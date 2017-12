Aleida completó el Cuestionario Diners

Lo peor de cumplir años…

Después de cierta edad uno no cumple años, sino que los años le cumplen a uno.

Me gustaría conquistar a…

Yo no estoy para conquistar sino para que me conquisten.

El aparato con el que no puede lidiar…

Con el aparato estatal. ¡Es imposible!

Lo primero que le mira a un hombre…

La ortografía.

Un amor inolvidable…

Todos los amores imposibles son inolvidables.

Vea también: Cupidos a sueldo

Mi peor pesadilla…

Terminar como un gato: huyendo de un perro o persiguiendo a una rata.

Una relación ideal…

Aquella en donde pueda ser yo misma, en la que pueda actuar sin tener que medir cada palabra o cada gesto.

El gadget indispensable que aún no tiene…

El lavavajillas.

El peor regalo que le han dado…

El acta de matrimonio; la confundían con una tarjeta de propiedad.

Una ciudad favorita para vivir un romance…

Berlín. Todo el mundo la está redescubriendo.

La peor metida de pata…

Confiar en el tipo equivocado.

Si no fuera Vladdo, me gustaría que me dibujara…

El historietista italiano Hugo Pratt, autor de El Corto Maltés.

Mi pecado más frecuente…

Tropezarme varias veces con la misma piedra y el mismo tipo.

La Agenda de Aleida es…

La manera más divertida de darle la vuelta al año en 58 viñetas.