglo cuando el país ha revivido su talento musical, y lo ha hecho con mujeres. Y ellas, desde diferentes concepciones, son las que hoy le ponen a la cara de Colombia. Ellas han llegado más lejos con su canto.

Esta situación hace espejo con lo que está pasando en otras partes del mundo ejemplo en los Estados Unidos, la meca del pop, donde en los dos últimos años las listas de popularidad que rigen el cancionero del planeta son encabezadas por mujeres tan distintas como Paula Cole, Jewel, Erika Badu Celine Dion, Alanis Morrisett; grupos liderados por mujeres como No Doubt y The Cardigans, y grupos femeninos como las Spice Girls.

Andrea Echeverry

¿Qué música escuchaban en su casa durante su niñez?

Rancheras y boleros. Mi mamá toca la guitarra y canta. También me acuerdo de Eddie Gorme y los Panchos, Armando Manzanero y Angélica María, Vicky Carr, Fórmula 5, Los ocho de Colombia, Los Tupamaros y Los Ángeles Negros; y los discos de Goodyear.

¿Qué músicos han sido su gran influencia o inspiración?

Ella Fitzgerald y Gustavo Cerati.

¿Qué es lo que más le gusta hacer además de cantar?

La cerámica, hacer torno.

Si le piden una recomendación para comprar un disco ¿cuál recomendaría?

Rara, de Juana Molina, una artista argentina.

¿Le gusta en especial algún instrumento?

El piano de cola.

¿Qué compositor o compositora nacional le parece importante?

Luis Antonio Escobar

¿En qué piensa mientras canta en un escenario?

De todo se le pasa a uno por la cabeza. A ratos miro al público pero puede desconcentrarme. Me gusta a ver a quienes en primera fila se saben todas nuestras canciones.

¿La música es para usted un oficio?

No, no es algo tan riguroso como la cerámica. Para mí la música es algo festivo, es una ocasión especial, una celebración.

¿Canta mientras se baña?

A veces.

¿Qué penitencia le pondría a un enemigo?

Lo encerraría en un cuartico con mi baterista y su batería.

¿Algo la obsesiona?

El trabajo.

¿Qué piensa hacer mañana?

Me voy para Villavicencio a cantar.

¿En qué sitio viviría mejor o quisiera vivir?

En las grandes metrópolis: Buenos Aires, Londres, Nueva York o Barcelona.

¿Le afecta artísticamente la situación de Colombia?

Sí. Crea una atmosfera de cierto desasosiego. También la pobreza, que le duele a uno en el corazón y como que va “pa’ pior”

¿Qué poder le atribuye a la música?

Es magia, está llena de poderes extrasensoriales.

¿Qué le gustaría cantar que nunca haya cantado?

Jazz, al estilo de Ella Fitzgerald y de Billie Holliday. También canciones estilo trip hop.

¿Nombre una pieza musical muy especial para usted?

El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla.

Un músico con quien quisiera cantar vivo o muerto.

Gustavo Cerati.

Alguna pieza que haya cantado y no quiere volver a cantar más.

La gomela, una canción de nuestro primer disco que nos piden en todas nuestras presentaciones.

Algún sonido natural que le encante en especial.

La lluvia cuando cae sobre un techo de teja de zinc; los sonidos de las chicharras y los sapos vaqueros; el mar y los ríos.

Marbelle

¿Qué música escuchaban en su casa durante su niñez?

Ana Gabriel, rancheras y baladas (siempre).

¿Qué músico ha sido su gran influencia o inspiración?

Juan Gabriel.

¿Qué es lo que más le gusta hacer además de cantar?

Bailar, pasear y muchas cosas más.

Si le piden una recomendación para comprar un disco ¿cuál recomendaría?

Selena, tecno-cumbia y Amor Prohibido.

¿Le gusta en especial algún instrumento?

Me gustaría aprender a tocar batería y guitarra

¿Qué compositor o compositora nacional le parece importante?

Kike Santander y Henry Posad, cada uno en su género.

¿En qué piensa mientras canta en un escenario?

Estoy muy concentrada siempre, pero a veces me llegan el despecho y el sentimiento.

¿La música es para usted un oficio?

Es una vocación que se realiza con el mismo profesionalismo que cualquier otro trabajo.

¿Canta mientras se baña?

Si, mucho.

¿Qué penitencia le pondría a un enemigo?

No le pondría ninguna, porque no tengo necesidad de acudir a la venganza.

¿Algo la obsesiona?

El amor.

¿Qué piensa hacer mañana?

Prepararme para ser la mejor en lo que haga.

