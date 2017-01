Johana Bahamón sigue trabajando por la población carcelaria

En 2012 cuando la actriz Johana Bahamón fue jurado de un concurso de belleza en la cárcel del Buen Pastor, se convirtió en una persona comprometida con las segundas oportunidades. Entonces fundó Teatro Interno y Casa Libertad para ayudar a los convictos por medio del teatro.

Estas iniciativas le han llevado a crear un festival de teatro entre las cárceles y numerosas invitaciones a foros internacionales como el Women’s Forum For the Economy & Society (Francia) y WoMan True North (México) en donde compartió escenario con personalidades como Rigoberta Menchú, premio Nobel de Paz; Salma Hayek actriz y miembro de Kering and Chime For Change y Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ahora este trabajo tiene otros frutos como los es la alianza entre Fundación Teatro Interno y los restaurantes Sr. Wok y Charlie’s Roastbeef para lanzar la iniciativa ‘Segundas Oportunidades’. Esta tiene el propósito de contribuir con el proceso de integrar nuevamente a los ex convictos en Colombia.

Foto de izquierda a derecha Juan Felipe Restrepo, gerente general de Sr. Wok y Charlie's Roastbeef; Johana Bahamón actriz y fundadora de Teatro Interno y Adriana Arango, empresaria y periodista.

“Cuando me llegaron con la propuesta dije sí sin titubear porque cada año 45 mil personas recobran la libertad pero no encuentran estabilidad y reinciden en el crimen. Lo que queremos nosotros es que no vuelvan a pisar una cárcel” contó Juan Felipe Restrepo, gerente general de los restaurantes.

Este proyecto también está apoyado por la empresaria y periodista Adriana Arango, quien vivió en carne propia la experiencia de estar en prisión de 2009 a 2015. “Desde mi experiencia, cuando uno comete un error o un delito, pierde la confianza, el problema es ¿cómo se recupera? primero con la voluntad de la persona que se equivoca y segundo con un proceso de transformación interior” aseguró Arango.

Seis ex convictos comenzarán el proceso de entrenamiento y papeleo este 23 de enero. Estarán distribuidos en los restaurante Sr. Wok y Charlie’s Roastbeef. De ellos depende que 121 mil internos puedan tener ‘Segundas Oportunidades’ como lo ofrece la campaña.

Andrea y Elisa son dos ex convictas que se beneficiarán con la iniciativa, ambas aseguran que ahora depende de ellas aprovechar esta oportunidad. “Estamos agradecidas con las empresas y la fundación Casa Abierta que nos ofrecen un empleo” dijo Andrea, mientras Elisa cuenta que “mi familia y yo estamos muy contentos por esta bendición y pueden estar seguros que no la vamos a desaprovechar”.

“El 90% de las personas que pasan por el privamiento de la libertad salen renovadas y con algo que los motiva a cambiar. Un índice del 90% es altísimo y se trata de un proceso muy personal” cuenta Adriana Arango, periodista y presentadora, que vivió siete años y dos meses privada de su libertad.

Actualmente, 510 ex convictos están en el proceso de reinserción a la sociedad. Son mujeres y hombres de 25 a 45 años que han cometido delitos menores. Se priorizan a los que sean madres o padres cabeza de hogar porque como contó Arango “tienen una responsabilidad sobre su familia de llevar provisiones a la casa, alimentar, vestir y educar. Eso te da un compromiso mayor”.

Sr Wok y Charlie’s son pioneros, dentro de la industria alimentaria, en ayudar a exconvictos a nivel nacional. Estos restaurantes cuentan más de 50 puntos en a nivel nacional, también tienen la participación del Ministerio de Justicia, INPEC, Casa Libertad y por supuesto, Fundación Teatro Interno, la cual es responsable desde 2013 de incentivar el emprendimiento entre las personas que están, o salieron de la cárcel en busca de una nueva oportunidad.