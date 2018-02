“Estados Alterados, más que música, es un proyecto de ciencia, tecnología y arte”: entrevista

“Se te ocurre algo/ quisiera que si/ solo por saber/ que no me dirijo/ a una pared. Si la luz no te atrae/ si tu mundo es tan gris/ trata de sentir mas allá/ de ti”, canta Elvis Sierra. Su voz se mantiene tan poderosa como hace 30 años atrás cuando nació su banda, Estados Alterados, y que fue, en 1993, la primera banda colombiana con un video en la rotación del recién inaugurado canal MTV Latino.

En esa época, mientras otras bandas cargaban con la guitarra, el bajo y los tambores al hombro, Estados Alterados tenía un sintetizador que los hacía distintos de todo lo que se estaba haciendo en el país.

Mientras espero a la entrevista, en un hotel en los cerros orientales de Bogotá, otros periodistas comentan: “Son el Depeche Mode colombiano; son unos genios; su música sonaba fresca, ahora suenan sabroso”. Ellos rockearon en los años 90 con la banda, y ahora la siguen muy de cerca para celebrar sus 30 años.

Llegar a este aniversario no es fácil, y en un mundo como el de la música cientos de bandas se quedan por el camino. Estados Alterados lo lograron gracias a una evolución constante de la tecnología y la música, pues aunque no se trata de una banda de jóvenes mechudos, son una familia de amigos que supo sobrellevar la violencia en Medellín, la salida de miembros fundamentales (el productor Tato Lopera dejó la banda en 2011), y la música urbana, especialmente el reguetón, que invade todas las estaciones de radio.

Ese esfuerzo de ser fieles a su música y de ser coherentes con su evolución, llevó a Elvis Sierra (voz) y Ricky Restrepo (batería), de la mano de Natalia Valencia (teclados) y Felipe Carmona (bajo y guitarra), a ser los teloneros de Depeche Mode el próximo 16 de marzo en el Parque Simón Bolívar a las 7 p.m.

Estados Alterados es el nombre de una película de 1980. ¿Cómo llegó este nombre?

Elvis: Cuando empiezas con tu banda lo primero que quieres hacer es música y todo el mundo te pregunta y cómo se llama la banda y yo decía: ‘no sé solo estamos haciendo canciones’.

Entonces empezamos a cambiar de nombre todas las semanas. Nos llamamos ‘Dama con perrito’, ‘Depresión masiva’, ‘Departamento de Información’ y ‘Secretarias en celo’, hasta que un día dijimos que no podíamos seguir así, entonces nos reunimos a escoger el nombre. Cada uno llevó su lista.

En ese momento todas las bandas tenía nombre pequeñitos, como por ejemplo, Kraken, Nash, Trama. Nosotros queríamos un nombre compuesto para que la gente se tomará su tiempo al decirlo.

Y en esa lista estaba Estados Alterados, que efectivamente salió de la película de Ken Russell de 1980. A mi al principio no me sonó, pero después se comprobó que era un nombre excelente.

Después vinieron los éxitos Muévete y El Velo. ¿Qué fue primero, la letra o la melodía?

Elvis: Cuando empezamos llegó cada cosa por su lado. Tato Lopera, que tocaba con nosotros en ese tiempo, ya tenía unas ideas. Yo escribía cosas sueltas, pero es difícil decir eso porque cuando nos reunimos todos a trabajar pues se vuelve un tema grupal.

Ricky: Hay canciones que empiezan técnicamente, otras por la letra. Nosotros no tenemos un código definido en eso. Variamos, dependiendo del momento, la situación y de muchas cosas.

Estados Alterados son contemporáneos de Aterciopelados, Kraken, y Ekhymosis, pero ellos estaban enfocados en volver a los inicios del rock, mientras que ustedes experimentaron con sintetizadores y sonidos electrónicos, ¿Por qué?

