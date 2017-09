Elisa Estévez Chacín, ganadora del Premio de Novela Jóvenes Talentos

Dicen que los libros de papel se van a extinguir; que los jóvenes ya no están leyendo; que la creatividad se está perdiendo y que nadie es capaz de terminar de leer un libro en Colombia, pero todo resulta ser una falsa ilusión.

Al menos así parece con las incentivas de la Librería Nacional y Editorial Planeta, quienes cada año eligen entre cientos de obras (de niños de 11 años a adolescentes de 19), una que deslumbra por su historia, narrativa y personajes.

En 2017, Elisa Estévez, de 17 años, se ganó esta mención con la que asegura que su novela sea publicada a finales del año por Editorial Planeta. Por otro lado, esta joven resulta una excepción a la regla, pues no cree que los libros de papel se vayan a acabar; lee todo lo que encuentra y su creatividad la transforma en poemas, cuentos, historias, pinturas y dibujos que hace en su estudio.

Foto: facebook.com/pg/librerianacional Foto: facebook.com/pg/librerianacional

‘Atala y Elisa’, escrita en 6 meses, es una historia biográfica de la que su autora describe como: ‘una falsa autobiografía’ que cuenta la historia de Atala, una joven que en sus sueños se transforma en Elisa y se hace amiga de un hombre llamado Raúl Gómez Jattin, como el poeta cartagenero.

“En Enero tuvo un sueño en el que me veía reflejada y me hablaba. Cuando me desperté me quedé pensando un rato sobre la idea de verme a mi entre sueños, y tomé esa visión como una oportunidad para responder preguntas sobre el contraste de la naturaleza y las ciudades y también del paso que hay que dar de la niñez a la juventud”.

Esta novela está inspirada en las vivencias de Estévez como estudiante del Colegio Colombo Hebreo; la relación con sus padres biólogos y dueños de la reserva Passiflora y de su relación con sus amigos y autores favoritos.

Jorge Franco (Paraíso Travel, 2001); Paola Guevara (Mi padre y otros accidentes, 2016) y Miguel Ángel Manrique (Disturbio, 2009) eligieron la obra de Estévez por encima de más de 100 participantes de todo el país por su creatividad, narrativa, ritmo y temas personales que atañen a los jóvenes como la relación con sus padres, la amistad y la sexualidad.

En Diners conversamos con la ganadora sobre el premio, su pasión por la escritura y su futuro:

¿Cuándo empezó a escribir?

Hace 5 años escribo. Todo empezó cuando en el colegio cuando me dijeron que leyera ‘La Historia Interminable’ (Michael Ende). Luego empecé a escribir con el apoyo de profesores y por un amor creciente por la poesía, con la que empecé un proceso de “prueba y error”.

¿Qué autores la inspiran?

Raúl Gómez Jattin fue mi encuentro con la poesía. Me acuerdo que para un concurso de un colegio hice un cuento, que me corrigió un profesor y de paso me envió un epígrafe del poeta que era ‘¿Por qué estoy solo?’ y me quedó gustando.

Aunque todo mi amor por la escritura empezó con el cuento de ‘La Historia Interminable’ (1979), luego investigué un poco más sobre su autor y leí Momo (1973) y luego si los poemas de Gómez Jattin.

Montaña (qué linda eres) A post shared by Elisa Estévez (@elisa.ilu) on Apr 8, 2017 at 12:00pm PDT

¿Cuáles son sus influencias?

Es cierta forma la novela es una falsa autobiografía, que tiene mucha fantasía. Las influencias son sobre mi propia vida, exactamente sobre un suceso del año pasado. La protagonista por ejemplo se basa en mis vivencias, aunque discrepamos en algunas cosas.

Por otro lado, hay referencias sobre personas que conozco, pero en general elegí lo que sería mejor para la vida de Atala.

¿Cómo fue el proceso de escritura de su novela?

La novela la empecé en enero de este año, así que fue en 6 meses. No digo que fue un trabajo muy juicioso, pero si fue de todos los días. Sino escribía, me sentaba, mínimo una hora a corregir, a releer, a cambiar partes de la historia. Sentí que me recluí mucho en esos meses de trabajo, pero al final todo dio sus frutos, tanto como el premio como terminar la novela.

Aparte de escribir usted también dibuja y pinta ¿desde hace cuánto?

Nunca empecé, ni nunca lo dejé. Si uno pone bastante atención, todos los niños dibujan desde edad muy temprana, casi natural, pero ciertas personas continúan con eso y otras no.

Tabio… A post shared by Elisa Estévez (@elisa.ilu) on Aug 15, 2017 at 12:27pm PDT

Yo empecé en el dibujo porque yo quería ser bióloga como mi padre, también quería ser entomóloga y ser ilustradora científica. De hecho, me encantaba esta ilustración entonces los tenía en mi cuaderno y en todo lado.

Sin embargo, en el colegio tuve la posibilidad de explorar más de mi misma con el dibujo y me la pasaba todo el tiempo dibujando y ahora lo continúo haciendo como un intento de entenderme mejor. El dibujo fue una cosa empírica, pero tuve mucha compañía de amigos artistas de mi madre y de mis profesores.

¿Piensa ilustrar la portada de su Atala y Elisa?

Eso lo defino con la editorial, pero sería muy feliz de ilustrarlo. Incluso cuando lo estaba escribiendo dije: ¡uy que chimba ilustrarlo con esto y aquello! o cosas así pero vamos a ver. En cualquier caso soy muy feliz.

¿Cuáles son sus planes a futuro?

He soñado toda mi vida con hacer una película, pero eso es muy a futuro. En un periodo más cercano te puedo decir que estoy preparando una novela gráfica, algunos dibujos, libros de poesía que estoy editando y un proyecto de animación.

Estas cosas son muy efervescentes. Si crecen pues crecen y si ha de morir, mueren. También quiero estudiar Artes Plásticas y Literatura.

¿Qué piensa del libro de papel?

Yo veo el libro de papel muy vivo, entre mis compañeros y en la feria del libro. Veo también un amor muy fuerte por él, sea como objeto de colección o por leerlo, pero siento que esa crisis de los libros no es muy real.