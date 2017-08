Consejos para cuidar su piel de forma natural

La carrera contra la vejez prematura está llena de obstáculos materializados en cremas antienvejecimiento; cirugías; inyecciones y muchas sustancias químicas que prometen lo cumplido, pero no precisamente son el sinónimo ideal de salud y belleza.

Sin embargo, en esa carrera también hay ayudas que realmente funcionan como los consejos de María Isabel Fuentes, una biocosmetóloga con más de 10 años de experiencia, que asegura que el cuidado de la piel “es un proceso que las personas tienen que asumir”.

Ese camino debe estar acompañado de un especialista que sepa mezcla lo mejor de la salud, belleza, relajación y productos netamente naturales. “Esto no se trata de un tema dermatológico, lo que debe buscar el paciente es un experto que conozca los principios activos y que le brinde un servicio personalizado” cuenta Fuentes.

Año tras año la doctora Fuentes ha analizado los principales hallazgos de la ciencia en el mundo natural que la mantienen al tanto de las novedades en el cuidado dermatológico como lo son las terapias con té verde, uvas, cacao, ginger entre otros productos que son capaces de restablecer las funciones naturales de la piel como la producción de colágeno.

Foto: María Isabel Fuentes.

A continuación encontrará los consejos y opiniones de la doctora María Isabel Fuentes sobre el cuidado de la piel:

¿Qué alimentos y productos hay que evitar?

Cuidado con el uso de anticonceptivos porque estos pueden hacer envejecer muy rápido a las mujeres porque estos están llenos de estrógenos, lo que provoca que se engorden y tengan celulitis. Ahora hay un montón de anticonceptivos diferentes para no cargarse de estrógenos.

Yo soy declarada enemiga de la soya, y ahora todo tiene soya. En su momento lo consumían porque era barata y decían que era el alimento de moda en China y era súper saludable.

Sin embargo, varios científicos en Europa encontraron que la soya tiene una carga elevada de estrógenos, que en los hombres produce cáncer de próstata y en las mujeres hacen que cambie su metabolismo, que les salga celulitis, cambien de ánimo y lo peor: que padezcan cáncer de seno.

Si ves los productos, realmente de calidad, dicen que son libres de soya y libre de carga estrogénica.

Definitivamente la soya está reevaluada en todos los conceptos. Comer soya es como tomarse cinco pastillas anticonceptivas. Por eso les recomiendo a las mujeres vegetarianas, que coman carne, porque es indispensable para equilibrar su carga hormonal.

¿Cuál es el consejo indispensable para poner en práctica todos las días?

Tomar agua con limón en ayunas ayuda a regular el pH del cuerpo, ya que esta bebida es mucho más alcalina y meno ácida. Con esto el cuerpo se resetea diariamente. El limón por ser ácido no significa que trabaje así en el cuerpo. De hecho, ayuda a evitar enfermedades y tener una piel increíble.

Por otro lado, la actividad física ayuda a disminuir los niveles de ansiedad y esto es súper importante. También el uso de bloqueador solar es indispensable, al igual que el uso de una buena crema.

Por último, no excederse en comidas, bebidas, ejercicios, tratamientos, mejor dicho en todo.

¿Por qué preferir los tratamientos naturales, sobre las cirugías y sustancias químicas?

Lo importante es hacerle entender a la gente que las líneas de expresión no aparecen de un día para otro. Es importante que la gente se cuide desde su juventud y sepa que las líneas de expresión van a aparecer. Sin embargo lo que se puede evitar son las cicatrices y las arrugas profundas.

Ahora personalmente prefiero trabajar la producción de colágeno a través de equipos de alta tecnología. En este caso mezclamos diferentes técnicas naturales y no invasivas para no tener que inyectar.

El tema de cirugías y sustancias químicas paralizan el músculo. Lo que las personas deben hacer es reactivar la producción de colágeno. Puede que el botox quede bonito, pero personalmente no me gusta ver caras sin expresión.

¿Qué diferencias hay entre un tratamiento natural y uno orgánico?

Hay que aclarar que lo natural no es lo mismo que lo orgánico. Natural puede ser una fruta en la comida o hacerse una mascarilla con banano. Lo orgánico es un tema más elevado que va más allá de la mascarilla y trata temas de estrés, problemas de alimentación que puede afectar la salud de la piel.

En este último entra la oncoestética, que es rama para trabajar con personas que tiene tumores o cáncer. Este espacio es muy bonito porque no se hace sólo un tratamiento, sino que se acompaña a la persona a una recuperación óptima desde el punto de vista humano.

¿Qué hábitos deben cambiar las personas sí o sí para el cuidado de la piel?

El tema de fumar envejece muchísimo. Este hábito forma líneas encima de la boca, algo así como un código de barras; adelgaza los labios; se pierde elastina (fibra que sujeta el colágeno); la piel se pone amarilla y gris y los ojos pierden vida.

Por otro lado, creo que el sol no se puede evitar, porque en sí el sol es vida. Sin embargo, no es bueno exponerse de forma directa, esto quiere decir, no recibir el sol a mediodía y no ponerse al rayo directo.

No hay que compararse con otras personas. En mi concepto la gente está obsesionada con los preceptos de belleza. Ven a las supermodelos que salen super bonitas y se achantan por eso.

¿Qué hábitos hay que cumplir para evitar el envejecimiento prematuro?

-Hacer alguna actividad que te quite el estrés.

-Dormir bien. Lo que se aconseja es dormir de 6 a 8 horas y en la noche aprovechar para que la piel penetre en los principios activos.

-Exfoliar la piel y verás que todo lo que pongas penetrará mucho más fácil. Pero ojo, la regla es si le quitas le tienes que poner, es decir, si le quitas con la exfoliación, le tienes que poner alguna crema para alimentar. Si no lo haces, la piel se vuelve rugosa, gruesa y va formando líneas de expresión. En cambio, cuando lo haces de forma no agresiva, permites que los principios activos de cremas penetren mucho más fácil.

-Pienso que una de las cosas que evita envejecer es tener paz. Tener una vida que sea acorde con lo que haces dices.

¿Desde qué edad hay que cuidar la piel?

Desde la adolescencia. En esta etapa las personas presentan unos cambios hormonales muy importantes y en esa época se generan cicatrices, marcas y manchas. Entonces hay que hacer una limpieza facial, hay que cuidar los hábitos, comer bien, hacer ejercicio y aplicarse protector solar.

En los 20 y 25 años viene el estrés por la universidad y todo eso, pero aquí tienen muy a favor la producción de colágeno. En ese momento no hay que hacerse cosas invasivas, hay que dejar que la piel trabaje solita, porque o sino se vuelve perezosa y ralentiza la producción de colágeno, hasta tal punto que llegas a los 35 y ya hiciste todo y no tendrás colágeno.

No está de más hacerse una limpieza de vez en cuando y una hidratación al mes.