Seis consejos para sobrevivir a la temporada navideña

1. Evite la comida tradicional

¿Dónde dice que María y José comieron pavo con salsa de ciruela en el pesebre de Belén? Tampoco disfrutaron un pernil ahumado, ni mucho menos ensalada de papa. ¿Por qué limitarse a comidas tan simples de sabor y tan difíciles de preparar cuando se supone que es una época de celebración? Recuerde que lo importante es compartir con su familia y sentirse en paz. Si para usted eso significa preparar unos buenos ravioles o medírsele por primera vez a hacer la paella que siempre soñó, adelante. La “tradición” culinaria depende de usted.

2. No se le ocurra regalar bonos

Pocos regalos dicen menos que un bono, y esta es una época de dar. Aproveche los miles de ferias y mercaditos navideños que aparecen por esta época, y recuerde que así sea un regalo para un cliente o para ese colega “amiguero”, no hay mayor satisfacción que dar algo que haga feliz a quien lo recibe. El bono de regalo, en cambio, dice “tuve que darte algo y no se me ocurrió nada más, así que ve tú y elige lo que quieres”.

3. Planee sus actividades navideñas geográficamente

¿Ya vio como se puso el tráfico? En diciembre es imposible encontrar taxis, ubers, cabifys y demás formas de transporte, por lo que le recomendamos que en temporada de novenas, velitas y recorridos para ver la iluminación, vaya únicamente a los lugares donde puede llegar caminando o compartiendo el transporte con alguien más. Los miembros de familia y amigos que viven, digamos, más lejos que 20 cuadras a la redonda se pondrán muy felices de verlo en enero.

4. Siga sus propios instintos en decoración

¿Cuántos artículos ha leído sobre “el color de la temporada”? ¿En su familia tienen una “rana navideña” o algún objeto similar que suena absurdo pero ha pasado de generación en generación y usted no se imagina la temporada sin él? Exhíbalo sin vergüenza alguna. Cada casa tiene sus propias rarezas navideñas que consideran únicas y que son impensables para las revistas de decoración.

5. El plan de la “carta al niño Dios”

Compre globos inflados con helio (usuales en los parques, plazas, y en la película Up) e invite a su familia y amigos a escribirle la carta al “niño Dios” (o Papá Noel). Cuando todos la tengan escrita, suelten los globos y vean hasta dónde llegan sus sueños y deseos. Eso sí, ofrezca papeles pequeños para que sus globos puedan volar.

6. Un cóctel facilísmo

Ingredientes

1/2 copa de champaña (o cualquier espumoso)

1/2 copa de granadina

1 naranja

1 lichi

A la champaña agréguele la granadina y el jugo de media naranja. Añada el lichi para decorar. Disfrute.