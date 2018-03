Murió el último rinoceronte macho blanco del norte

Sudán, como lo llamaron los veterinarios del Servicio de Conservación de la Fauna Keniana (KWS), tenía 45 años; vivía en 10 hectáreas de llanura solo para él, Najin, su hija, y Fatu, su nieta, quienes lo acompañaron hasta sus últimos días. Sus cuidadores tuvieron que someterlo a una eutanasia cuando no se pudo recuperar de una infección en su pata derecha.

“Su infección empeoró en las últimas 24 horas. No se podía mover, ni ponerse en pie. Estaba muy mal”, aseguró Dvůr Králové, veterinario checo del zoológico.

Este rinoceronte alcanzó la fama mundial en la última década gracias a varias organizaciones que hicieron un llamado para preservar su especie. Una de las campañas más llamativas fue cuando Sudán “abrió” una cuenta en Tinder para conseguir 9 millones de dólares para investigar y poner en marcha la fertilización asistida en rinocerontes.

James Mwenda is one of the 6 dedicated caregivers who take care of Sudan on a daily basis. Most of the caregivers have been with him since he arrived on Ol Pejeta in 2009 and to them; he is like family. pic.twitter.com/FjghASsa94

— Ol Pejeta (@OlPejeta) 16 de marzo de 2018