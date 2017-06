Perfume de trabajo: los aromas mejoran la productividad en la oficina

Revista Diners de febrero de 1994- Edición 287

¿Qué olor tiene el trabajo? Repelente o desagradable, decía antes la mayoría de los japoneses. Pero en su carrera irresistible hacia el aumento de la productividad, los nipones han creado perfumes para oficinas privadas o públicas en los grandes edificios. Cuando salen a las ocho de la mañana hacia el trabajo, en los centros de Tokio se ven acogidos por un penetrante olor a limón, nada desagradable, fresco, acogedor. De las diez a las doce, en las oficinas se siente una rica fragancia que estimula la capacidad de concentración. El relax a que pueden entregarse los oficinistas después del almuerzo en la cantina o restaurante del hotel, lo combaten los “especialistas” con aromas leñosos tales como el sándalo, seguidos de un nuevo ciclo de esencias agrias como el ciprés (muy liviano) o el eucalipto.

Los resultados según las estadísticas, no se han hecho esperar: mejora de la productividad general en un veinte por ciento; operadores de los computadores más veloces y precisos en un treinta por ciento; disminución del estrés, clima más amigable. La idea de este programa de perfumación laboral es de la Shiseido, gigante de los cosméticos del Sol Naciente, que ha desarrollado una larga investigación sobre los efectos psicosociales de los aromas y ha descubierto centenares de esencias que influyen en el humor y el comportamiento personal. Es el último grito de un hecho tangible: la perfumación de la sociedad japonesa.

UN ESCENARIO PARA ORWELL

¿Tienen o no razón estos émulos del “Big Brother”, que George Orwell creó para su novela 1984 ? La verdad, dicen los patronos, es que en muchas oficinas, ligadas a fábricas, el aire está cargado de efluvios contaminados. Y en otras oficinas huele a paredes de plástico, a moquetas sintéticas, a barnices.

La Shiseido afirma que ya era hora de preocuparse colectivamente de los sentidos de quienes trabajan tanto. Antes se consideraba ideal terminar con los olores de la ropa, hasta que aparecieron los desodorantes. Ahora no basta con no oler mal, sino que hay que oler bien.

La dictadura del perfume no admite zonas francas. Hoy no se hace distinción entre los aromas suaves que se les ponen a los niños, y los perfumes. ¿Entramos en el mundo de la locura? Infinite Dolcezze de la casa Chicco italiana, compite con Walt Disney’s perfumery y con Giulia, una línea considerada por la casa Chanel tan buena como el No 4.

Todo esto no tiene nada de particular, pero la Beauty Express vende por correspondencia una línea de desodorantes y de perfumes ecológicos dedicada a los animales. Se llama Arca de Noé y comprende novedosos productos a base de sustancias naturales, sobre todo para perros y gatos, entre otros el Deodorgell, una gelatina que esparcida sobre el cuello del perro, impide durante varios días la formación del hedor de esos animales.

En relación con la difusión capilar del perfume, los expertos están preocupados por el descuido en que se halla esta sociedad. Se enseña a los niños a reconocer sonidos, formas, colores, pero los olores quedan arrinconados.

Somos, pues, olfativamente ignorantes; pero en el momento de nuestro nacimiento teníamos ese sentido intacto. A lo largo de los años, el olfato ha quedado arrinconado, gris. No apreciamos el olor del mar ni del campo. Guy de Montreau, un gran perfumista, dice: “Estamos perdiendo lo que se llama el cuerpo del perfume, la base que tuvieron los grandes clásicos. Es por eso que hay un retorno al pasado, con fragancias de composición rica y armónica, con gran uso de esencias naturales, que son las que atraen más”.

Los Estados Unidos contra el sueño japonés

Pero el sueño japonés de un mundo aromatizado choca contra la barrera del puritanismo norteamericano. En los Estados Unidos, la casa japonesa Shiseido ha realizado un marketing con una compañía parecida a la nipona en oficinas y edificios. Pero en ese país, después de la cruzada contra el colesterol y el tabaco, todo apunta contra los perfumes alcohólicos. El senador Martin Connor y el movimiento ecopuritano Ciudadanos contra las sustancias tóxicas tienden a incluir dentro de éstas a los perfumes que desarrollan, según ellos, el asma o el dolor de cabeza cuando se acerca alguien perfumado en un ambiente cerrado.

Contra los rincones perfumados, sobre todo en restaurantes, Martin Connor ha pedido los salones hiperventilados y se le ha hecho caso. Pero nuestra nariz, como hemos dicho, está mal cultivada porque muchos confunden el Chanel No. 5 (esencia de tabaco) con el olor del tabaco natural, lo cual a los japoneses les parece que se acerca a la herejía.