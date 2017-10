“La Feria Odeón se salió del cubo blanco”

Juan Sebastián Peláez para SGR de Bogotá – Colombia #FERIAODEON2017 #PLANTALIBRE Juan Sebastián Peláez Sin título de la serie ‘Fifth Generation’ Acrílico sobre lienzo 170 x 150 cm 2017

