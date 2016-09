Entrevista al actor mexicano Humberto Zurita, protagonista de El Lamento

¿Cuál es la película de terror que más le gusta?

Hay varias que me gustan. Psicosis, es una película obligada, un ícono, luego hay una con Mia Farrow que se llama Terror Ciego, yo también hice una que se llama… algo de ciego, ya no me acuerdo, y luego me gusta mucho Los Otros y también El Sexto Sentido… hay varias que me gustan



¿Cree que las películas de terror son, finalmente, una representación de nuestros propios demonios?

No, creo que las películas de terror son muy divertidas y son un poco la mitología de nuestras verdades, nosotros hemos hecho de la vida, así como los griegos inventaban sus dioses, nosotros hemos inventado nuestros propios miedos.

¿Cuál es la situación que le causa más terror?

A mí me da mucho miedo el miedo. Tenerle miedo a las cosas, dejar de hacer lo que no debes dejar de hacer. Pienso que en la vida uno está para tomar decisiones, para atreverse a hacer todo lo que realmente te nazca, y a veces dejamos de hacer muchas cosas por miedo.

Una película que lo haya hecho llorar…

Ghost (risas)



¿Qué tal fue la experiencia de trabajar con Dago García y Juan Camilo Pinzón?

Maravillosa experiencia porque son latinoamericanos con un nivel de calidad muy alto. Dago me sorprende mucho como escritor, es un productor con un amplio registro, y ahora acabo de descubrir que también tiene un amplio registro como dramaturgo. El hecho de que escriba comedia constantemente y que ahora se haya atrevido a tocar el género del terror o una especie de thriller, habla de su capacidad, que tiene un abanico de posibilidades muy amplio.

Y Juan Camilo es muy sorprendente la manera en que cuenta las historias porque tú las lees de una manera, y ese es el deber de un director: interpretar lo que está escrito. Yo había leído un guión y cuando íbamos construyendo tanto mi personaje como las situaciones de esta película, él iba cambiando los lentes… me sorprendió muchísimo como director y ahora que vi la película, su ritmo, y yo aquí involucro al editor, creo que Dago y Juan Camilo estuvieron también involucrados en el proceso de la edición, y la musicalización son parte del cuerpo. Si no lo haces adecuadamente, si no cortas y pegas como debes hacerlo, si no tienes este tipo de edición y los incidentales, la música que se utiliza… no produces las emociones que se necesitan para el género.



La película que más lo ha hecho reir…

No me gusta mucho la comedia, no soy muy risueño. Pero hay una de Peter Sellers que no me acuerdo cómo se llamaba, era de un militar… me hizo reír mucho pero como era muy chico no recuerdo cómo se llamaba.

¿Cuál es su película favorita?

Tengo muchas, diferentes géneros, diferentes directores… pero si te dijera una sola, Cinema Paradiso se me hace una joya. Sueños de Akira Kurosawa también.

¿Y de las suyas?

Ahí sí no tengo ninguna favorita porque cada historia me ha dado una vida diferente, la posibilidad de vivir en la piel de un personaje que no tiene que pagar las consecuencias. Todas las películas que yo he hecho, hasta las más ‘chafas’, me han dejado algo interesante, siempre estás jugando como niño, vives eso que estás haciendo, son mis trozos de vida y todos mis trabajos me han dejado algún crecimiento.

Usted también ha sido productor. Qué tal es la experiencia de sentarse en la orilla opuesta, le da una visión diferente del proceso?

Una visión distinta, sí. Yo me obligo a mi mismo a no intervenir en las decisiones que toman los directores o los productores cuando estoy haciendo la tarea de actor; de intérprete. Siempre vas a tener un punto de vista diferente, y cada uno de nosotros podemos contar la misma historia de diferente manera. Todos mis trabajos, cuando los leo, los analizo como director y productor. Me obligo a borrar esa parte de mi, porque no quedaría contento con lo que estoy viendo o haciendo y además me gusta que me sorprendan.

Aunque yo construyo mis personajes y parto siempre de mi intuición, creo que profundamente que la intuición es el acierto fundamental en una interpretación, me gusta mucho el trabajo de mesa con un director para construir un personaje porque eso te da mucha cultura, te permite conocer muchas cosas porque a menudo tu vaso ya está lleno y no hay que dejar que se derrame; participar de las ideas de los demás; me gusta mucho que me dirijan por eso.

Yo creo como John Ford, que decía que el cine tiene un solo punto de vista: el del director.