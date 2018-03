National Geographic admitió su pasado racista

“Una vez le pregunté a mi mamá: ¿Por qué Tarzán, el rey de la jungla, es blanco? Era un tipo blanco en medio de África. Él luchaba contra los africanos, rompía las mandíbulas de los leones y podía hablar con los animales. Pero los africanos que estaban ahí desde hace siglos no podían hacer eso”, dijo Muhammad Ali, campeón mundial de boxeo en una entrevista televisiva en 1971.

Ese mismo año, la revista National Geographic reconoció la labor del deportista en un artículo escueto, opacado por especiales sobre el mundo y sus costumbres. En las ediciones de ese año los editores mostraron, entre viajes y maravillas naturales, a los asiáticos como personas arcaicas que no tenían tecnología, a los africanos como etnias distantes de una sociedad civilizada, a los indígenas de Latinoamérica que aún no hablaban español, e incluso a las mismas comunidades negras de los Estados Unidos, como un fenómeno.

Esta es solo una parte de lo que reveló la publicación en su edición más reciente, dedicada a temas de raza. El equipo editorial hizo una mirada crítica a los 130 años de archivo de la revista, para reconocer que en su pasado (no tan lejano) mostraron deficiencias en su objetividad para analizar la historia del mundo.

Así lo reveló John Edwin Mason, profesor de la Universidad de Virginia que estudia la historia de África y la fotografía, quien fue contratado para analizar el archivo de la revista: “Durante la mayor parte de su historia, National Geographic, en palabras e imágenes, reprodujo una jerarquía racial con personas morenas y negras en la parte inferior, y personas blancas en la parte superior”, aseguró Mason, al The New York Times.

Esta revelación es el planteamiento del que parte el especial de la revista, que bajo la dirección Susan Goldberg, decidió admitir sus errores en el pasado, en el que mostraba a las comunidades no blancas como primitivas, desvestidas y salvajes.

Por ejemplo, en 1916, la revista hizo un especial de Australia y una de las fotos estaba acompañada con: “Aborígenes negros del sur de Australia. Estos salvajes son considerados los seres humanos con el más bajo nivel de inteligencia”.

Foto: C.P. Scott y H. E. Gregory. National Geographic Foto: C.P. Scott y H. E. Gregory. National Geographic

De ahí que la publicación, fundada en 1888, lanzara un especial con el titular “Black and White: Durante décadas nuestra cobertura fue racista”. Una niña negra y otra blanca aparecen en la portada, lo interesante es que son hermanas gemelas birraciales.

El resultado es un especial de fotografía hecho por nueve fotógrafos, de los cuales cinco son negros; y ocho periodistas, de los que cuatro son afroamericanos. A pesar de estos esfuerzos el editor de fotos de especiales de ESPN, Brent Lewis, aseguró a The New York Times que: “Valoro el esfuerzo de National Geographic, pero me decepciona que la portada, dedicada a la raza, haya sido tomada por Robin Hammond, un hombre blanco.

Portada National Geographic por Robin Hammond. Portada National Geographic por Robin Hammond.

Por otra parte, uno de los temas más destacados de esta edición es el planteamiento de que la raza es un concepto que carece de fundamento científico, pues no hay diferencia genética alguna entre un hombre blanco y uno negro, sino que se trata más bien de una construcción social hecha para separar personas.

También se analizan los conflictos interraciales que separan al mundo; un especial de Martin Luther King y un proyecto fotográfico llamado ‘La resistencia, reinventada” de un fotógrafo senegalés que cuenta a través de fotografías la lucha por la libertad de su nación.

Entre tanto, los esfuerzos de la publicación han sido elogiados por otras publicaciones emblemáticas de los Estados Unidos como Life, Time, Splinter y The Root.