Ricky: Todo empezó por la influencia. Casualmente, 30 años después, vamos a estar con Depeche Mode. Cuando empezamos a escuchar la música de ellos, realmente era algo innovador, aunque casi 20 años atrás otros pioneros de la música electrónica habían empezado a experimentar, pero escuchar esto en el bar al que nosotros íbamos, que se llamaba New York New York, nos cautivó inmediatamente.

Entonces intentamos plasmar ese sonido con sintetizadores, o experimentación sonora, o baterías eléctricas. Y eso era algo fuera de lo común, porque en esa época era muy difícil tener acceso a instrumentos.

De hecho, tenías que ir a donde un amigo que tenía el disco de Depeche Mode y grabarlo en casette, llevártelo a la casa y tener un sonido de 50% de lo que se escuchaba en el original, pero de eso se trata: ser cautivados por eso.

Así fue que nos encontramos con ese sentido común de poder tener una música diferente de lo que se hacía con bajo, guitarra y batería. Empezamos a trabajar a experimentar y aquí estamos.

Elvis: Yo siempre digo que también tiene algo de ser “el marginal”. La imagen del rockero peludo y camisa abierta, efectivamente, era el chico popular. En cambio el de la música electrónica era el nerd, el que no era tan popular ni galán, era el otro camino.

Eso lo tuvimos en común y también era una afinidad entre el sonido y la personalidad.

A Depeche Mode lo consideran música bailable en Europa. Aquí prácticamente sucedió lo mismo con ustedes ¿Por qué creen que funcionó este sonido?

Elvis: Yo pasé en blanco este cuento de la adolescencia de los bailes de las fiestas de quince años, música tropical, a mi eso nunca me pegó. No lo logré.

Luego me encontré con otros amigos rockeros y fue muy liberador porque me entendían. Ahora bien, bailar rock no es bailar, uno se tira y brinca, pero eso fue liberador y se refleja mucho en lo que dice la canción Muévete.

Entonces sí, nosotros también “bailábamos” a Depeche Mode y también nuestra propia música. Es muy grato encontrar a la gente que te dice: ‘Cómo me gocé esta canción’ (Muévete).







¿En qué género se clasifican? ¿Ustedes cómo se definen?

Ricky: Nosotros nunca le ponemos un apellido a nuestra música, se lo ponen las personas. Lo que sí tenemos claro es que la tecnología y la ciencia son parte de la música que hacemos. Probablemente habrá personas que le llamen electrorock; hace 20 años lo llamaban New Wave; otros lo llaman synthpop o post punk.

Pero, la verdad es que nosotros en realidad no sabemos qué hacemos. Simplemente hacemos música.

Elvis: Hay una anécdota sobre este tema. Nosotros hicimos un disco con Tweety González, llamado el cuatro miembro de Soda Estéreo porque era tecladista y productor, como en 1998. Ese disco se quedó guardado porque tuvo problemas legales y nunca salió.

El asunto es que cuando el disco estuvo terminado, dimos una pequeña rueda de prensa y salió esa pregunta: ¿Qué género es el disco? y la respuesta de Tweety fue genial. El hombre va y dice: “ese es un problema del señor que pone los discos en la estantería de la tienda. El verá donde lo pone. Nosotros hacemos música”.

¿Cómo fue eso que hicieron vaca con Ekhymosis para pagar los videos musicales dirigidos por Simón Brand? y que luego apareció como el primer video colombiano en MTV.

Elvis: El primer video lo hicimos nosotros solos y fue un esfuerzo grande. Ricky se consiguió un contacto con una aerolínea de carga porque teníamos que ir Miami a hacer el video, porque no se podía hacer en Colombia por cuestiones tecnológicas.

El caso es que Ricky se consiguió una aerolínea de carga que exportaba flores. Un avión que exporta flores es básicamente una nevera voladora. Entonces nos fuimos ahí con tres vaquitas adelante. Nos fuimos congelando hasta Miami.

