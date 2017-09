“El Castillo de Cristal” según Naomi Watts

Todos hemos soñado alguna vez con desconectarnos por completo del caos citadino. Vivir en medio de las montañas, escuchar las cascadas de fondo y despertarnos con el sonido de los pájaros, sería un verdadero cuento de hadas.

Esta es la vida que llevaba Jeannette Walls en su juventud. Nunca tuvo un hogar fijo, pues siempre que su padre perdía el empleo debían huir y refugiarse en otra ciudad.

Y como siempre hay una gota que rebosa la copa, Walls se cansó de ese estilo de vida y emprendió vuelo sola. Se alejó del mundo de fantasía en el que estuvo envuelta por años y decidió vivir una vida “normal” lejos del campo.

“El Castillo de Cristal” es la adaptación al cine de la novela autobiográfica de la periodista Jeannette Walls (1960, Arizona, EE.UU). Este libro vendió 2.7 millones de copias, se tradujo a 22 idiomas y ahora llega a la pantalla gigante pisando fuerte.

Bajo la dirección de Destin Daniel Cretton (Las vidas de Grace, 2013) y con un elenco de lujo integrado por Brie Larson (Jeannette), Naomi Watts (Rose Mary) y Woody Harrelson (Rex), esta historia llega a las salas de cine el próximo 7 de septiembre.

Diners conversó con Naomi Watts, quien interpreta a la madre de Jeannette, una pintora bohemia y aventurera:

Háblenos sobre el libro que inspiró esta historia

Este libro es una memoria de una mujer que tiene una familia muy poderosa y dinámica. Cuando lo leí me di cuenta de que trata de forma muy especial los temas de la familia, las identidades y la exploración de ambas. Así que eso definitivamente fue algo que captó mi interés para hacer esta película.

¿Cómo describiría su personaje?

Rose Mary, la madre de Jeannette es un personaje fascinante. No es precisamente el estereotipo habitual de mamá, es de hecho un tipo de madre comúnmente criticada por la sociedad y por la gente que ha leído el libro.

Es muy incomprendida, no es una madre tierna, dejó a sus hijos aprender a cuidarse por sí mismos, y eso ciertamente no es algo que llamamos una crianza convencional.

Esta artista es una persona muy creativa que vive para pintar, así como el agua es indispensable para las personas, si ella no pinta a diario se derrumbaría.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Destin Daniel Cretton, el director?

Siento un profundo amor y respeto por Destin y su forma de contar historias. Él enfrenta las ideas, y quiere que improvises, le interesa tu versión de las conversaciones, lo cual es increíblemente liberador como actor.

Nos da la oportunidad de soltarnos y ver a dónde nos lleva la imaginación. Es un poco aterrador para alguien que no es muy bueno con el diálogo, pero es genial, es realmente enriquecedor para el desarrollo del personaje.

Nunca había trabajado con Brie Larson ¿Cómo fue esta experiencia?

Su trabajo es tan real y tan poderoso. El primer día que la vi ella no tenía diálogos, no tenía nada que decir, pero solo bastaba con su rostro y sus ojos poderosos. Tiene una expresión increíble, fue como “wow”, ella es magnética.

Hay algo en ella que es simplemente maravilloso de ver, eso lo sentí desde que empezamos a hacer escenas juntas, su enfoque es genial, y sus ideas también lo son.

¿Y con Woody Harrelson?

Disfruté tanto trabajar con él. Hablamos mucho sobre nuestros personajes y todo por lo que tuvieron que pasar juntos, pero al mismo tiempo lo lograron, y conversamos mucho acerca de encontrar la esencia de cada escena.

Intentamos ser lo más reales posibles, pero dando espacio a la improvisación, lo que hace todo más divertido y te hace encontrar nuevos hallazgos cada vez. ¿Sabes?, es genial cuando tu agente te dice “este papel es genial, Woody Harrelson será tu esposo, y Brie Larson tu hija”, no puede haber nada mejor que eso.

Tuvo que interpretar a una mujer real, y que aún vive ¿Cómo fue su preparación para este personaje?

La preparación es siempre muy interesante y una de mis partes favoritas. Durante la creación de un personaje, casi todo el tiempo estás por ti misma, no tienes a alguien con quien conectarte, simplemente lo creas desde el principio.

Cuando tienes que interpretar a alguien real, y que aún está vivo, sientes una carga extra de responsabilidad, debes contar la historia de la forma más honesta, y quieres hacerlos sentir orgullosos. Quieres mover sus corazones más que los de cualquiera.

¿Cómo fue conocer a Jeannette Walls, la escritora del libro?

Estaba un poco nerviosa al conocerla, porque como dije antes, construyes este sentido de responsabilidad, y nunca quieres decepcionar a nadie. Conocerla fue fantástico, cuando la vi fue como “por Dios, siento como si he vivido y respirado tu historia”.

Es algo muy emocional, sientes que has conectado con esa persona, y piensas “wow, tú realmente fuiste la que pasó por todo eso y lo vivió”, fue una reunión increíble, para ella debió ser muy extraño llegar al set y caminar entre todas estas cosas que ella describió en su libro, fue muy poderoso.