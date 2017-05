Consejos para ser más creativo en el trabajo

La creatividad, más que una palabra de moda, es el secreto del éxito en los negocios. En un mundo globalizado y acosado por la competencia, las compañías no pueden darse el lujo de desconocerla.

Revista Diners de febrero de 2002. Edición 383

En cualquier conversación con un gerente de empresa, tarde o temprano se mencionarán las palabras “innovación” y “creatividad”. Pero para una gran mayoría estas palabras son simples términos de moda. Pocos saben cómo fomentar la creatividad y la innovación en el lugar de trabajo, y aun un número menor realmente las llevan a cabo.

En una reciente encuesta realizada en los Estados Unidos, se preguntó a los presidentes de las 500 empresas más exitosas qué debe hacerse para sobrevivir en el siglo XXI. La respuesta de la mayoría fue, “fomentar la creatividad y la innovación”. Pero sólo 6 % consideraron que su organización lo estaba haciendo bien. Este déficit de creatividad puede ser la brecha más peligrosa en los negocios de hoy. Deja a los empleados frustrados y descontentos, y puede colocar a una compañía en desventaja ante la competencia.

A pesar de que muchas empresas proporcionan un clima de trabajo estimulante y las mejores y a pesar de que muchas empresas proporcionan un clima de trabajo estimulante y las mejores y más creativas ideas son frecuentemente espontáneas, la creatividad no es fortuita. Ciertas estructuras de organización pueden fomentar mayor innovación, que comprenda no sólo la generación de grandes ideas, sino también su puesta en práctica.

El proceso para establecer las estructuras que incrementan la creatividad puede llamarse alteración positiva. Se caracteriza por un clima de despliegue de energía que perturba el statu quo e impulsa a las organizaciones hacia una renovación.

Una alteración caótica, frenética, que amenaza con hundir a todos, constituye la base para empezar una renovación de equipo, de organización y de personal. Puede parecer simplemente desorganización y caos, dos factores inevitables de la vida económica, pero el reto es apropiarse de ella y lograr que trabaje para uno. Al crear alternación positiva las empresas no solo sobreviven a los cambios sino que les sacan provecho.

Aprenda a mirar a su entorno

Empresas conocidas por su tradición de innovadoras tales como 3M, Bell Laboratories, Xerox, Hllmark, conocen el secreto para fomentar y mantener la creatividad en el sitio de trabajo. Es mucho más que “pensar por fuera de la caja”. No es simplemente mirar hacia adelante, sino también mirar alrededor. La innovación no viene de los mayores competidores, sino de los que se encuentran por fuera de la corriente principal, aquellos industriales marginados cuyos pequeños pasos iniciales finalmente pregonarán un cambio significativo dentro de tres o cinco años. Se necesita mirar sólo hacia la periferia, donde la gente tiene la libertad de explorar nuevas posibilidades para vislumbrar el futuro. Analicemos el éxito de Gap, Intel y Federal Express, todas pequeñas empresas convertidas en conglomerados multimillonarios gracias a la fortaleza de un par de buenas ideas.

Valorar la periferia requiere un cambio brusco en el modo de pensar de la organización. En vez de considerar cualquier desviación de los procedimientos operacionales regulares como improcedentes, excesivos o innecesariamente costosos, las empresas tienen que empezar a ver estas variaciones como portales hacia el futuro.

Con visión amplia y mente abierta, extender activa Y sistemáticamente el radio de observación hacia afuera, más allá de la comodidad de lo conocido. Aquellas que no le ponían atención a la periferia, pronto serán vencidas por las demandas del cambio.

Compromiso con la creatividad

Es responsabilidad del líder creativo proporcionar a su organización oportunidades de explorar la periferia. Puede hacerse tanto en términos organizacionales como individuales, y comprende recursos internos o externos. Los recursos internos para una alteración positiva en términos individuales incluyen tareas ajenas, pertenecen a fuerzas de trabajo interdisciplinario y la dudosa suerte de estar presente cuando ocurre una crisis. Los estímulos nuevos derivados de estos eventos son una fuente natural de ideas y estructuras originales y útiles que de otra forma pasarían inadvertidas.

En términos organizacionales los recursos para una alteración positiva incluyen el desarrollo o estímulo de equipos interdisciplinarios e invitar expertos externos, cuya especialidad no exista dentro de la empresa, para que les hablen a los empleados sobre asuntos de interés.