Ricky: ¡Pero llegamos! Fue un gran esfuerzo y las otras bandas se dieron cuenta de la importancia de hacer videos de calidad.

Elvis: Todo eso pasó a raíz de que el video de El Velo había surgido efecto. En ese momento la forma más barata de hacer un video en formatos tipo VHS y eso.

Los rockeros se dieron cuenta que ese esfuerzo valía la pena, entonces ahí fue cuando nos asociamos con Ekhymosis, porque volver a traer a Simón Brand a producir un video era ya un esfuerzo que valía la pena hacer en común con otras bandas. Ahí trabajamos a la par, hicimos varios videos juntos.

Cuando nosotros hacíamos el video ellos eran el personal de apoyo, utilería y todo. Y cuando ellos hacían su video, nosotros eramos los de utilería.

Ricky: ¿Ustedes saben que Juanes fue guitarrista invitado de Estados Alterados? Juanes nos acompañó en vivo dos años como músico invitado, para dos canciones, porque en realidad Estados era sin guitarra.

Hablemos de Víctor García, pionero de la producción musical del rock colombiano. Dicen que tiene mucho que ver con la maduración de Estados Alterados, pero cuéntenos ustedes cómo fue que se conocieron y cómo marcó a la banda.







Elvis: Yo siempre digo que si Colombia tuviera una cultura rockera más fuerte, Víctor García sería nuestro Spinetta.

Ricky: Si aquí escribiéramos la historia del rock colombiano y de la música, Víctor sería un Cerati, un Spinetta, una persona que la gente admiraría y respetaría.

Víctor es pionero del movimiento rock en Colombia con un grupo que se llamó Nash. Aquí en Bogotá, en paralelo a Víctor, existe una banda llamada Ship, liderada por Jorge Barco, que hoy por hoy están tocando otra vez. Ellos eran artistas admirables, tenían una estructura que no existía en Colombia.

Es importante anotar que el primer disco de Estados Alterados se produjo en 40 horas, eso hoy es una locura, pero Víctor lo hizo y luego con el Intruso Armónico, que fue nuestro álbum de 2014, decidimos hacerlo con él porque es pionero y merece todo el reconocimiento y ojalá ustedes vayan atrás y recuperen a esas personas.

El 2 de febrero de 1990 murió Carlos Uribe, el baterista de la banda, mejor conocido como Mana. ¿Cómo se sobrepusieron?

Elvis: Fue nuestro primer baterista, fue con quien empezó todo. De todas maneras Ricky estaba ahí y era muy cercano a todo el grupo, pero que 20 días antes de tu debut en vivo se mate nos hizo replantear todo. Incluso pensamos en dejar la banda. Luego aparece Ricky y se le pone al frente al asunto y ahí para la cosa.

Ricky: Ese fue un momento muy importante para Estados, porque Mana, como amigo y talento inalcanzable -porque aparte de baterista fue un excelente guitarrista, y te podía tocar el piano fácilmente-, su muerte llevó a potencializar toda esa energía que había y cuando Elvis, Tato, y María (la mánager) y yo, estábamos en el entierro de Mana, fue evidente que la unión estaba y decidimos sacar el proyecto adelante y que luego marcó la historia.

Efectivamente 20 días después, el 24 de febrero de 1990, fue el primer concierto de Estados Alterados ¿Dónde fue y cómo se sintieron?

Ricky: Hay historias muy bellas de ese primer concierto que tuvimos. Una de ellas fue cuando uno de los asistentes estaba caminando en la tarima de Casa Verde (Medellín) y se enredó en los cables y desconectó todo antes de empezar. Estamos hablando de 1990 donde todo dependía de una sola fuente de energía.

Así que ese día nos toco reconectar todo y empezamos el concierto con una magia increíble, donde creo yo que Mana nos acompañaba.