¿En qué sitio viviría mejor o quisiera vivir?

Cartagena o Medellín.

¿Le afecta artísticamente la situación de Colombia?

El ser artista ayuda a que mucha gente sobrelleve con más tranquilidad sus problemas, y eso me hace sentir útil.

¿Qué poder le atribuye a la música?

Expresar, comunicar y sentir.

¿Qué le gustaría cantar que nunca haya cantado?

Baladas.

¿Nombre una pieza musical muy especial para usted?

Fue solo amor, de Poligamia.

Un músico con quien quisiera cantar vivo o muerto.

Juan Gabriel, lógicamente.

Alguna pieza que haya cantado y no quiere volver a cantar más.

Traicionera de Alci Acosta.

Algún sonido natural que le encante en especial.

El bosque de noche.

Margarita Rosa de Francisco



¿Qué música escuchaban en su casa durante su niñez?

Oíamos toda clase de música. Por un lado, de mi papá todo lo andino y colombiano, y por el de mi mamá, música brasilera, cubana y jazz. De resto, lo que oíamos en la radio: rock, soul y salsa.

¿Qué músico ha sido su gran influencia o inspiración?

Sin lugar a dudas, mi propio padre y los primeros cantautores brasileños que escuché, como Chico Buarque, Vinicius de Moraes y Caetano Veloso.

¿Qué es lo que más le gusta hacer además de cantar?

Me gusta bailar, y me apasiona especialmente el soul norteamericano y la salsa de la nueva onda cubana

Si le piden una recomendación para comprar un disco ¿cuál recomendaría?

Cualquier disco de Paulito y su élite, o de Manolín, el médico de la salsa, ambos cubanos.

¿Le gusta en especial algún instrumento?

La guitarra acústica y las congas.

¿Qué compositor o compositora nacional le parece importante?

Iván Benavides, Carlos Iván Medina, Shakira, Juan Gabriel Turbay, César Mora y Josefina Severino.

¿En qué piensa mientras canta en un escenario?

Lo más delicioso es que no pienso (cuando realmente he estado bien).

¿La música es para usted un oficio?

Para mí es un pasatiempo, una forma de alegrarme. Ahora se me quiso convertir en oficio, pero jamás querría ser esclava de eso.

¿Canta mientras se baña?

Claro, ahí es cuando canto mejor.

¿Qué penitencia le pondría a un enemigo?

No creo en los enemigos ni en las penitencias.

¿Algo la obsesiona?

Mi mente, que me desespera.

¿Qué piensa hacer mañana?

No sé todavía.

¿En qué sitio viviría mejor o quisiera vivir?

En cualquiera pero en paz.

¿Le afecta artísticamente la situación de Colombia?

No. Nada es un impedimento para expresarse en cualquier rama del arte.

¿Qué poder le atribuye a la música?

El de producir emociones fraternas, de alegría y un inmenso amor.

¿Qué le gustaría cantar que nunca haya cantado?

Las canciones que me faltan por hacer.

¿Nombre una pieza musical muy especial para usted?

Macumba de Francisco Zumaqué.



Un músico con quien quisiera cantar vivo o muerto.

Con Antonio Carmona de Ketama.

Alguna pieza que haya cantado y no quiere volver a cantar más.

Todo lo que he cantado me gusta y lo volvería a cantar con la misma gana.

Algún sonido natural que le encante en especial.

El sonido de los cascos de caballo sobre cualquier superficie.

Shakira

¿Qué música escuchaban en su casa durante su niñez?

Mis padres tenían preferencias por los boleros. Yo prefiero la música de mi época. Mi primer casete fue de Donna Summer. También escuchábamos música árabe.

¿Qué es lo que más le gusta hacer además de cantar?

Leer, ir al cine, compartir con mis amigos y mi familia, y especialmente escribir.



Si le piden una recomendación para comprar un disco ¿cuál recomendaría?

Siempre encontraremos en cada género musical algo especial. Dependería de la inclinación de quien me pida la recomendación.

¿Le gusta en especial algún instrumento?

La armónica, las flautas, las guitarras y los violines.



¿Qué compositor o compositora nacional le parece importante?

Hay bastantes; depende del género musical. La Costa ha dado muchos, como Esthercita Forero y Alejo Durán.

¿En qué piensa mientras canta en un escenario?

Pienso en la bendición de ser escuchada y tener un púbico que recibe mi música y la acepta.

¿La música es para usted un oficio?

La música es para mi, definitivamente una vocación. La música se respira, se transpira, se vive.

¿Canta mientras se baña?

No, porque me desconcentro.

