Inés Gaviria vuelve a la escena musical con ‘Te quiero la mitad’

Inés Gaviria estuvo ausente en la radio y en las disqueras de Latinoamérica desde 2009, año en el que lanzó su álbum ‘Tantas Cosas’. Ahora en 2017, Gaviria vuelve recargada con un ritmo fresco y dinámico con ‘Te quiero la mitad’.

Esta balada es tan fresca como entretenida, describe en detalle el sentimiento del desamor cuando se acaba una relación. ‘Es imposible dejar de querer de un momento a otro, así nos hayan hecho daño, las personas no dejan de querer de un día a otro, solamente dejamos de querer con la misma intensidad… queremos a la mitad’ contó Gaviria.

Este sencillo hace parte del proyecto #EnDobleVía, en el que la cantante decidió escribir un álbum con el apoyo de sus fans, quienes le enviaban historias sobre amor, paz y tolerancia. El resultado estará a mitad de 2017, mientras llega el día, Gaviria hace su lanzamiento de ‘Te Quiero la Mitad’, una canción con influencias country que promete ser éxito en la radio nacional e internacional.

Este primer sencillo contó con la participación de Ximena Muñoz y Andrés Torres, en la letra. La mezcla la hizo Jose Gaviria, cantante, productor y hermano de Inés; más los arreglos de Mauricio Rengifo, conocido también como ‘El Dandee’.

Diners conversó con Inés sobre su vida, su proyecto musical y su futuro.

¿Cómo llegó al mundo de la música? ¿Fue algo de familia o por convicción?

Una convicción, lo de la música lo vengo haciendo desde pequeñita, yo escribo y canto desde los 13 años, pero cuando llegó el momento de escoger qué estudiar, la carrera de Derecho era una de las cosas que me llamaba mucho la atención porque en casa tenía las dos influencias, por una parte, mi papá como abogado y por otra parte a mi hermano José en la música.

Pensé que podía estudiar derecho y música al mismo tiempo, pero entré al Externado y como haya no hay música, decidí hasta el último año de Derecho a estudiar música de noche y ahí fue cuando dije ‘lo mío es la música, ambas me gustan pero lo mío es cantar’.

¿Cuáles fueron sus influencias musicales?

Mi mayor influencia fue Presuntos Implicados, un grupo de pop español. Cuando escuché este grupo dije ¿qué es esto?, ahí fue cuando le puse atención a sus arreglos y canciones. Tuve mucha influencia también de cantautores como Silvio Rodríguez, Alejandro Lerner y todo lo que era música en español.

Inés Gaviria nació en Nueva York, vivió un tiempo allá y luego volvió a Colombia ¿qué experiencias le quedaron de vivir en Estados Unidos?

Yo soy mucho más colombiana, pero nací allá porque mi papá era en ese entonces diplomático en la ciudad de Nueva York. Me considero colombiana, aunque debo admitir que viví muchos años en Estados Unidos, donde me dieron muchas oportunidades y la pasé muy bien, pero mi corazón y mi manera de ser le pertenecen a Colombia.

¿Cuál ha sido su mayor reto?

En estos momentos mi mayor reto es regresar a la escena musical, después de mi último disco ‘Tantas Cosas’, que lo lancé en el 2009. En estos años yo seguí haciendo música para otros artistas, seguí escribiendo, pero encontré el momento ideal para volver con un material diferente y decirle al mundo así sueno en 2017, así evolucioné y esto es lo que tengo para dar.

¿Qué diferencias hay entre la Inés Gaviria del primer sencillo ‘A mi manera’ a la Inés de ‘Te quiero la mitad’?

‘A mi manera’ es un disco muy acústico, muy pop rock, con sonidos del 2005; después vino el disco de ‘Tantas Cosas’, donde exploré sonidos electrónicos mezclados dentro de lo que yo sé hacer, es decir baladas; mientras que en ‘Te Quiero La Mitad’ yo diría que es regresar un poco al primer disco, ver más a la cantautora, pero con un sonido más internacional, mucho más actualizado.

Esta canción tiene mucha influencia country, la guitarra es mucho más de este género, en un ambiente acústico siendo a la vez muy pop. Es un disco que refleja la evolución de lo que ha sido mi música, pero que se mantiene fiel a mi esencia de cantautora.

¿Cómo fue el proceso de elegir las historias de los fans y contarlas en el álbum de En Doble Vía?

Este proceso de ‘En Doble Vía, que arrancó y que no se ha terminado, ha sido súper interesante porque yo quería que la gente hablara de muchos temas que nunca me imaginé tratar en las canciones como tolerancia, respeto a la mujer, paz igualdad y de historias muy emocionantes.

De hecho, una de las canciones que escribí, que se llama ‘90 días’, cuenta la historia de una pareja de 60 años que se conocen a esa edad, se enamoran y se van a pasear por Sudamérica y que luego hacen otra gira a los 75 años. Esa historia me pareció divina. Hubo otras historias también que me impactaron y además mucha gente me escribió y eso me pareció lindo, lo que promete mostrarle al público un producto diferente, porque el álbum está inspirado en lo que las personas sienten y no yo solita viendo de qué se me ocurre hablar.

¿Por qué elegir ‘Te quiero la mitad’ como primer sencillo?

Es una canción muy poderosa, que se relaciona muy bien entre la guitarra y la letra, porque siendo una balada es pegajosa y el mensaje de la canción me gusta mucho. Me parece que describe una realidad, porque cuando a ti te hacen daño tu no dejas de querer, entonces es como voltearse a esa persona que te fue infiel, que te maltrató o que te hizo algo que realmente te rompió el corazón y decirle ¿sabes qué? ya no te quiero tanto, pero te sigo queriendo, porque es difícil desenamorarse y decir te quiero cero, pero eso es imposible. Entonces la canción retrata ese momento en donde dices ‘me rompiste el corazón’ pero no te puedo dejar de querer de inmediato.

¿Qué proyectos se vienen a futuro?

Te puedo decir que el más cercano es el lanzamiento de ‘ En Doble Vía’, que puede ser para mitad de año, porque ahora arranca todo el proceso de elegir las canciones y de producir. Puedo decir también que seguir hablando con los fans y preparar el video musical de ‘Te quiero la mitad’, que de hecho, ya comenzó y te puedo decir que es un vídeo lindísimo, que cuenta varias historias en el que participan algunos actores, pero dejó la sorpresa para más adelante.