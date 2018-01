Colombiatex de las Américas 2018: un espacio para emprender

Colombiatex es la feria más importante de Latinoamérica para conocer sobre moda, tecnología y nuevas formas de negocios. Las puertas están abiertas, del 23 al 25 de enero en la Plaza Mayor de Medellín, para emprendedores que acaben de salir de la universidad o que tengan planeado abrir un negocio relacionado con el mundo de la moda este año. Vale aclarar que, aunque la feria es temática, los talleres sobre modelos de negocios están abiertos a emprendedores de todos los campos.

La feria asesorará a todos los emprendedores en el pabellón del Conocimiento Inexmoda, donde podrá asistir totalmente gratis a 22 conferencias con invitados nacionales e internacionales como, por ejemplo, Yonatan Bursztyn, presidente de Totto; Sueli Pereira, gerente de comunicaciones y moda de Santista Jeanswear de Brasil; entre otras marcas.

Por otro lado, los asistentes podrán participar de 10 talleres en los que aprenderán de modelos de negocios innovadores; manejo de marca; comunicación y mercadeo; y sostenibilidad y tecnología. Para inscribirse haga clic aquí, son cupos limitados.

En el caso de que esté en otro país u otra ciudad, las conferencias las podrá ver por internet en la página oficial de Colombiatex y en su canal de YouTube.

Diners conversó con Luz Adriana Naranjo Giraldo, directora de transformación estratégica de Inexmoda, para que nos contará los eventos recomendados de la feria y los consejos para los emprendedores.

¿Por qué ‘Abre los ojos’ es la temática para 2018?

Nosotros queremos que la gente abra los ojos porque los emprendedores están concentrados en los problemas y no se están dando cuenta de los cambios y las oportunidades. Por eso Inexmoda le propone a la industria a abrir los ojos y a estudiar mucho más para aprovechar todas las herramientas que tenemos.

¿Cómo va a estar distribuida la feria?

Colombiatex 2018 tendrá tres espacios. El primero es el de negocios y allí tendremos 500 expositores de la India, Brasil, Turquía, España, Estados Unidos y Colombia.

Resaltamos la presencia de Brasil porque este año tendremos un beneficio arancelario con este país. Por otro lado, tendremos 16 mil compradores, nacionales e internacionales, de 60 países.

El segundo estará enfocado en la moda, donde los emprendedores verán una muestra de insumos en más de 500 puestos. El miércoles 24 de enero tendremos el ‘Denim day’, un homenaje a esa prenda que usamos día a día y queremos que la gente vaya con su mejor pinta.

El tercero será el pabellón del conocimiento, que tiene alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana y que tendrá totalmente gratis las 22 conferencias y los 10 talleres, estos últimos con su previa inscripción.

¿Qué conferencias recomienda?

En tecnología, la de Ed Gribbin, presidente de Alvanon, una empresa consultora para el desarrollo de productos de indumentaria, escaneo del cuerpo y maniquíes ajustados. El va a hablar sobre la moda intervenida por el consumidor, la tecnología e innovación.

Yonatan Bursztyn, presidente de Totto, hablará de cómo empezó vendiendo morrales y luego pasó a tener más de 600 puntos de venta en casi 60 países.

En sostenibilidad, va a haber varios conferencistas de Perú y España hablando de la moda sostenible y vamos a tener a Trendier, la primera tienda online colombiana de ropa de segunda mano.

En tendencias, vamos a tener a los expertos del laboratorio de tendencias de Inexmoda y a Fashion Snoops, de Estados Unidos, con las tendencias en ropa deportiva.

La charla de Estefanía Jiménez y Laura Marín, diseñadoras de Lafayette, será sobre las tendencias ‘fashion’ y ‘sport’. También está la de la importancia del denim con la gente de Santista de Brasil.

Y en los talleres…

Recordamos que los que quieran participar deben inscribirse en la página web de colombiatex. Aquí vamos a ver cómo la moda puede resolver problemáticas mundiales como, por ejemplo, problemas de envejecimiento, cambio climático, discapacidades, y productos que monitorean el corazón y ayudan a humectar tu piel.

¿Cómo fue la elección de las marcas y los expositores de la feria?

En equipo con la Universidad Bolivariana hicimos una investigación previa de los expertos que tienen afinidad con nuestros ejes principales y las temáticas que nos gustan.

Empezamos a buscar dos tipos de conferencias, unas más académicas y con tendencias mundiales y otras con casos de éxitos, porque la gente aprende mucho de esta experiencia.

¿Cuáles son los casos exitosos que han nacido en Colombiatex?

Nosotros atendimos a más de 21 mil personas y apoyamos a más de 2000 mil empresas a través de diferentes proyectos o a través del gobierno el Ministerio de Comercio y las alcaldías que apoyan a las empresas. Tenemos indicadores que crecieron sus ventas y aumentaron sus clientes y entraron al mercado internacional.

Hay muchos que venden en San Victorino como Jeanswear y Ángel Jeans. Dos marcas que estarán presentes para explicar cómo el conocimiento y abrir los ojos les permitió cambiar su negocio.

¿Qué consejos le da a los que quieren emprender en cualquier negocio?

-Yo creo que lo más importante a la hora de emprender es creer en ti mismo. Hay emprendedores que creen muchísimo en sus productos y están convencidos que van a aportar a la sociedad y van a generar impacto.

-Emprender requiere mucha perseverancia, pero si te caes al primer golpe y no crees en tus proyectos, pues vas a dejar el proyecto tirado.

-Hay que pensar en su público. Muchas veces lo diseñadores piensan en sus gustos, pero no piensan en que el productor debe responder a una necesidad existente.

A veces diseñamos desde un computador o una oficina, pero necesitamos salir y hacerlo desde los centros comerciales y las calles del país.

-Pensar local. Nosotros queremos ir a vender de una a Nueva York y ni siquiera pensamos en las personas que tenemos al lado. Muchas veces los de Medellín no han podido vender en Bogotá o viceversa.

-Si no conocemos el cliente sería un fracaso total. Es el caso de GAP que ha estado cerrando tiendas en todo el mundo y cuando escuchas al director de la compañía dice: “se nos olvidó quién era nuestro cliente”.

-Para las empresas grandes. “Lo que me hizo exitoso en el pasado, me va a llevar al fracaso en el futuro” es una de las frases que se escucha en las grandes empresas. Por eso es importante abrir la mente y los ojos y más en la moda donde todo cambia más rápido.

-El colombiano debe cree en su ADN. Si cree que el Jean Up (Push-up) es exitoso no nos puede parecer malo. Porque lo que pasa a veces es que el colombiano le gusta ser como un europeo y no aprecia lo local.

Haga clic aquí para ver toda la programación.