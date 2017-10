Las ondas gravitacionales de Einstein ganaron el Nobel de Física

En noviembre de 1915, Einstein presentó en un auditorio de la Academia Prusiana de las Ciencias, en Berlín (Alemania), una teoría que lo cambiaría todo. El físico alemán estaba convencido que el choque de dos cuerpos espaciales, como dos agujeros negros, creaban unas ondas que se expanden por el espacio/ tiempo a la velocidad de la luz, lo que puede explicar el origen del universo.

En otras palabras, Einstein aseguró que las ondas gravitacionales nacieron en el Big Bang y aunque han pasado más de 13 mil millones de años, se puede percibir en la tierra. Sin embargo, era consciente de que no existía la tecnología para comprobarlo, por lo que dejó un regalo para los físicos del futuro: una ecuación que reemplaza a la ley de gravedad de Newton conocida como la Teoría General de la Relatividad.

Un siglo después, los científicos del mundo pusieron entre dicho la existencia de las ondas gravitacionales y a su vez la ecuación de Einstein. Sin embargo, Rainer Weiss, Barry C. Barish y Kip S. Thorne, físicos del observatorio Ligo-Virgo (Washington) pudieron demostrar la existencia de ellas.

The waves came from a collision between two black holes. It took 1.3 billion years for the waves to arrive at the LIGO detector in the USA. pic.twitter.com/kg6vQbIm7t

