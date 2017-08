40 años sin Elvis Presley

El rey del rock and rock falleció el 16 de agosto de 1977 en su mansión de Memphis, en Estados Unidos, a causa de un ataque cardíaco, cuando tenía 42 años. Este es su legado.

Es imposible no recordar a Elvis Presley como un referente absoluto de la música popular de Estados Unidos. De hecho, Hollywood se ha encargado de darle un lugar en la memoria de los más jóvenes con cientos de referencias en la pantalla grande.

Por ejemplo, en ‘Los hombres de negro’ Tommy Lee Jones (K) pone ‘Promised Land’ de Presley y Will Smith (J) le dice: “por si no recuerdas Elvis está muerto” y Jones le responde: “No, sólo volvió a su planeta”. O la escena de Forrest Gump (1994) en la que Tom Hanks le enseña a Elvis el distintivo baile que lo llevó a la cima de la música y el entretenimiento.

‘El Rey’ como lo apodaron en el mundo del espectáculo nació en Tupelo, al norte de Mississippi(Estados Unidos) el 8 de enero de 1935. De niño fue el soporte sus padres Vernon Elvis y Gladys Love Presley, quienes perdieron a su primer hijo, Jesse Garon Presley, gemelo del cantante.

En 1954 la familia Presley se mudó a Memphis (Tennessee) por problemas económicos, dejando atrás la iglesia protestante donde el artista encontró parte de su estilo musical.

Allí Elvis, con 19 años, conoció a Sam Phillips, dueño de la disquera Sun Records, quien le presentó a Scotty Moore (guitarrista) y Bill Black (contrabajista) donde comenzó su carrera en la música country y blues.

Phillips intentó durante un año encontrar un sonido que combinará la música afroamericana con el country estadounidense para Presley. Hasta que una de setiembre Elvis empezó a tocar la guitarra y Moore y Black le siguieron hasta encontrar el sonido perfecto. A finales del mes esta improvisación llegó a un vinilo con las canciones de ‘That’s All Right’ y ‘Blue Moon of Kentucky’ (1954).

Presley se hizo famoso por su increíble voz. Variable e impredecible, diferente al resto y capaz de transmitir emociones con sus susurros, gritos y gruñidos que llevaban a sus fanáticos a perder el sentido en sus conciertos. Elvis publicó veinte álbumes de estudio con éxitos mundiales como A Little Less Conversation (1968); Jailhouse Rock (1956); Heartbreak Hotel (1956); Don’t Be Cruel (1956) y Blue Suede Shoes Color (1955).

El 1 de mayo de 1967 Elvis Presley, de 32 años, contrajo matrimonio con Priscilla Ann, de 22 años, como una petición de la familia de Priscilla para poder vivir con el cantante en su mansión en Graceland. En 1968 la pareja tuvo a Lisa Marie Presley, como su primera y única hija.

Seis años y medio después, en 1973, Priscilla se divorció de Presley por infidelidad del cantante con la Miss Tennessee Linda Thompson, con quien duró un año. De esta relación Hollywood hiza película llamada ‘Elvis and the Beauty Queen’ en 1981.

Pese a ser un gran cantante y actor de 27 películas, entre ellas la comedia ‘Love Me Tender’ (1956) y ‘Jailhouse Rock’ (1957), en los años 60 con la llegada de los hippies y las protestas contra las guerra de Vietnam, el cantante pasó de moda.

“Elvis se había convertido en una caricatura grotesca de su elegante y enérgica forma de ser. Estaba un tanto pasado de peso y su mente estaba opacada por los fármacos. Era incapaz de sacar adelante sus breves conciertos” escribió el periodista Tony Scherman en 1977.

El 16 de agosto de 1977, a las 3:30 pm, Ginger Alden, mujer por la que dejó a su pareja Linda Thompson 8 meses antes, lo encontró inconsciente en el baño de un hotel en Memphis. Más tarde, el 18 de agosto, su familia despidió al cantante en un funeral privado en Graceland, mansión del cantante.

Su muerte causó controversia en el mundo. Pese a ser un ‘soldado’ de la Casa Blanca que defendía la lucha contra las drogas en el mandato de Nixon (1970), los médicos forenses encontraron que tenía 14 tipos de medicamentos en su cuerpo. Incluso llegaron a asegurar que el cantante era adicto a codeína, un fármaco que funciona como sedante.

Una semana después de su muerte la canción ‘Way Down’, del álbum Moody Blue (1977), alcanzó el puesto número uno en las listas Billboard de pop y country en el mundo.

De hecho, Presley rompió varios récords póstumos como por ejemplo: ser la celebridad fallecida que más genera dinero con 45 millones de dólares según Forbes; tener el segundo monumento histórico (su mansión) más visitado de los Estados Unidos con medio millón de visitantes al año, sólo después de la Casa Blanca.

Aparte de estar a la sala de la fama del Rock (1986); Country (1998); Gospel (2001) y Rockabilly (2007), también cuenta con millones de fanáticos en el mundo que hoy hacen honor a su nombre con imitaciones como la celebración de Elvis de discapacitados, judíos, griegos y japoneses.

“Por su legado, influencia musical, personalidad, podemos decir que cambió permanentemente el rostro de la cultura popular estadounidense. Fue un símbolo de vitalidad, rebeldía y buen humor para todo el país” escribió el expresidente de los Estados Unidos Jimmy Carter un día después de la muerte de Elvis Presley.

¿Cuál es su canción favorita de Elvis Presley?