¿Qué penitencia le pondría a un enemigo?

La peor penitencia es que asuman mi indiferencia.

¿Algo la obsesiona?

El arte.

¿Qué piensa hacer mañana?

Dormir un poco más que hoy.

¿En qué sitio viviría mejor o quisiera vivir?

Sin duda, frente al mar.

¿Le afecta artísticamente la situación de Colombia?

La gente recibe mi música sin importar mi pasaporte. La situación de Colombia me afecta pero tengo fe en el futuro.

¿Qué poder le atribuye a la música?

Transformar.

¿Qué le gustaría cantar que nunca haya cantado?

Nessun Dorma, de Turandot (Puccini).

¿Nombre una pieza musical muy especial para usted?

Admiro, entre muchos, los temas de Tom Petty, Cat Stevens, Janis Joplin, Lenny Kravitz, Nirvana.

Un músico con quien quisiera cantar vivo o muerto.

Bono, Lenny Kravitz.

Alguna pieza que haya cantado y no quiere volver a cantar más.

Alguna de las canciones que grabé en mi segundo disco.



Algún sonido natural que le encante en especial.

El sonido del mar (los sonidos que produce el agua contienen una magia especial). Los sonidos de los caracoles cuando los pego al oído. El sonido reconfortante del silencio.

Totó la Momposina



¿Qué música escuchaban en su casa durante su niñez?

Escuchaba música tradicional (chandé) cantada por mi mamá, y tocaba en el tambor de mi padre. Me gustaban Pacho Rada, los gaiteros de San Jacinto, Luis Pitre, Antonio María Peñalosa, Abel Antonio Villa, Luis Enrique Martínez y Colacho Mendoza; y la música bailable.

¿Qué músico ha sido su gran influencia o inspiración?

De mi abuelo ,úsico-poeta Virgilio Bazanta, quien infunió en mi la idea de cómo debe ser un músico. Él decía: “Los aplausos no se ganan tocando, sino en los ensayos”

¿Qué es lo que más le gusta hacer además de cantar?

Me gusta investigar la música, cocinar para mis hijos y mis amigos, y estudiar la verdad espiritual del hombre y su esencia.

Si le piden una recomendación para comprar un disco ¿cuál recomendaría?

Música colombiana vieja (años 1950-1960) y también la de Joe Arroyo, los Hermanos Zuleta, los Hermanos López, Juan Piña, así como la cubana, Aragón y Celina González.

¿Le gusta en especial algún instrumento?

Todos me gustan, pues están concebidos para el servicio del arte musical.

¿Qué compositor o compositora nacional le parece importante?

Villamil, Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Ester Forero y otros menos conocidos como Estefanía Caicedo, Marcelino Pretelt, Miguelina Epalsa.

¿En qué piensa mientras canta en un escenario?

Me traslado al pueblito de donde viene esta música y trato de transmitir esa alegría, esos sentimientos de humildad, orgullo y belleza casi puros y espontáneos de los trovadores.

¿La música es para usted un oficio?

Un oficio se aprende, pero la música es un arte que nace con el ser. Forma parte de mí, nació conmigo, es parte de mi evolución aquí en la Tierra.

¿Canta mientras se baña?

No. El baño es para la contemplación de sí mismo.

¿Qué penitencia le pondría a un enemigo?

No tengo enemigos, y en todo caso las penitencias le pertenecen a Dios.

¿Algo la obsesiona?

La música tradicional-popular del país.

¿Qué piensa hacer mañana?

En el futuro, una Escuela de Arte Popular Colombiano.

¿En qué sitio viviría mejor o quisiera vivir?

En Colombia, en una casa a la orilla del mar.

¿Le afecta artísticamente la situación de Colombia?

Siempre estoy realizando mi labor artística, en Colombia o en el extranjero pero siempre cantando bien, dejando en alto mi arte y mi país.

¿Qué poder le atribuye a la música?

Conquistar corazones y curar las aflicciones de la vida.

¿Qué le gustaría cantar que nunca haya cantado?

Para el público música tradicional y para mis amigos, boleros, romances guajiros, canciones de cuna y africanas.

¿Nombre una pieza musical muy especial para usted?

No tengo preferencia por ninguna, solo me gusta la buena música.

Un músico con quien quisiera cantar vivo o muerto.

Me gustaría cantar con Frank Fernández, el pianista cubano.

Alguna pieza que haya cantado y no quiere volver a cantar más.

Nunca he cantado nada que no me guste.

Algún sonido natural que le encante en especial.

El sonido de las aves en las mañanas en el campo, y el sonido del mar.