De luto toda una generación por la muerte de Chester Bennington, el vocalista de Linkin Park

Chester Bennington fue el artífice de que Linkin Park alcanzara la fama mundial que goza hoy. En 1996 la banda se conocía como ‘Xero’ y su vocalista era Mark Wakefield, quien en tres años no logró consolidarse, por lo que Mike Shinoda, Dave Farrell, Joe Hahn, Brad Delson, Rob Bourdon lo corrieron y en su reemplazo llamaron a Bennington.

Este joven de 23 años le dio a la banda un sonido único; un nuevo nombre (Linkin Park) y su primer contrato con la disquera Warner Bros. Records en 1999.

En 2000 Bennington sonó en las emisoras de todo el mundo con su álbum debut ‘Hybrid Theory’, del que salieron canciones como Crawling, Papercut, In the End y One Step Closer.

En menos de seis meses este álbum se convirtió en el más vendido del año y en el responsable de hacer fanáticos en todo el mundo, especialmente jóvenes que atravesaban por su etapa estudiantil.

La mezcla de rock, metal, sonidos electrónicos y rap llevó a Linkin Park y a Bennington a consolidarse como una banda respetada a nivel mundial. Luego de su debut, estrenaron Meteora (2003); Minutes to Midnight (2007); A Thousand Suns (2010); Living Things (2012) y The Hunting Party (2014).

Gracias a estos álbumes la banda vendió más de 68 millones de discos en todo el mundo, alcanzó el puesto número uno en la lista Hot 100 de Billboard y ganó dos premios Grammy por Mejor Interpretación hard rock (Crawling, 2002) y Mejor Colaboración de rap cantado (Numb/Encore, 2006).

A principios de 2017 Linkin Park lanzó One More Light, álbum homónimo a la gira que empezó en el estadio Barclaycard de Birmingham (Inglaterra) y el Download Festival de Madrid (España) a principios de julio.

La banda estaba preparando otra gira en Estados Unidos para el mes de agosto, de no ser porque el 20 de julio, a las 9 de la mañana, la policía de Los Ángeles encontró a Bennington sin vida en su mansión en Palos Verdes.

Rihanna, Imagine Dragons, Hayley Williams (Paramore) y Brian Welch (Korn) despidieron al cantante con mensajes emotivos en su redes sociales, mientras que los integrantes de Linkin Park decidieron rendirle un homenaje con un video del último concierto de Bennington en Inglaterra.

Recopilamos algunos datos que probablemente usted no conocía para recordar a Chester Bennington r:

El primer instrumento de Bennington fue un piano

En una entrevista para la revista especializada The Rolling Stone el cantante contó que el primer instrumento que aprendió a tocar fue un piano, a los 9 años, cuando sus padres se divorciaron.

La banda favorita de Bennington era Stone Temple Pilots

El vocalista de Linkin Park era un ferviente fanático de esta banda, tanto, que en reiteradas ocasiones le hizo saber a los miembros de Stone Temple Pilots que quería cantar junto a ellos. De hecho este sueño lo cumplió en 2013 cuando se convirtió en el nuevo vocalista de la banda de su juventud. Sin embargo, en 2015 dejó el proyecto porque quería concentrarse al 100% en Linkin Park.

Cantante polifacético

“Literalmente el talento más impresionante que he visto en vivo! ¡Bestia vocal!” escribió Rihanna en su cuenta de Instagram. Aparte de ser la inconfundible voz de Linkin Park, Bennington hizo varias colaboraciones con artistas totalmente diferentes a su estilo como por ejemplo cantó ‘Yesterday’, junto a Paul McCartney; ‘Hunger Strike’ junto a su amigo Chris Cornell, fallecido el 18 de mayo de 2017 y ‘System’, junto a la banda de hardcore Korn.

Bennington actor

El cantante participó en varias películas de acción y terror como Crank y Crank: alto voltaje (2006 y 2009) con Jason Statham; en SAW 3D (2010) como protagonista y en Artifact (2012) bajo la dirección de Jared Leto.

Amigo de Chris Cornell

Bennington era un amigo cercano del vocalista de Soundgarden. En varias ocasiones compartieron escenario como en el concierto de Projekt Revolution de 2008 y 2010 en Estados Unidos. Por otro lado, Bennington cantó ‘Hallelujah’ en el funeral de Cornell el pasado 18 de mayo y “coincidencialmente” Bennington se quitó la vida el 20 de julio, fecha en la que Cornell hubiera cumplido 53 años.