Elvis: Aparte de que estuviera Mana o no, yo estoy seguro que mucho del éxito de ese concierto, porque tuvo mucha más asistencia de la que esperábamos (4500 personas), era gente que le quería hacer homenaje a Mana. Yo creo que le heredamos a él. Había gente que lo quería mucho. En Medellín era un personaje súper reconocido.

Ricky: Particularmente ese día, Elvis llevó un proyector ‘Super 8’ y lo usamos desde el principio para mezclar imagen y sonido.

Elvis: Ese día proyectamos una película antigua que encontré en mi casa de unos boxeadores de los años 20.

Ricky: Así nació toda esa magia de Estados.

A mediados de los noventa cada uno decidió irse a estudiar y quedó en pausa la banda. ¿Quedó la promesa de reunirse?

Ricky: Realmente nunca nos separamos. Continuamos en contacto, en medio de esa distribución geográfica, porque nos tocó un pico de la violencia en Colombia que aniquiló un poquito ese espíritu de Estados en cuanto a lo que se podía hacer o no.

De hecho, las cosas pasan por algo, en ese momento Estados pertenecía a una disquera nacional, mientras que otras bandas firmaron con sellos internacionales que las protegió un poco, pero a nosotros no.

Entonces vino una recarga sobre lo que podíamos hacer y ahí vino ese silencio que retomamos gracias a un llamado de Rock al Parque en 2005.

Luego vienen los álbumes Romances Científicos e Intruso Armónico y se dieron cuenta que realmente la gente los extrañaba…

Elvis: Cuando tocamos ese día en Rock al Parque (en 2005) vimos cómo reaccionó la gente y dijimos: ‘tenemos un compromiso con esa gente’. Nos sentimos en deuda.

¿Cómo influyen sus profesiones en la evolución de Estados Alterados, en el caso de Elvis como profesor universitario (Diseño Industrial) y Ricky como psiquiatra?

Elvis: Nosotros nos la pasamos mucho tiempo intentando marcar la diferencia entre ser músico y ser profesor. El día que decidimos integrar esto y decir: “somos todas esas dimensiones juntas y que cada cosa afecta a la otra”.







La docencia tiene algo que afecta lo que haces en el escenario y la música tiene algo de esa academia que vinimos, ese día la información fluyó en muchas direcciones.

Ricky: Estados Alterados más que música, es un proyecto de ciencia, tecnología y arte.

Ahora les llegó esta noticia de que van a ser los teloneros de Depeche Mode el próximo. ¿Cómo fue?

Ricky: Tocar con Depeche Mode es un honor para cualquier banda en el mundo. El hecho de que Move Concerts le haya apostado a Estados es porque hay un valor implícito en este esfuerzo de 30 años.

Y la noticia llegó cuando estábamos grabando el último álbum (Lumisphera), y de pronto a Elvis le entra una llamada y estábamos todos reunidos. Así que Elvis lo puso en altavoz y eran los organizadores y dijeron: ‘ustedes son los elegidos para estar con Depeche Mode. No le digan a nadie todavía porque tenemos que cuadrar unas cosas’.

Ahora se viene el sexto álbum Lumisphera con el sencillo Miedo. ¿Cuando estará disponible?

Elvis: El sencillo (Miedo) sale antes del concierto con Depeche. El resto del disco lo iremos sacando de a poquitos.

Ricky: Definitivamente hay que darle un buen trato al oyente con algo físico, como al buen lector. Una cosa es ver una película y la otra es leer el libro. Así que el disco vendrá en varios formatos y también creo yo que lo hermoso detrás de esta historia de Lumisphera es que se unifica la ciencia, la tecnología.

Elvis, como creativo, creó una ola con componentes electrónicos que da un sonido, pero a la par hicimos una curaduría con la historia fotográfica de Colombia y Medellín con el archivo fotográfico de la ciudad y la Biblioteca Pública Piloto. Todo eso se va a combinar en lo que será Lumisphera.