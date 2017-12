¿Cómo hacer una película con 14 millones de pesos y no fracasar en el intento?

“Ustedes son los 48 actores que quiero en mi película. No necesitan pasar más filtros, ya están adentro si deciden aceptar las siguientes reglas: primera, cada uno recibirá mil pesos por su trabajo y segunda, no pagaremos por locaciones ni vestuario porque los actores se harán cargo de eso, al igual que la utilería y los vehículos, entre otras reglas”, dijo Juan Falla cuando se reunió con su equipo, del cual 80% nunca ha hecho televisión ni cine.

El silencio se apoderó de la sala por unos segundos, pero después, para alivio del cineasta, todos los actores aceptaron. Sin peros.

Así empezó la producción de ‘Los Futbolistas’, ópera prima de Falla, un huilense de 42 años que aprendió el oficio del cine en ARTTS International (Inglaterra).

Luego de graduarse en 1996, llegó a Bogotá donde trabajó como camarógrafo, actor (Oki Doki, 1998), y luego dio el salto a Los Ángeles donde vive con su esposa y se gana la vida produciendo videos musicales y comerciales.

Diners conversó con el cineasta sobre su maratónica tarea de escribir, producir, editar y hacer una campaña de crowdfunding para demostrarse a sí mismo y a todos los que quieren montar una película que lo único que se necesita para hacer una película es dejar de pensar y hacerlo posible.

¿De qué se trata la película?

Es una película de acción que está inspirada en una escena de ‘Lock, Stock and Two Smoking Barrels’ (1998) de Guy Ritchie, donde se enfrentan tres bandas que terminan matándose entre todos y ‘Reservoir Dogs’ (1992) de Quentin Tarantino, en la que los personajes se están apuntando entre sí y se terminan matando. Así que dije chévere hacer esto pero en una versión colombiana donde las bandas sean policías, carteles, guerrillas y la delincuencia común.

La película cuenta la historia de Los Futbolistas, unos personajes que están implicados en una serie de robos y traiciones, y que están identificados con unos anillos. El grupo tendrá que enfrentarse a la mafia, los carteles, la guerrilla y la delincuencia común para mantenerse unidos y quedarse con un maletín de dos millones de dólares.

¿Cuál fue el detonante para empezar a escribir el guion?

Eso es de toda la vida. Desde que tengo memoria he querido contar historias y esta idea de los futbolistas empezó cuando mi esposa me dijo: o escribes la historia que quieres hacer o seguimos con el videoblog, porque eso te quita mucho tiempo. Entonces paramos ese proyecto durante un año y me puse a escribir desde 2007.

La última versión se la presentó a un guionista colombiano. ¿Quién es y qué le dijo?

Prefiero mantenerlo anónimo, pero me encontré con él en enero y me dijo: ‘Juan, me gustan ciertas cosas’, y me nombró 17 cosas que tenía que arreglar, que no están mal, pero que tocaba arreglarlas.

Ahí tomé la decisión de no volver a escribir el guion. Me acordé de uno de los parámetros que tiene Jack Nicholson para elegir guiones: el guion debe tener tres escenas espectaculares para mi personaje, que en esas escenas pueda demostrar mi habilidad actoral.

Me dije: ‘tengo tres escenas que son espectaculares, que sé cómo las voy a dirigir, se realmente como son. No soy Spielberg todavía, es mi primera película y sé que hay unas cositas por mejorar’, pero ya llevaba año y medio escribiendo, iba por la séptima versión del guion.

Juan Falla participó en el pasado Movimiento de Empresarios Creativos (MEC) de la ciudad de Cali para contar su historia de emprendimiento. Foto: Cortesía Juan Falla. Juan Falla participó en el pasado Movimiento de Empresarios Creativos (MEC) de la ciudad de Cali para contar su historia de emprendimiento. Foto: Cortesía Juan Falla.

¿Fue un acto de rebeldía?

