Yehuda Berg: “La felicidad a veces es una trampa”

¿Cómo decidió convertirse en coach?

Este camino empezó principalmente en la búsqueda de corregir algunos errores de mí mismo. Cuando fui capaz de hacerlo junté todos esos conocimientos y todas esas herramientas de la Kabbalah, del conocimiento en general y de otras corrientes con el objetivo de poder ayudar a las demás personas.

De todas las corrientes de ‘coaching’ que existen actualmente, ¿qué diferencia al coaching espiritual?

Hay muchas corrientes increíbles de coaching en el mundo. Las que suman el aspecto espiritual entienden el panorama completo, que no estamos solos en nuestro pequeño universo. Ninguna corriente es mala sólo que cuando incluimos el componente espiritual podemos potencializar la experiencia de un coaching.

¿Cuál es el primer consejo que le daría a una persona que se siente perdida, deprimida?

En mi experiencia personal y en la de las personas con las que me he conectado, me he dado cuenta que cuando una persona se siente deprimida, siempre hay un motivo en el fondo con el que están en desacuerdo o con el que están luchando y esto crea una falta de deseo de salir adelante. También he visto que cuando una persona está deprimida se llena de ira contra sí mismo.

Sin embargo, es difícil generalizar en el tema de la depresión. Por mi experiencia, hay dos tipos de personas, unas que de verdad necesitan ayuda medica, no importa cuánto traten, es necesario que primero busquen ayuda médica y luego una ayuda espiritual. Y hay otras personas que están en el inicio de su periodo de depresión y pueden ser ayudadas solo con buscar esa razón de fondo y trabajar en ella.

¿Dónde se encuentra la felicidad?

La felicidad a veces es una trampa, porque la gente siempre quiere estar feliz y por esto hay quienes buscan esa felicidad en el licor o en las adicciones, porque creen que necesitan estar felices las 24 horas del día. Lo importante es reconocer que la felicidad es un proceso. Aunque es algo que todos quisiéramos tener, no pasa de la noche a la mañana y es un proceso que requiere de trabajo. Pero debemos sentirnos cómodos con ese camino hacia la felicidad y saber que estamos trabajando para esto.

Si una persona se siente perseguida por su pasado, ¿Cómo empieza a dejarlo atrás?

Todos siempre en algún momento de la vida nos hemos sentido perseguidos por nuestro pasado. La primera forma de hacerlo es aceptar quienes somos y entender que la única razón por la que estamos donde estamos hoy en día es por donde estuvimos en el pasado.

Desafortunadamente aceptando el pasado definimos nuestro presente. No debería controlar lo que somos pero debemos entender que gracias a esto somos lo que somos hoy en día y no tratar de huir de ese pasado.

¿Cuáles son las segundas oportunidades que usted ha tenido en su vida?

A veces piensas qué te depara el futuro al tomar la decisión A y no la B. Sólo empezando porque tengo la oportunidad de hablarle a la gente de nuevo y de estar en frente de ellos ya es una segunda oportunidad gigante para mi. Esta entrevista ya representa una segunda oportunidad para mí.

¿Cuál es la “regla de oro” de las relaciones?

Cuando nos enfocamos sólo en nosotros mismos las posibilidades de que las relaciones terminen mal es muy alta. Por esto diría que la regla de oro es enfocarnos no en nosotros sino en el otro.

Yehuda Berg estará el 15 de agosto en Bogotá, 17 en Cali y 22 en Medellín.