“Lo que necesita el cine latinoamericano es que sea más visto en sus propios países”: Axel Kuschevatzky

Los Premios Platino, conocidos también por ser el mayor evento de difusión de cine en español se han logrado consolidar como un evento importante dentro de la industria cinematográfica desde el 2014. Organizados por la Sociedad de Servicios para los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la Federación Iberoamericana de Productores, Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA) los Platino ya cuentan con 13 países iberoamericanos, representados en 42 producciones reconocidas en otros festivales de cine .

En 2017 los colombianos nominados son: Juana Acosta y Angie Cepeda en la categoría de Mejor Interpretación Femenina; Luis Ospina con ‘Todo empezó por el fin’ a Mejor Documental y la serie La Niña de Caracol Televisión en la categoría de Mejor Mini Serie. Por otro lado, los otros nominados que se destacan son ‘Neruda’ a Mejor Película Iberoamericana de Ficción; Pablo Larraín (Neruda) y Pablo Almodóvar (Julieta) a Mejor Director y ‘Tarde para la ira’ a Mejor Ópera Prima de Ficción, entre otras.

Para entender un poco más la importancia de los Premios Platino conversamos con Axel Kuschevatzky, quien hará la presentación de la Alfombra Roja el 22 de julio desde las 2 de la tarde desde La Caja Mágica de Madrid por TNT:

¿Qué valor añadido podemos encontrar en los Premios Platino en comparación con los Oscar, Bafta y Globo de Oro?

Esto es como cenar en nuestra propia casa. Primero por la cantidad de categorías que representan una mirada más ajustada de hacía donde quiere ir la industria iberoamericana, mientras que los Oscar y los Bafta tiene una presión marginal. Ha habido años en donde no hubo ninguna película en español nominada en los Oscar. En ese sentido fue una gran plataforma de comunicación para nuestro cine, que están dado por un público que no está expuesto a nuestro contenido.

Por eso, el principal objetivo de los Premios Platino es impulsar un mercado iberoamericano de contenidos, digo de contenidos porque empezaron a incluir series de alta calidad, entonces así se permite principalmente que estos proyectos circulen en diferentes países, que en teoría esa debería ser la naturaleza de los premios.

Claro que los espectadores esperan ver caras conocidas, mucho glamour, una alfombra roja. Pero el objetivo es que el mercado iberoamericano circule.

¿Qué tan posicionados están los Premios Platino?

Tengo entendido que las directivas de los premios quieren modificar la fecha de las premiaciones para que justamente los premios tengan impacto en las redes de información. Por ejemplo, Neruda se estrenó en agosto, es decir, justamente para calificar a los Oscar, pero es real que la película accede a julio habiendo hecho todo su recorrido dándole un recorrido amplio a lo largo del año. Sin embargo, cuando llegan los Platino, ya están en su etapa de cierre, por eso esperan cambiar la fecha para hacer de los premios algo más beneficioso.

¿Las películas nominadas tienen que pasar por otros festivales de cine?

En realidad no necesitan pasar por otros festivales, aunque la mayoría de nominados ya estuvieron en otra entrega de premios. Por ejemplo Eduard Fernández está nominado a Mejor Actor, y antes él ya había ganado Concha de Plata en los Premios de San Sebastián; Óscar Martínez está nominado en la misma categoría y antes ya había ganado la Copa Volpi. Por ejemplo Neruda también estuvo nominada antes en Cannes y Globo de Oro. Aunque no exista una regla de que los nominados tengan que estar en otros festivales, la mayoría de producciones tuvo una trayectoria antes.

¿Cómo ve la difusión del cine iberoamericano?

Yo veo la difusión de las películas, no como un problema, sino como una realidad y una cosa que empezó a ocurrir es que las productoras se comenzaron a interesar en el cine iberoamericano. En el caso de Neruda, fue distribuida por Fox y de eso tenemos cada vez tenemos más ejemplos. No ocurriría si las películas no tuvieran la capacidad de generar ingresos y en eso está la clave de la supervivencia del cine.