No, eran las ganas de grabar. Yo dije nunca va a estar perfecto, podría reescribirlo dos o tres años más y va a estar mejor, pero hagámoslo y después hacemos otra que sea mejor.

También fue librarme de ese miedo de que todo esté perfecto a la hora de comenzar y yo lo veía más como una película que salga en cines y que entretenga. Yo quería ver si podía a hacer eso. Porque tengo experiencia produciendo, dirigiendo comerciales de televisión.

¿Por qué grabar con esta suma de dinero?

Yo escribo, edito y dirijo. Tengo un hermano actor, que tiene amigos actores, mi ex cuñada estudió música desde los cinco años; ella podía hacer la música. Tenía todo craneado para hacerlo. Yo sabía que podía hacerlo.

¿Cómo llegó al crowdfunding?

Me vine a Colombia a participar por los estímulos que da el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y se los daban a las películas que estuvieran en postproducción. Nosotros cumplíamos los requisitos.

Lastimosamente no pudimos participar porque nos faltaba la carta de los exhibidores que querían apoyar nuestra película. Volvimos a participar en el 2016, ya teníamos todo, nos conseguimos la carta con Procinal, y hasta octubre nos dijeron que no pasamos.

En ese momento hablé con mi hermano y decidimos meternos en el crowdfunding, proyecto que venía estudiando desde 2012, pero no me metía porque no estaba seguro.

Así que en octubre, cedí al crowdfunding y empecé a armar mi campaña, que luego revisó una amiga de Estados Unidos que es consultora de esto y me ayudó muchísimo. El 25 de julio de 2016 lanzamos la campaña.

¿Cómo es el tema de las reglas?

El casting no fue tradicional. Yo le dije a Pedro mi hermano y Mauricio Puentes, que conoce a todo el mundo del teatro en Bogotá, me hicieron el casting. Y yo basandome en lo que ellos me decían elegí a los actores.

Me sorprendió mucho que todos dijeron que sí sin haber leído el guion y con todas las reglas que teníamos. Yo estaba sorprendido y fue espectacular. De los 50 personajes que llamamos, solo hubo uno que me dijo que quería participar pero con otro personaje, lastimosamente le dije que ya estaba seleccionado así que se marchó, pero fue por decisiones creativas.

¿Qué falta para que podamos ver la película en cine?

Faltan algunos detalles del sonido que nos lo está haciendo una empresa colombiana: la mezcla 5.1 Dolby en estéreo que piden los cines en Colombia y los efectos visuales, que están quedando increíbles. Tenemos efectos desde borrar unos letreros, cables hasta disparos, sangre, una explosión en un edificio. También tenemos una oreja en 3D que se destroza con un balazo.

Consejos para los que quieren hacer una película o un negocio

1. No le tengan miedo a ser únicos ni a tener una opinión diferente a la sociedad. Yo creo que esas personas que piensan diferente debemos valorarlas más porque ellos hacen que evolucionemos.

2. Rodearse de gente más talentosa que uno. No sé por qué está la mentalidad de ‘tengo que ser el más inteligente siempre’ y debería ser al revés. Pongo el ejemplo con Carolina Cuervo, que ella leyó el guion y quería estar en la película y le dije que tenía mil pesos que no podía pagarle más y me dijo ‘no importa, yo lo hago’ y me dijo que sí o sí quería estar en la película.

3. Propongan cosas que creen inalcanzables a sus amigos, porque pueden decirle sí como a mí.

4. No dejarse converse de un NO. En ese momento uno debe tomar más motivación para romper el no y los imposibles, porque siempre hay otra manera de hacerlo.

5. Aceptar el error como parte del crecimiento. No tenerle miedo a fallar, porque eso hace parte de crecer, si no nos caemos no aprendemos a caminar y seguiríamos gateando.

Sus cinco películas

-Star Wars: A new hope

-Volver al futuro

-The Dark Knight

-Monsters Inc.

-Indiana Jones and the raiders of the lost ark