Cinco poemas para celebrar el cumpleaños de Nicanor Parra

Nicanor Segundo Parra Sandoval nació el 5 de septiembre de 1914 en la fría Provincia de Ñuble, al sur de Chile. Fue el mayor de ocho hermanos artistas y músicos como su hermana Violeta Parra, considerada una de las voces y folcloristas más importantes de América.

Parra fue el único de su familia que finalizó sus estudios básicos. En 1933 entró al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile para formarse como matemático y físico. Allí fundó la revista Nueva, donde publicó la columna ‘Gato en el camino’, que sirvió como el primer llamado de atención a las directivas conservadoras de la universidad.

Desde 1937 hasta 1943 ejerció como docente de matemáticas y escritor apasionado por la libertad de expresión. Por otro lado, en esta época se acercó a la política con el senador chileno y poeta Pablo Neruda, quien era parte del Frente Popular.

Aunque Parra se declaró apolítico para evitar las represalias de sus estudiantes y colegas escritores. Pasado el tiempo, se convirtió en director interino de la Universidad de Chile, cargo al que renunció un año antes de recibir el Premio Nacional de Literatura de 1969.

En plena Guerra Fría el poeta decidió viajar a Washington D.C junto otros poetas comunistas como Yehuda Amijai, Jorge Carrera Andrade y Francis Ponge. Sin embargo, este viaje resultó ser un chantaje político para el chileno, quien se tomó una foto con Pat Nixon, esposa de Richard Nixon.

Este registro fotográfico le valió el rechazo de sus colegas comunistas; estudiantes de la Universidad de Chile; el gobierno cubano e incluso la expulsión del Premio Casa de las Américas.

Harto del juego sucio de los políticos y sus movimientos, Parra decidió resaltar la poesía independiente y alejarse un poco de los proyectos literarios hasta 1973 cuando Augusto Pinochet levantó su dictadura militar.

Su pasión por la libertad de los chilenos lo llevó otra vez a escribir en contra de Pinochet bajo el pseudónimo ‘Cristo de Elqui’, un personaje que denunció los crímenes de Pinochet frente a la comunidad internacional en artículos como ‘Sermones y prédicas del Cristo de Elqui’ (1977) y ‘Nuevos sermones y prédicas del Cristo de Elqui’ (1979).

A medida que fue madurando la dictadura, el poeta escribió mensajes más explícitos en contra de la dictadura como ‘Chistes parra desorientar a la policía poesía’ (1983); ‘Poesía política’ (1983); ‘Coplas de Navidad’ (1983) y ‘Ecopoemas’ (1982) que hizo parte de una apuesta que criticaba de igual forma al socialismo y el capitalismo.

Una vez se erradicó la dictadura todos los textos, artículos y poemas quedaron a su nombre. Esto le valió varios intentos para postularlo al Premio Nobel de Literatura en 1995, 1997 y 2000 y la traducción de sus obras al inglés, francés, sueco, ruso, checo y portugués.

Sus amigos, colegas comunistas y fanáticos declarados como el poeta chileno Roberto Bolaño (1953-2003) ya fallecieron. Sin embargo, Nicanor Parra, a los 103 años, sigue vivo e incluso “piensa mudarse de su casa de su casa en el pueblo costero Las Cruces a 200 kilómetros de Santiago de Chile” como comenta su hijo Juan De Dios Parra, abogado y defensor de derechos humanos, quien recibió el Premio Miguel de Cervantes por su padre en 2011.

A continuación vea los poemas más representativos de Nicanor Parra:

Chistes parra desorientar a la policía poesía

Creo en un + allá

donde se cumplen todos los ideales

Amistad

Igualdad

Fraternidad

excepción hecha de la Libertad

ésa no se consigue en ninguna parte

somos esclavos x naturaleza

Ayer

de tumbo en tumbo

Hoy

de tumba en tumba

Oh capitán mi capitán

nada contra la monarquía absoluta

claro que yo

como buen chillanejo prefiero

la monarquía constitucional.

Piececitos de niño

azulosos de frío

cómo os ven y no os cubren

¡Marx mío!

poesía poesía

como si en Chile no ocurriera nada!

Dime cuáles son para ti

las 10 palabras más bellas de la lengua castellana

y te diré quién eres

De aparecer apareció

pero en una lista de desaparecidos

Dice:

…….. One …….Two……. Three

………. 1…………2………… 3

Debe decir:

…… 1 One ……..2 Two…….. 3 Free

si ve que torturan a alguien

hágase el de las chacras

y si lo matan con mayor razón,

a mí me crucificaron x sapo…

los civiles son gente uniformada

también

Chile fértil provincia

hacienda con vista al mar

administrada x su propio dueño

bese la bota que lo pisotea

no sea puritano hombre x Dios

Chile fue primero un país de gramáticos

un país de historiadores

un país de poetas

ahora es un país de… puntos suspensivos

La poesía terminó conmigo

Yo no digo que ponga fin a nada

No me hago ilusiones al respecto

Yo quería seguir poetizando

Pero se terminó la inspiración.

La poesía se ha portado bien

Yo me he portado horriblemente mal.

Qué gano con decir

Yo me he portado bien

La poesía se ha portado mal

Cuando saben que yo soy el culpable.

¡Está bien que me pase por imbécil!

La poesía se ha portado bien

Yo me he portado horriblemente mal

La poesía terminó conmigo.

Tres poesías

1

Ya no me queda nada por decir

Todo lo que tenía que decir

Ha sido dicho no sé cuántas veces.

2

He preguntado no sé cuántas veces

pero nadie contesta mis preguntas.

Es absolutamente necesario

Que el abismo responda de una vez

Porque ya va quedando poco tiempo.

3

Sólo una cosa es clara:

Que la carne se llena de gusanos.

Cronos

En Santiago de Chile

Los

días

son

interminablemente

largos:

Varias eternidades en un día.

Nos desplazamos a lomo de luma

Como los vendedores de cochayuyo:

Se bosteza. Se vuelve a bostezar.

Sin embargo las semanas son cortas

Los meses pasan a toda carrera

Ylosañosparecequevolaran.

Último Brindis

Lo queramos o no

Sólo tenemos tres alternativas:

El ayer, el presente y el mañana.

Y ni siquiera tres

Porque como dice el filósofo

El ayer es ayer

Nos pertenece sólo en el recuerdo:

A la rosa que ya se deshojó

No se le puede sacar otro pétalo.

Las cartas por jugar

Son solamente dos:

El presente y el día de mañana.

Y ni siquiera dos

Porque es un hecho bien establecido

Que el presente no existe

Sino en la medida en que se hace pasado

Y ya pasó…,

como la juventud.

En resumidas cuentas

Sólo nos va quedando el mañana:

Yo levanto mi copa

Por ese día que no llega nunca

Pero que es lo único

De lo que realmente disponemos.