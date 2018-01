“No hay peor error que trabajar en lo que nos hace felices”

Carlos Muñoz es ingeniero electrónico, pero ha trabajado como profesor en un colegio durante 20 años. Trabaja de lunes a viernes; entra a las 7 a.m, da cinco clases de informática en primaria, y sale al medio día. Su salario le alcanza para pagar su apartamento, comida, deudas y uno que otro lujo al mes.

Sale a viajar cada fin de semana con su esposa y cuenta con un mes de vacaciones. Sus amigos del trabajo son agradables, Muñoz encaja perfectamente y es reconocido por el rector de la institución como un profesional excelente.

Sin embargo, Muñoz reconoce que a pesar de todas las gratificaciones, no es feliz en su trabajo. Esta es la misma situación por la que pasan a diario el 70% de los colombianos, quienes afirmaron que no están satisfechos con su trabajo.

Ante esta alarmante cifra, revelada por el último informe de satisfacción laboral de Workforce 2020, Diners consultó con César Escobar, consultor experto en diseño de carreras, cómo encontrar el trabajo que llene completamente sus expectativas.

“La persona puede tener un trabajo soñado, pero si no ha encontrado el propósito por el que quiere vivir, nunca recibirá la gratificación que espera. No importa si la persona salió de la universidad o lleva 30 años trabajando aún está a tiempo de diseñar su carrera”, asegura Escobar.

El experto define el ‘diseño de la carrera’ como uno de los pasos más importantes para establecer su objetivo de vida y le enseña a las personas a identificar su propósito en el programa ‘48 días’.

A continuación vea lea los secretos para diseñar la carrera, encontrar trabajo, y construir su propósito de vida.

¿Cuál es el principal problema que tienen las personas para encontrar el trabajo de sus sueños?

La gente no consigue el trabajo de sus sueños porque no lo imagina. Si cuando habla de este sueño menciona las comodidades del cargo, como por ejemplo, el salario, horario, y buen jefe, usted no está buscando un trabajo está buscando sus recompensas.

Si en verdad quiere encontrar un trabajo para usted busque lo que se adapta a sus habilidades, donde se sienta útil. Y como dice el refrán: ‘el que busca encuentra’, y el que lo hace sabe lo que quiere y siempre termina encontrándolo.

¿Qué pasos hay que seguir para encontrar un trabajo de ensueño?

Primero tenemos que dejar de buscar un trabajo que nos haga felices, porque no hay peor consejo vocacional que decirle a la gente: “Haga lo que lo hace feliz”. Esto se debe a que la felicidad, en términos racionales, es efímera.

Por eso es muy diferente cuando le dicen: “trabaje en algo que tenga vocación y propósito”, porque aquí es donde encontramos la verdadera pasión. No la pasión de quienes la confunden con gratificación instantánea y a la primera adversidad renuncian porque no es lo que esperaban.

La pasión viene del latín ‘patior’ que significa, sufrimiento, por eso se habla de la pasión de Cristo. En términos laborales la pasión es lo que usted está dispuesto a sacrificar por un puesto, porque es ese sentimiento el que le permite pasar los momento duros.

¿Cómo definir ese propósito?

Los científicos de Live Design (Diseño de vida) llaman a este método como las ‘micronarrativas’, que se trata de elegir los momentos más duros de su vida y descomponerlos en tres aristas. Cuál fue el desafío, acción y resultado.

Primero, identifique los desafíos que asumió y por qué lo hizo. Allí encuentra su propósito.

Segundo, vea qué acción tomó para enfrentar los desafíos. Esto le sirve para ver sus competencias y talentos.

Tercero, recuerde que la pasión se debe combinar con el talento. Porque la pasión sola genera frustración, y el talento, por sí solo, genera mediocridad. Pero cuando tenemos estas áreas combinadas encontramos nuestro valor agregado, que es lo que de verdad importa.

¿Los profesionales con más de 40 años aún están a tiempo para diseñar una carrera?

Nosotros lo implementamos en las universidades, pero la mayoría de mis clientes son personas que tienen mucha experiencia y saben lo difícil que es encontrar un trabajo que los apasione. También son capaces de ver más allá de un salario.

¿Una profesión puede dirigir mi carrera laboral?

Las encuestas de trabajo en colombia revelan que el 73% de los colombianos no trabaja en lo que estudió, entonces empecemos por ahí.

La profesión como tal no es una carrera, es solo una herramienta técnica para desarrollar algo que a usted le guste. Las profesiones no tienen una vocación explícita y completa.

Por ejemplo, yo estudié finanzas, pero soy consultor laboral, y la estructuración matemática y el raciocinio hacía la utilidad y la inversión me llevaron a sacar mi mayor valor agregado, en este caso ayudándole a otros a encontrar su carrera laboral.

¿Qué consejo le da a las personas que quieren encaminar su carrera?

No espere que todo se resuelva meditando o haciendo una reflexión. Usted tiene que salir a explorar para conocer su propósito.

Segundo, prepárese estar en una constante búsqueda del propósito porque nunca lo va a terminar de definir. Usted lo que hará es sentirse más seguro de lo que está haciendo, pero nunca va a definir su futuro.

Tercero, conózcase bien. Esto es un proceso continúo en el que siempre tiene que ser consciente de qué es lo que lo motiva.

Cuarto, no deje que la motivación principal sea el dinero, ni el prestigio, porque es efímero.

Quinto, desarrolle auto-edificación. Esto quiere decir que tiene que aprender a sobrellevar todo tipo de situación.

Sexto, explore y nunca lo deje de hacer. Nunca asuma cómo es el mundo, cada persona tiene una visión diferente y usted tiene que crear la suya. Si usted tiene un ideal de lo que quisiera hacer, vaya y pregúntele a esas personas que están en el trabajo de sus sueños qué tuvieron que hacer para llegar allá.

Uno encuentra trabajo mucho más fácil saliendo a conocer a estas personas, que empapelando las oficinas con hojas de vida. Cuando la gente perciba en usted el interés de conocer algo, lo percibe como un posible candidato. Y esto tiene mucho más cabida que cualquier cosa.