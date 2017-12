“Los cachacos sí sabemos bailar”, entrevista con Esteman

La rumba se hereda. Prueba de esto es Esteban Mateus Williamson, también conocido como Esteman, quien desde niño se colaba en las fiestas de sus papás y su abuela (bogotanísima, ella) para ‘brillar baldosa’ con todas las señoras de la pista.

“Cada vez que voy a otras partes de Colombia me preguntan: ‘¿De verdad eres cachaco?”, cuenta Mateus cuando lo ven bailar en los conciertos y videos de YouTube que reúnen más de dos millones de visualizaciones cada uno.

De hecho, el artista afirma con orgullo que el cachaco puede bailar y que todo se trata de un estereotipo. “El colombiano, en general, tiene la cultura del baile, y uno lo entiende mejor cuando ve a los mexicanos y a los argentinos”, comenta.

El amor al baile y a la fusión de culturas en Bogotá llevaron a Mateus a abrirse paso en el mundo de la música con una propuesta alternativa que combina música, teatro y baile con canciones sobre problemas comunes, como por ejemplo, “No te metas a mi Facebook” o “El distractor”, de su álbum debut Primer Acto lanzado en 2012.

Después de sobrevivir al éxito y la fama repentina en las redes sociales, logró potenciar su estilo en su segundo álbum, ‘Caótica Belleza’ (2015), que destila sabrosura en canciones como Baila, Frenesí y otras con acompañamientos de lujo como Caótica Belleza con Natalia Lafourcade; Todo lo que soy con Li Saumet (Bomba Estéreo) y Adelante con Carla Morrison de México.

Diners conversó con Esteman sobre el concierto que cerrará su gira y los proyectos que tiene a futuro:

¿Por qué terminar la gira en Bogotá?

Porque aquí empezó todo, porque es mi casa, mi punto de partida para crear e inspirarme. También porque aquí fue donde hice Caótica Belleza y ahora tenemos la oportunidad de tocar con la Orquesta Filarmónica, en el Teatro Mayor.

Cerrar la gira en mi ciudad en el Teatro Mayor y con la Filarmónica Juvenil era la cereza que le faltaba al pastel.

Para cualquier músico que tenga la oportunidad de cantar sus propias canciones con 50 músicos detrás en una sección de cuerdas, vientos, rítmica haciendo arreglos y potencializarlos es un sueño.

¿Es la primera vez que va a estar con una orquesta filarmónica?

Como Esteman con mis canciones sí, pero ya he tenido la experiencia de estar con la Orquesta Filarmónica en otros conciertos y fue una experiencia increíble.

Lo viví con el maestro Jorge Velosa cantando una canción de él con la Filarmónica y un coro inmenso en el Simón Bolívar. También estuve en el Concierto por la Paz con Manuel Medrano y otros cantantes con los que interpretamos una canción de Marta Gómez.

Entonces ya había tenido la fortuna de cantar con la Filarmónica y conocer de cerca a los directores.

¿Cuál fue el mayor reto de ensamblar la “Esteband” con la Orquesta Filarmónica Juvenil?

Esto ha sido un proceso de cuatro meses. Contratamos arreglistas que se encargaran de entender cómo suenan las canciones de la banda para que las pudiéramos llevar a la Filarmónica.

Hay cuatro arreglistas diferentes trabajando para hacer todas las partituras para cada instrumento diferente, son 50, entonces era un tema de tiempo.

¿Qué nos puede adelantar del concierto?

La idea es que sea algo muy dinámico. Algunas canciones van a ser con la filarmónica y yo, otras con la banda y la filarmónica y dentro de ellos vamos a sacar algunos clásicos de Navidad.

¿Cuáles son esos clásicos? ¿Villancicos?

No quería irme por lo obvio y cantar villancicos. No es un concierto de villancicos porque no era mi interés.

Por eso busqué las que me marcaron como, por ejemplo, el Hallelujah de Leonard Cohen, que es un clásico divino, casi protesta realmente; Last Christmas de George Michael, que cantaré junto a Juan Pablo Vega; Farolitos en el cielo, de Gloria Estefan que totalmente folclor y Baby it’s cold outside de Ella Fitzgerald y Louis Jordan, que se escucha en Navidad y en cualquier mes del año.

