Alejandra Borrero respondió el Cuestionario Diners

Esta actriz vallecaucana, que hace una década creó el espacio de teatro Casa E, respondió al cuestionario Diners.

Diez años son…

El momento en el que uno ya está grande.

Esta mañana me desperté…

Feliz, haciendo yoga.

Mi mayor extravagancia es…

Tener este espacio, posiblemente.

La mayor locura que he cometido por amor es…

¡Todas!

Mi héroe favorito de ficción…

Yo misma.

La gente dice que soy…

Amorosa, y también brava.

No esperen que…

Haga política.

El último libro que compré…

The nectar of pain; no recuerdo el nombre de su autora, pero es una poeta canadiense musulmana maravillosa.

Me arrepiento de…

[Suspiro] Espero nunca arrepentirme.

Le tengo pánico a…

No reconocerme en el espejo.

Me pone de mal genio…

Que no me escuchen.

El superpoder que me gustaría tener…

Convencer al mundo entero de que las mujeres valen la pena.

Lo más lindo que me han dicho es…

Posiblemente, que soy la Meryl Streep colombiana.

La película que más me ha hecho reír…

Un pez llamado Wanda, no sé, tal vez estaría en un momento eufórico de mi vida, pero me reí a morir.

El talento que desearía tener es…

Ser una música virtuosa.