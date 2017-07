Los bares para tomar siesta causan sensación

Imagine un espacio amplio con colchonetas gruesas y almohadas suaves. Todo a su alrededor está en calma, percibe una fragancia agradable, disfruta de un té caliente, escucha música relajante, y poco a poco sus parpados empiezan a pesar, hasta que finalmente el sueño lo vence. Suena muy tentador la posibilidad de escapar por un instante a un lugar que está diseñado exclusivamente para uno de los placeres de la vida: dormir.

Esta propuesta se llama “nap bar” y tiene como principal objetivo recargar de energía a sus clientes y proporcionarles la mayor comodidad posible. Y aunque la idea suene utópica y casi imposible, es una realidad gracias a Smarin, una compañía francesa de muebles que inauguró un lugar lujoso para el sueño en Dubai, la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

En este espacio las personas pueden relajarse durante un tiempo. Allí encuentran todo lo necesario: cojines, colchones con diversas formas, sillas masajeadoras y canciones de cuna por montón. Países como Japón, Bélgica, España y Argentina se han sumado a esta iniciativa.

En Madrid se inauguró hace pocos días Siesta & Go, un lugar que acoge a las personas durante sus horas de descanso. No es necesario dormir, todo el que llegue podrá relajarse, leer un libro, disfrutar del silencio o simplemente, alejarse del ruido citadino.

Por su parte, Pauz es el nap bar más reconocido de Bruselas, y abrió sus puertas para darle la bienvenida a todo aquel que tenga de 15 a 45 minutos disponibles en el día. Allí ofrecen bebidas calientes y masajes relajantes ideales para conciliar el sueño.

En cambio Japón acoge esta idea en la sede central de Toyota en Tokio. No hay ‘siestódromos’, la oficina es el escenario para descansar. Ver dormir a los empleados no es motivo de escándalo, ni quiere decir que sean perezosos o descarados. Por el contrario es un gesto agradable que significa que los trabajadores rendirán un 100% al despertar.

No solamente esta empresa acoge esta modalidad. Compañías como AOL, Google, The Huffington Post, Zappos, Nike, The New York Times y Ben & Jerry’s tienen sitios adecuados para que sus empleados recarguen sus baterías durante la jornada.

Los estudios científicos sobre la siesta

Estudios científicos han comprobado que tomar una siesta tiene un sinnúmero de beneficios para las personas. Por ejemplo, mejora el estado de ánimo, potencia la capacidad de aprendizaje, genera creatividad, estimula la memoria y aumenta la productividad.

Grandes personajes como Leonardo Da Vinci, Albert Einstein y Benjamin Franklin tomaban a diario una siesta. De hecho, Salvador Dalí la denominaba un potenciador de su trabajo. El artista creó sus mejores obras en las horas de la tarde, luego de despertar.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de California (Estados Unidos) lo ideal es tomar una siesta de una hora. Lo anterior, porque es un tiempo suficiente para que nuestra memoria a corto plazo se apague y se prenda, lo que beneficia los procesos de aprendizaje. Pero esto puede generar riesgos como la ‘inercia del sueño’, que es la sensación de no haber despertado totalmente.

Sin embargo, el equipo de científicos de la Nasa descubrió que una siesta de 26 minutos es capaz de aumentar el rendimiento en un 34% y el nivel de alerta en un 54%. La investigación revela que este lapso de tiempo mejora notablemente nuestro rendimiento sin dejar una sensación de cansancio. Además, si sobrepasa esta cantidad puede afectar el sueño nocturno.

La hora ideal para tomar una siesta es entre las 2 y las 5 p.m, porque después del almuerzo los procesos de digestión agotan más nuestro cuerpo y disminuyen la concentración. Esperemos que a Colombia lleguen pronto los nap bars, ¿usted pagaría por dormir en la hora del almuerzo?