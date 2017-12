Mila Kunis: “La gente se ha olvidado de cómo disfrutar la Navidad”

A mediados de 2016 se estrenó en Estados Unidos una hilarante comedia, escrita y dirigida por Jon Lucas y Scott Moore, reconocidos por películas como The Hangover. Su idea central fue contar la historia de tres mujeres jóvenes que intentan ser perfectas en todos los aspectos de sus vidas y cumplir con un sinfín de actividades diarias: desde preparar el desayuno, ir al gimnasio, trabajar y ayudar en las tareas escolares hasta ir a los eventos de sus hijos al colegio. Amy Mitchel −interpretada por Mila Kunis−, Kathryn Hahn y Kristen Bell deciden rebelarse ante el sistema, dejar de aparentar y simplemente ser y buscar un espacio para ellas. La película, que recaudó casi 200 millones de dólares, hizo eco en muchas mujeres que se vieron reflejadas por esta situación.

Ahora el trío de amigas regresa para enfrentar un nuevo reto: sus mamás deciden que pasarán Navidad con ellas y sus familias. Más allá de las situaciones graciosas, los chistes subidos de tono y los clichés de las comedias gringas, la idea de recuperar la Navidad como una celebración especial, para compartir y no para consumir, es importante en estos tiempos.

Kunis, quien nació en Ucrania hace 34 años, reconocida por sus papeles en cintas como El cisne negro y en series de televisión como That’s 70’show, conversó al respecto con Diners.



¿Qué fue lo que más le llamó la atención de la primera parte de esta historia?

Acababa de tener a mi hija y me preparaba para volver a la actuación. Estaba produciendo, que era algo muy satisfactorio, así que no me encontraba segura de estar lista para dejar la ciudad y a mi bebé, pero me llegó este guion y pensé que era muy conmovedor y daba exactamente en el punto con todas las emociones que experimentaba en ese momento. Había esa presión autoinfligida de ser perfecta y asegurarme de que me encontraba equilibrada y que también tenía mi trabajo y mi familia completamente alineados. Pensé que debía hacerlo porque no era la única que estaba pasando por esto (…) Me encantaron la historia, los personajes con defectos y lo real y honesta que era. En una escala más pequeña, porque yo tenía una niña de un año, era lo que yo sentía en ese momento como madre.

Con base en esa conexión con el material, ¿le pareció lógica la resonancia que la primera parte de la película tuvo?

No me sorprendió. Definitivamente la película influyó en mí y, después de todo, te embarcas en un proyecto porque repercute en ti y no porque pienses que va a hacer mella en alguien más. Claro, siempre es como la cereza del pastel escuchar que las personas respondieron de la manera en que lo hicieron…

En esta nueva entrega cuentan con Susan Sarandon, Christine Baranski y Cheryl Hines, quienes interpretan sus madres. ¿Cómo fue compartir con estas actrices?

Lo grandioso de esta producción es que nos permitieron elegir a nuestras madres. Nos preguntaron “si en tus sueños pudieras tener una varita mágica, ¿a quién ves interpretando a estos personajes?”. Tuvimos mucha suerte porque conseguimos a todas las mujeres que queríamos. Yo fui tras Christine Baranski; Kathryn tras Susan Sarandon, y Kristen Bell, tras Cheryl Hines, con quien mantiene una gran amistad. Están en el mismo nivel y ella le preguntó, “¿interpretarías a mi madre si dijéramos que me tuviste cuando tenías más o menos dos años?”.

Esta película, probablemente, muestre una versión más precisa de lo que pasa en la mayoría de las casas durante las fiestas. ¿Fue divertido explorar esa realidad?

Creo que lo bueno de esto consiste en que esta es la versión real de la Navidad. Todos piensan que están haciendo un día mágico para sus hijos, pero se olvidan de disfrutarlo, de apreciarlo, de ver qué es lo que hace que las fiestas sean tan maravillosas y especiales. Con suerte, esta película les brindará una perspectiva diferente.

En la era de las redes sociales todo el mundo parece estar compitiendo por crear una fiesta perfecta. ¿Cómo puede mantener las cosas en perspectiva sin presionarse a sí misma?