¿Cómo describe las canciones de Caótica Belleza, disco que contó con tres productores diferentes?

Siempre me ha pasado que termino produciendo los discos con varios producciones y con el que viene no es la excepción. Terminé igual haciendo un gran grupo, con mucha coherencia.

Para mi lo más importante es tener un disco que cada canción sea muy valiosa. No me gusta hacer cosas de relleno ni de afán sino que tengan una coherencia y represente otra cara de mi carrera.

¿Qué diferencias hay entre Primer Acto, su ópera prima y Caótica Belleza?

Caótica Belleza es un disco en el que pude llevar un poco más allá lo que no pude hacer en Primer Acto. Claro que el primero disco es más genuino, pero el segundo sirvió para explotar esto. También fue un disco de muchas colaboraciones, no solamente con los duetos con Natalia Lafourcade, Carla Morrison y Li Saumet de Bomba Estéreo, sino también por la cantidad de productores y de arreglos tanto en la parte musical como visual.

Este último disco fue un proceso chévere, largo y meticuloso.

Los videoclips tienen un papel muy importante en sus conciertos ¿Será igual en el Teatro Mayor?

Claro que sí. Para mi un concierto es el reflejo de lo que la gente puede ver en los videos. Además, ver a Esteman como alter ego en vivo es ver las historias de mi música en teatro y baile, entonces me gusta que la gente vea eso.

¿Cómo lograrlo sin que se vuelva un musical?

Ahí está la clave porque es una cuestión de ser sincero con lo que uno es. Se me da mucho eso de explorar una canción con mucho más baile, otras con más drama y en eso nos va a ayudar mucho la Filarmónica.

También hay un tema de vestuario y luces que está super bonito. Entonces yo digo que toca conocer a un músico y más en un concierto así, para que lo puedan presenciar.

¿Qué significa presentarse en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo?

He tocado en Bogotá unas cuantas veces este año, pero lo lindo de tocar en el Teatro Mayor es que hace sentir al artista cerca de los fanáticos, por más que sea un teatro de 1300 personas. Como artista esta es una de las experiencias que hay que vivir y aprovechar.

Espero conectarme con todos los que vayan, me pueda entregar plenamente y que lo disfruten tanto como yo.

¿Qué nos puede adelantar de sus próximos proyectos?

Estoy trabajando desde hace siete meses en el último disco, pero escribiendo canciones desde el año pasado. Te puedo decir que se viene un disco mucho más arriesgado porque no es lo que la gente está esperando, porque me gusta experimentar mucho más allá.

Es un disco muy bailable, pero también permite sentir lo auténtico a través de diferentes ritmos. Por un lado, africanos y caribeños, por otro lado muy disco y electrónico. Mucho más minimal, pero con melodías muy claras y marcadas.

Las letras son muy personales. Es un disco con el que estoy rompiendo tabúes y barreras que no he querido mostrar. Creo que va a dar de qué hablar.

¿Vamos a escuchar proximamente algo de Esteman con el género urbano?

Sí, totalmente, pero llevado a un lado completamente diferente. Es como jugar con un rompecabezas desordenarlo y entregar otra versión.

Desde luego que estoy feliz con este proyecto porque me he volado mucho la cabeza haciéndolo. Por otro lado, pude trabajar con otros productores totalmente diferentes como Icon, Paisas, productores de J Balvin entonces ha sido un proceso increíble y estoy contento con lo que va a salir.

El lanzamiento está programado para mediados del próximo semestre.

¿Y para usted qué es la Navidad?

Es una época de entregar de estar cerca de la familia que viene de sangre y la que has escogido. También es un momento de encuentro y de entregar. Las emociones se ponen a flor de piel y eso es lo chévere porque es un buen punto de partida para seguir creando.

‘Caótica Belleza’ llevó al cantante en una gira nacional que empezó el 17 de mayo y que finalizará con un concierto, en compañía de la Orquesta Filarmónica Juvenil, en el Teatro Julio Mario Santo Domingo el sábado 16 de diciembre a las 8 p.m. Reserve su boleta aquí.