Skandia, la gigante compañía sueca en el área de seguros, creó una unidad de programación estratégica compuesta por personas de tres generaciones distintas. Este equipo de planeación utiliza sus diferencias para dialogar sobre realidades médicas tales corno la muerte, el envejecimiento y las enfermedades, así corno su impacto en las generaciones más jóvenes. Tales tendencias tienen implicaciones sobre el cálculo de primas, estrategias futuras de ventas, desarrollo del producto y procedimientos de calificación para clientes futuros.

Hallmark lleva cada año a su sede principal cincuenta o más oradores con ideas nuevas. Entre los invitados se encuentran poetas, cuenteros y creativos de circos y espectáculos. El único propósito radica en proporcionar estímulos al personal creativo más numeroso del mundo, pues entre más de 750 artistas diseñadores, escritores y fotógrafos,, se generan diseños originales para tarjetas y productos afines.

Hace unos años Bell Labs invitó a un orador experto en la comunicación entre ballenas. Describió al grupo como ballenas que cantan para comunicarse, cambian el patrón del lenguaje cada año, en contraste con los pájaros que lo mantienen año tras año. En medio de la presentación un científico se paró y salió del auditorio con una idea de cómo mejorar la comunicación entre submarinos. Este estímulo lo ayudó a hacer una conexión a un problema que estaba tratando de resolver en otro entorno.

Los estímulos externos para una alteración positiva suministran oportunidades para innovación individual y organizacional.

Los estímulos individuales incluyen conferencias, experiencias de entretenimiento, viajes, visitas a museos, inauguración de galerías y lectura de periódicos. Todas estas fuentes ofrecen un vistazo a lo que será la tendencia principal y ayudan a la gente joven y a sus organizaciones en el cambio.

Desde el punto de vista organizacional, las compañías deben buscar “joint ventures”, alianzas y redes que proporcionen métodos alternativos para competir en la actualidad, sea que se emprendan par lograr una ventaja estratégica o para buscar una utilidad financiera. Estas ocasiones ofrecen oportunidades para intercambiar ideas y perspectivas. Lo importante es que las empresas se reúnan para ayudar a crear alteración positiva entre los miembros de la organización.

Los líderes de negocios de hoy en día no pueden ignorar la paradoja de la alteración positiva: el despliegue de energía, la fuerza distinta, vigorizadora e impredecible que frecuentemente se siente con1o un caos, es la misma energía creativa que puede proporcionar éxito continuo y renovación de la organización. Si no se toma el riesgo, si no se aprovecha la incertidumbre, muchos de los negocios sobresalientes de hoy serán el fracaso de mañana.



Creatividad que fluye

La creencia general considera que la creatividad, o sea la habilidad para expresar ideas que son nuevas y valiosas, es misteriosa. También que la creatividad resulta es·

casa, que sólo aquellos con coeficiente intelectual alto la tienen y que no puede estudiarse científicamente. ¡Esto no es cierto! Investigaciones recientes le han quitado el misterio al proceso creativo de las personas y sugieren que todo mundo tiene más o menos igual potencial creativo. Para comprender ese potencial debemos desarrollar ciertas aptitudes básicas, habilidades especiales que nos permitan expresar nuestro potencial de creatividad. Hay cuatro clases de habilidades que necesitamos para esto:

1. La observación. Es importante estar atento y preservar las ideas nuevas, aun las que aparentan no tener valor en el momento. Por eso los artistas y los inventores andan con libreta de apuntes y anotan datos en servilletas.

2. El desafío. Las situaciones y los problemas difíciles pueden ser temibles, pero son maravillosos para la creatividad, porque hacen que las ideas viejas “resurjan” y que nazcan múltiples ideas nevas que nos sirven para competir. Puede estimularse la creatividad buscando retos y aprendiendo a manejar los fracasos.

3. La ampliación. Un aprendizaje amplio, especialmente en temas distintos de lo referente a nuestro oficio actual, también fomenta la creatividad ya que lleva a intercambios más interesantes.

4. El entorno. Las ideas múltiples se logran frecuentando sitios interesantes y diversos, sociales y deportivos. Un entorno estático, el mismo escritorio viejo y los mismos colegas, día tras día, pueden ser sofocantes