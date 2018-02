El cohete más potente del mundo lanzó un auto Tesla al espacio

La compañía de Elon Musk, SpaceX, lanzó un auto Tesla Roadster en el cohete Falcon Heavy este martes 6 de febrero a las 20:45 GMT desde el centro espacial John F. Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral Florida. Uno de los lanzamientos más esperados desde las misiones Apolo (1961-1972), que resultaron en la llegada del hombre a la luna.

Starman in Red Roadster Una publicación compartida de Elon Musk (@elonmusk) el Feb 4, 2018 at 9:50 PST

El Tesla fue impulsado por el cohete más potente del mundo hacia la orbita de Marte, lo que le tomará 400 millones de Km. Viajará a 11 Km. por segundo, y lleva a bordo a el ‘hombre estelar’, un traje de astronauta que viaja en el asiento del conductor.



Su nombre hace referencia a la canción Starman de David Bowie.

La enorme nave, compuesta a partir de tres cohetes Falcon 9 (también propiedad de SpaceX), mide 70 metros de alto y 64 toneladas, lo que es equivalente a enviar cinco buses escolares al espacio.

Se estima que el auto seguirá en órbita por cientos de millones de años, aunque muchos creen que no resistiría tanto, ya que los materiales se destruirían con el tiempo: las partes que no sean de metal no durarían más de un año en el espacio, pero lograrían recorrer la órbita del Sol.



Vista en vivo de ‘Starman’. Vista en vivo de ‘Starman’.

Musk compartió a través de su cuenta de Twitter la trayectoria que se espera recorra el Tesla: habrá periodos en los que estará mas cercano a Marte y otros en los que se alejará de su órbita.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) 7 de febrero de 2018

El lanzamiento es un hito para la carrera espacial moderna ya que partió desde la misma plataforma de donde despegó la misión Apolo, (plataforma LC-39A) y que además es el primer automóvil en ser lanzado al espacio exterior.

Se considera que la nueva tecnología de los cohetes SpaceX abre una nueva era para la expediciones espaciales, ya que tienen la capacidad de impulsar satélites más pesados, e incluso en un futuro para viajes comerciales. Además, es el primer lanzamiento llevado a cabo por una compañía privada.