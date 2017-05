Carlos Torres responde el Cuestionario Diners

El mejor recuerdo de mi colegio fue…

¡Volarme!

Mi materia favorita era…

El recreo.

Mi lema en la vida es…

Tiempo al tiempo.

Si no hubiera sido actor habría sido…

Un desempleado más.

Me pone de mal genio…

Ser tan calmado.

La belleza es…

Relativa.

Les temo a…

Las malas lenguas.

Mi mayor extravagancia es…

Ser actor.

Le tengo fe a…

Unas inversiones que hice.

No esperen que…

Deje de soñar.

La última vez que me emborraché…

No me acuerdo porque estaba borracho.



La persona más famosa en mi celular es…

Mi mamá.

Si tuviera que comer la misma comida por el resto de mi vida sería…

Arroz de coco, posta cartagenera, tajadas, limonada de coco y postre de tres leches.

La canción que siempre me pone a bailar es…

Cualquiera de Carlos Vives.

La gente dice que soy…

Muy malo respondiendo entrevistas.