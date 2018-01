El Cuestionario Diners según Laura Tobón

No esperen que…

¡Sea perfecta! Muchos no saben que tengo un tornillo medio zafado.

La mayor locura que he cometido por amor es…

Que me deje un vuelo por pasar más tiempo con el amor [risas].

Mi palabra favorita es…

¡Seeeelfieeee!

Mi mayor extravagancia es…

¡Mi canal de YouTube!

Las redes sociales son…

Una adicción.

Mi héroe favorito de ficción…

La mujer maravilla, desde que Gal Gadot la interpreta.

Me arrepiento de…

Que el miedo, en ocasiones, no me deje tomar decisiones.

El último libro que compré…

The subtle art of not giving a fuck.

Me desespera…

Las personas con mal aliento.

El talento que desearía tener es…

Cocinar [risas].

La belleza es…

Ponerse siempre en los zapatos de los demás.

La canción que siempre me pone a bailar…

DES PAAAA CITO.

Mi restaurante favorito es…

Sketch en Londres, es como entrar en un mundo color rosa, sus platos son bizarros e inigualables.

Cuando me miro al espejo veo…

Una niña que no quiere crecer todavía.

Le tengo pánico a…

Que se caiga mi avión.

El superpoder que me gustaría tener…

Amaría leer mentes.