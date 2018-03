Hedy Lamarr y Ada Lovelace: mujeres que abrieron el camino en la tecnología

¿Qué tienen en común una de las actrices más famosas de la época dorada de Hollywood y la hija del poeta Lord Byron?

Ambas fueron pioneras en el mundo de la tecnología, en un contexto en el que se esperaba que las mujeres no fueran mucho más que un accesorio para los hombres.

A Lamarr, por ejemplo, se le conocía como “La mujer más hermosa del mundo” pues así la llamaban en los anuncios promocionales de MGM, el estudio donde trabajaba. Sin embargo, cuenta el diario The Guardian, actuar y verse bonita no era suficiente, así que, en su trailer, mientras esperaba a que fuera su turno para actuar, se dedicaba a planear sus ideas. Una de ellas, el “sistema de comunicación secreta” que utilizó la armada estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, y que consistía en cambiar las frecuencias de los misiles controlados inalámbricamente bajo el agua para que el enemigo no pudiera descubrirlas, es la base de lo que hoy llamamos Wi-Fi.

Así es: cada vez que esté tratando de conectarse a la red en Starbucks, recuerde que es el producto de una mente brillante dentro de una de las mujeres más bellas de la historia.

Lovelace, por su parte, recibió educación matemática desde la infancia pues su madre, Lady Anabella Milbanke Wentworth, temía que fuera a heredar las tendencias poéticas y desequilibradas de su padre. Una mujer dedicada a la ciencia era una rareza en 1820, especialmente una de la estatura aristocrática de Lovelace. Sin embargo, su trabajo junto al ingeniero Charles Babbage la llevó, en 1843 a trabajar en lo que Babbage llamaba “el motor analítico”. Su análisis del trabajo de Babbage, y la inclusión de un método para calcular la secuencia de los números de Bernoulli (números racionales con conexiones profundas) se conoce hoy como el primer programa de computador de la historia.

Hoy las mujeres que trabajan en tecnología les rinden homenaje y les agradecen haber abierto el camino.