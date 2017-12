Cinco recomendaciones para evitar ataques informáticos

Si cree que esto es un problema que solo le compete a los genios de la informática como Mark Zuckerberg, replantee su posición. Según los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, los delitos cibernéticos pueden costarle al mundo 6mil millones de dólares para el 2021.

Los principales afectados serían las personas que guardan documentos y datos privados en el correo electrónico, pues los hace vulnerables a robos bancarios, robo de propiedad intelectual, fraude, interrupción de negocios, investigación criminal, y sistemas hackeados.

En Colombia, los usuarios están protegidos por el Comando Conjunto Cibernético (CCOC) del Ministerio de Defensa; el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (Colcert), el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y el Centro Cibernético de la Policía Nacional.

Estas identidades se encargan de fortalecer los sistemas de seguridad, el entorno y la promoción de la cultura digital para hacer un uso responsable de internet.

Diners conversó con Juanita Rodríguez Kattah, directora de Transformación Digital en MinTIC para brindarnos algunos consejos de seguridad:

¿Hay que tapar la cámara del dispositivo por seguridad?

El hecho de tapar la cámara con un papel o una cinta no es para nada un mito. Realmente los ciberdelincuentes pueden acceder a los computadores con algún tipo de virus que permiten grabar al usuario sin ningún problema.

Por eso hay que tener mucho cuidado con hacer clic en enlaces que no conozcamos su procedencia, de páginas que no sean seguras o algo que nos mande alguien que no conozcamos.

La única solución es tapar la cinta o deshabilitar la cámara, pero esto es imposible porque usamos Skype y otros programas. Por eso les sugiero tapar con una cinta.

¿Qué se puede hacer para mantener la información a salvo?

Siempre tengan actualizado su sistema operativo, bien sea de su computador o teléfonos, eso es muy importante. De la misma forma tienen que tener backup de la información así en caso de un ‘ransomware’ no pierden la información porque la tienen en algún otro lado.

También es muy importante que descarguen en el computador y en los celulares un buen antivirus. Antes con solo tener un antivirus teníamos un 90% de protección, ahora con esto está en el orden del 50 o el 60% pero que puede subir si tiene en cuenta todas las recomendaciones.

¿Qué hábitos debemos eliminar en internet?

Es clave que en el mundo del internet usemos el sentido común. No podemos descargar aplicaciones de dudosa procedencia, tenemos que hacerlo de los lugares autorizados. También es importante no hacer clic en enlaces no seguros.

Recuerden que las páginas seguras tienen un candadito verde en la parte izquierda superior y tienen el “HTTPS”.

¿Y en redes sociales?

Los usuarios activos de redes sociales deben evitar aceptar a personas desconocidas. Es importante que usemos los filtros que tienen las redes sociales para que nuestra solo nuestros amigos puedan ver la información, al igual que el contenido que compartamos.

Para los que tienen wifi en sus casas es importante que cambien periódicamente la clave. Pongan una contraseña personal y que no sea fácil de deducir.

Si quieren conocer más consejos de Juanita Rodríguez Kattah, la pueden ver en el programa Mundo Hacker en Canal 13 todos los jueves a las 7 p.m. y los domingos a las 8 p.m.