Andrea Serna respondió el Cuestionario Diners

El mejor recuerdo de mi niñez…

El olor a chocolate a la hora del “algo” donde mis abuelas, en Manizales.

Mi mayor extravagancia…

El porta banano que cargo en mi cartera.

Mi héroe favorito de ficción…

La Dra. Juguetes, un descubrimiento que le debo a mi hija.

Me arrepiento de…

Muchas cosas, soy de las personas que se arrepienten y piden perdón.

Uno de mis sueños recurrentes es…

Que me despierto, veo mi cuarto, voy a salir y no puedo; segundos después me despierto de verdad.

Le tengo fe a…

San Miguel Arcángel.



El último libro que compré…

Jota, el papá gaviota, para Emi; y El libro tibetano de la vida y de la muerte para mí.

Me desespera…

La “neura” colectiva.



Mi columnista favorito es…

Rocío Arias Hofman y su visión de la moda.

La belleza es…

El resultado de aceptarte como eres.

La película que más me ha hecho reír…

Love Actually, risa y llanto, combinación perfecta.

El superpoder que me gustaría tener…

Cuando eres mamá, quisieras tener el poder de estirar los días unas cuantas horas más.

No esperen que…

Ande de mal genio.



La última vez que me emborraché…

¡Uf! Fue hace años.