La lucha contra las armas nucleares recibió el Nobel de Paz

En medio de una guerra librada entre tuits y comentarios furibundos de los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte, en Oslo se anunció el Premio Nobel de la Paz a la Campaña Internacional contra las Armas Nucleares, ICAN, por sus siglas en inglés.

No es para menos, pues la organización, con sede en Ginebra (Suiza), logró el apoyo de las Naciones Unidas el pasado mes de septiembre para crear el primer tratado internacional que prohibe las armas nucleares, inclusive a pesar de un boicot liderado por Estados Unidos en la Asamblea General de la organización. Más de 120 países apoyaron el acuerdo, y hasta la fecha, 53 naciones lo han firmado.

Join us in congratulating the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)! Just awarded the 2017 Nobel Peace Prize. @nuclearban pic.twitter.com/TsHWqxdrMy

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 6 de octubre de 2017