Si queremos que una película viaje, necesitamos producciones llamativas y que tengan razón. Eso no quiere decir que tengan que ser netamente comerciales, una película puede ser una película autóctona pero con un viaje internacional increíble. Ahí está la cuestión, por ejemplo TNT emite cada vez más cine latinoamericano, pero es porque estamos logrando llamar la atención.

¿Qué piensa de la variedad de historias que hay nominadas a una misma categoría?

Lo más interesante es que estos premios es que encuentras películas muy diferentes entre sí. Con una narrativa diferente, con conceptos diferentes y que construyen un discurso distinto. No creo que exista un cine latinoamericano en el sentido que haya una temática única que recorra toda la regiones. La verdad es que los países son muy diferentes entre sí y eso es lo más lindo que tienen.

¿Cree que el cine en español es exitoso a nivel internacional?

Me parece que es complejo porque hay muchos aspectos a tener en cuenta. Hay muchos inmigrantes haciendo cine fuera de sus países y uno podría ver esto como el triunfo del talento local o como un problema porque las películas las están haciendo fuera de sus países. ¿Por qué hay un español dirigiendo la película de Jurassic World, un argentino dirigiendo IT, un chileno dirigiendo Jackie? aquí podríamos decir que tenemos un problema y es que la gente está saliendo de sus países para hacer proyectos que no pueden hacer en su país.

La aspiraciones son que las películas circulen a nivel internacional, si te pones a hablar solamente con tus vecinos es un poco frustrante, no porque esté mal sino porque los viajes toman mucho tiempo y uno quiere que circule. Lo que necesita el cine latinoamericano es que sea más visto en sus propios países, porque el recorrido internacional lo están haciendo. Es más fácil ver una película brasileña en Madrid que en Buenos Aires, es mucho más fácil ver una película chilena en París que en Montevideo, eso es uno de los vacíos que debemos trabajar.

¿Qué piensa de la crítica de Pedro Almodóvar del cine tradicional y el cine en Netflix?

A mí me gusta el cine y la televisión y son dos medios que por naturaleza son diferentes y creo que producen cosas diferentes. Ver una serie es como leer una novela en capítulos, mientras que ver una película en cine es más parecido a ir a ver fútbol en vivo. Son experiencias emocionales distintas. No es que sea mejor o peor, solo que son diferentes. Entonces cuando aparecen estos debates uno se pregunta esto es una tendencia o un fenómeno, se va a quedar para siempre o es algo momentáneo. Yo voy a seguir viendo televisión en casa y películas en cine y no me parecen comportamientos que se anulan. A mí me pasa eso, son canales diferentes y son hermosas cada una en su nivel.

¿Cómo ve la participación de los colombianos en los Premios Platino? ¿Hay algún favorito?

En ese sentido, el año pasado los colombianos se llevaron todos los premios y toca decirles como: ‘déjenos algo por favor’ (risas). Para mí cada producción es un proyecto tan particular que no me atrevo a decir quien puede ser favorito. El año pasado le aposté todo al Abrazo de la Serpiente y Relatos Salvajes habiendo pasado por el Óscar, eran películas que tenían un peso muy grande y se había visto en todos los países. Pero este año no me atrevo a elegir.

¿Qué tienen en común las películas ganadoras de un Premio Platino?

Las películas ganadores son películas personales, son de alguien, un director, con una visión. Me parece que esa es la mejor apuesta que puedes hacer cuando trabajas en el cine. Ir a la búsqueda de una mirada de alguien en concreto. Me parece que esto se aplica en Relatos Salvajes, el Abrazo de la Serpiente y en el caso de las películas de Pablo Larraín. He visto las primeras películas de estos directores y debo decir que son historias muy concretas y creo que la apuesta tiene que ser por visión y valentía para producir un proyecto y que sea la película que todo el mundo quiere ver.

¿Cómo va a ser el espectáculo de los Premios Platino?

La gala tendrá comedia, cinco presentaciones musicales, una de ellas con Miguel Bosé. De lo que te puedo decir es que será un evento enorme que se va a ver muy bien.