Definitivamente quiero que las cosas sean mágicas para mis hijos; tengo una niña de tres años y un niño de un año, aún son pequeños. Mi esposo (Ashton Kutcher) y yo queremos que todo sea absolutamente mágico; decoramos la casa para Halloween y tratamos de hacerlo escalofriante y divertido, pero no nos pasamos de la raya. Creo que para nosotros es muy importante que nuestros niños sepan qué está pasando y se diviertan haciéndolo. Si no es así, no lo llevamos a cabo y esa es la verdad. (…) No se trata de realizar solo cosas geniales para ellos, sino de hacer algo increíble juntos. Y, bueno, en realidad nunca ejerzo demasiada presión sobre mí misma. Soy bastante buena en eso.



¿Por qué cree que Jon Lucas y Scott Moore eran las personas indicadas para escribir y dirigir esta comedia sobre mamás?

Son hombres realmente humildes y fuertes y saben lo que no conocen. Así que lo maravilloso es que hablaron con sus esposas y escribieron la película casi como una carta de amor para ellas. Se trata de un homenaje a lo duro que trabajaron y a lo difícil que era todo. Son historias que fueron acumulando durante años de investigación y de charlas con sus amigos, con sus esposas y con las personas que los rodeaban.

“Esta es la versión real de la Navidad. Todos piensan que están haciendo un día mágico para sus hijos, pero se olvidan de apreciarlo, de disfrutarlo, de ver qué es lo que hace que las fiestas sean tan maravillosas y especiales. Con suerte, esta película les brindará una perspectiva diferente”.



Filmaron en Atlanta en primavera en lugar de Chicago en invierno. ¿Cómo fue esa experiencia?

La primavera en Atlanta parece verano, estábamos filmando con 32 grados centígrados. ¡Era una locura! Íbamos conduciendo por la calle y de pronto veíamos un bloque de nieve y árboles de Navidad y pensábamos, “¡bueno, supongo que estamos filmando aquí ahora mismo!”. La nieve era transportada en esos enormes camiones que pican hielo y se veía como si hubiera nieve en el aire. Era cómico. ¡La magia del cine!

¿Está de acuerdo con que a pesar de ser una comedia que se centra en un grupo de mamás, no es una película solo para las madres, sino que tiene algo con lo que todo el mundo puede identificarse y disfrutar?

Dios mío, la cantidad de hombres que se acercaron a mí después del estreno de El club de las madres rebeldes y me manifestaban, “¡Escucha, nos encantó tu película! La vimos en un avión y fue divertida”. Yo les decía, gracias por revelar que la vieron en un avión. Lo entiendo. Pero sí, creo que es para todos y puedes tener una excusa para verla. Así que si eres mujer y quieres agarrar a un grupo de chicas e ir a verlas es genial. Si eres un chico y quieres ir y reírte un poco, deberías hacerlo.



Se mudó de Ucrania a Estados Unidos cuando tenía siete años, ¿continuó con alguna tradición festiva?

No se nos permitía festejar la Navidad, ya que era una fiesta religiosa y yo soy judía, así que todo se reducía a la gente que iba a la iglesia a celebrar el nacimiento de Cristo. No había árboles de Navidad, pero había árboles de Año Nuevo, era un poco diferente. En Estados Unidos todo es hermoso y sorprendente, en verde y rojo, así que cuando llegamos a este país adoptamos la Navidad como si nada. Pensamos que era increíble y por qué alguien no querría celebrarla. Compramos el árbol de oropel plateado que cantaba It’s a Wonderful Life y nos lanzamos completamente de cabeza. ¡Me encanta todo lo cursi que tiene esta época!

¿Hay algo sobre la idea de la crianza o de las decisiones que tomaron sus padres por usted, que ahora que es madre lo ve muy diferente?

Sí, ciento por ciento. Creo que muchas cosas se ponen en perspectiva y tienen mucho más sentido. Uno ahora entiende por qué los padres son tan maravillosos, indulgentes y tolerantes y lo único que realmente quieren es que seas feliz.